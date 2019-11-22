DHA YURT BÜLTENİ-23

22.11.2019 21:14 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemaati olmayan cami yetim ve öksüzdür (4)

KADIN KOLLARI, GENÇLİK KOLLARI VE İL YÖNETİM KURULU İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda yaptığı balkon konuşmasının ardından kadın kolları, gençlik kolları ve il yönetim kurulu ile ayrı ayrı bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantılarda, Erdoğan'ın partisinin İzmir'de aldığı oyu artırması için teşkilattan çok çalışmalarını istediği öğrenildi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye verdi.

BAYINDIR'A 'SÜS BİTKİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ' MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yerel seçimde AK Parti'nin kazandığı Bayındır Belediyesi'ni ziyaret etti. Buraya helikopter ile gelen Erdoğan, otobüsün üzerinden kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Programa, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti'li milletvekilleri ve çok sayıda partili ile halk katıldı.

Programda konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bayındır'ın saygı değer güzel insanları, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Siz yanımızda oldukça hiç endişe etmeyin. Yedi düvel gele evelallah aşar gideriz. Evet, ben Bayındır'ı farklı görüyorum. Farklı bir heyecan var, inşallah Bayındır'ın süs bitkileri bir başka açmış. ve sizlerle beraber inşallah Bayındır'ımızı çok daha bayındır yapacağız. Gıda Tarım Bakanımız bir İzmirli olarak sizlere her türlü desteği yakın markajda vermeye devam edecek. Sizlere Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi bölgesi kuracağımın müjdesini vermek istiyorum. Bakanımızda bu işin bir numaralı sorumlusudur. Milletvekilleri ve belediye başkanları ile hep birlikte bu yakın takibi sürdüreceğiz. OSB bölgesini kuracağız. Bir milyon 334 bin metrekare alanda kurulacak süs bitkileri organize sanayi bölgesinde 24 dekarlık 40 süs bitkileri işletmesi faaliyet gösterecek. Bu bölgemiz ülkemizin özellikle süs bitkileri yetiştiriciliği konusunda kalbi, aynı zamanda ihracat üssü olacak. Buraya girecek olan parayı, sermayeyi düşünün. Ciddi bir hareketliliği Bayındır'a getirecek. Bu bölgede ayrıca süs bitkileri sektörüne ara eleman yetiştirmek amacıyla süs bitkileri eğitim merkezini kuracağız."

'BİZ NEDEN YAPAMAYALIM?'

Süs bitkileri konusunda fuar ve festivallerin yapılacağı merkezi de Bayındır'da kuracaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buradaki yatırım sayesinde 1500 vatandaşımız iş ve AŞ sahibi olacak. Projemizi hayata geçirmek için düğmeye bastığımızın müjdesini sizlere veriyorum. Biz bugüne kadar eğilmedik, eğilmeyeceğiz. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rüku ve secdede eğiliriz. Hiçbir gücün önünde eğilmedik bundan sonra eğilmeyeceğiz. Bugün Bayındır'da sizleri bu heyecanla görünce dedim ki, 'İnşallah OSB ile birlikte 1500 insanında istihdam edilmesi ile çok farklı bir duruma gelecek.' Bununla şunu söyleyeceğiz; 'Bizim de süs bitkileri alanında bir OSB'miz var.' Bu çok önemli bir olay. Bugün bir Hollanda ve Singapur bu tür bitkilerle yeri yerinden oynatıyor. ya onlar yapıyor da biz neden yapamayalım? Şimdi bu adımı da neresi atıyor? İzmir. Nerede? Bayındır. Ama benim sizden bir isteğim var; bir olun, iri olun, diri olun, kardeş olun, hep birlikte Türkiye olun. Bizi bölemeyecekler. Terör örgütlerine gereken dersi Cudi, Gabar'da verdik. Şimdi de Kuzey Suriye'de veriyoruz. Şehitlerimize Allah'ta rahmet diliyorum. Suriye Milli Ordusu ile birlikte Mehmetçiklerimizin verdiği bu mücadele tarihe kayıttır. Mehmetçiğimiz destan yazıyor. Hanım kardeşim 'biz de gidelim' diyor. Bu nede demek biliyor musunuz? Şerife bacılar bitmedi demek. Nene hatunlar bitmedi demek. Biz de sizlere güveniyoruz. Siz de bizlere güvenin, biz size bu işi düşürmeden bitiriyor olacağız."

'NE ALDATAN NE DE ALDANAN OLACAĞIZ'

İzmir'deki Ergenli Barajı ile ilgili gereken çalışmaları yapmak istediklerini de belirten Erdoğan, "İnşallah Ergenli Barajı ile ilgili adımı da atmak istiyoruz. İnşallah değerli kardeşlerim, ekonomik noktada ciddi bir toparlanmadayız. Bununla birlikte 2020-21'de bunun adımını atabileceğiz. Hatta yap-işlet-devret model gibi bir imkan yakaladığımızda hemen adımını atarız. Biz sizi seviyoruz. Biz size güveniyoruz. Siz de bize güvenin. Ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız ama biz milletimizle ayaktayız ve bu yolda yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan, konuşmasının ardından halka çay dağıttı ve buradan Kiraz ilçesine geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayındır'a gelişi-Erdoğan'ın kalabalığı selamlaması-Erdoğan'ın açıklamaları-Genel ve detay görüntü

Haber-kamera: Umut KARAKOYUN-Davut CAN-Tolga TAHÇI/ İZMİR,

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İş yerinde çıkan yangında ayakkabılar kül oldu

ADANA'da çeyiz ürünleri ve ayakkabı satan iş yerinin üst katında henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Yangında işyerindeki çeyiz ürünleri ve yan tarafında bulunan ayakkabıcıda çok sayıda ürün kül oldu.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Cemal Gürsel Caddesi Nalbant Halil Sokak'ta bulunan çeyizci ve ayakkabıcının üst katında meydana geldi. Yangında çeyizlik ürünler ve ayakkabılar kül oldu. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangının çevredeki ayakkabı dükkanlarına da sıçramaması için itfaiye erleri yoğun çaba sarf etti. Bölgede önlem amacıyla kısa süreliğine elektrikler kesilirken polis ekipleri caddeyi trafiğe kapadı.

Çevredeki esnafında destek verdiği soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü-------------------------İtfaiyenin yangına müdahalesiMerdivenden üst kata çıkan itfaiye eriVatandaşlar ve esnafın görüntüleriİtfaiye araçlarından görüntüAyakkabılardan görüntü

SÜRE: 01'49" BOYUT: 2001 MB

Haber: Gülşah ÖZGEN-Kamera: ADANA,

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Devrilen motosikletin kasksız sürücüsü yaralandı

EDİRNE'de hafif ticari araca çarparak devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Ersan Şen, yaralandı.

Kaza, Abdurrahman Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak'ta meydana geldi. Muhammed Zarar yönetimindeki 22 DU 521 plakalı motosiklet, Fatih Sultan Mehmet Sokak'ta Ersan Şen idaresindeki 22 HS 346 plakalı hafif ticari araca çarptı. Devrilen motosikletten düşen ve kask takmayan motosiklet sürücüsü Şen, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, kazada yaralan Ersan Şen, ambulansla kaldırıldığı Edirne Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü-----------------------Yaralı halde yerde yatan sürücü-Polisin çevrede önlem alması-Sağlık ekiplerinin müdahalesi-Yaralının ambulansa taşınması-Kazaya karışan motosiklet ve araç-Çevrede toplananlar-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE, -

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TIR'dan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

KAYSERİ'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda TIR'dan hırsızlık yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.

Merkez Kocasinan ilçesi, Boyacı Mahallesi'nde 9 gün önce M.A.'ya ait TIR'dan akü, kriko, 70 litre mazot ve 2 ısıtıcı çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin S.Y. ve İ.K. olduğu tespit edildi. İki kişi, belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları materyaller ise sahibine teslim edildi.

Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü: -Zanlıların Adli Tabiplikten çıkışı-Genel detay

KAYSERİ

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Öğretmenler, JAKEM'de eğitim köpeklerinin gösterisini izledi

NEVŞEHİR'de görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığını (JAKEM) ziyaret ederek, burada yetiştirilen atların yaşam alanlarını gezdi ve eğitim köpeklerinin gösterilerini izledi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Nevşehir'de görev yapan öğretmen ve okul idarecilerinden oluşan 60 kişilik bir heyet, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JAKEM'i ziyaret etti. JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın tarafından karşılanan öğretmenlere JAKEM'in çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra misafir öğretmenler atların alandaki yaşam alanlarını gezdi ve at üzerine binerek uzman askerler yardımıyla bir süre at sırtında dolaştı. Öğretmenlere JAKEM tarafından yetiştirilen eğitimli köpekler ile gösteri yapıldı. JAKEM Komutanlığında uzman bir ekip tarafından eğitilen köpeklerin, itaat, kayıp şahıs bulma, patlayıcı bulma,tütün bulma, uyuşturucu bulma ve rehine kurtarma operasyonu nefes kesti.

Görüntü Dökümü: -JAKEM komutanı Jandarma Albay Ercan Altın Öğretmenlere hoş geldiniz konuşması-JAKEM Müzesini Albay Ercan Altın anlatımıyla gezmeleri -Köpeklerin arama ve kurtarma operasyonundan genel ve detay görüntü-Öğretmenlerle röportaj-Öğretmenler köpeklerle fotoğraf çektirmesi ve köpekleri sevmeleri-Ata binen öğretmenlerden genel görüntü

NEVŞEHİR

Kaynak: DHA