DHA YURT BÜLTENİ-23

21.11.2019 19:47 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:47

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de yurt açılışına katıldı (2)

ENGELLİ VATANDAŞ İŞ İSTEDİKarabağlar Belediyesi'nin Tahsin Yazıcı Mahallesi'nde yaptırdığı Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışını gerçekleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu , açılışın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. 31 Mart yerel seçimleri sonrası göreve gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ilk defa makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nun yanında, CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Orhan Sarıbal ile Veli Ağbaba, İzmir milletvekilleri Murat Bakan ve Ednan Arslan, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, çok sayıda ilçenin CHP'li belediye başkanları, belediye çalışanları ve partililer yer aldı.

ENGELLİ VATANDAŞ İŞ İSTEDİKılıçdaroğlu'nun gelişi sırasında polis bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Belediyenin önünde Kılıçdaroğlu'na seslenerek iş istediğini söyleyen engelli vatandaş Medeni Aydın, 6 aydır belediyeden iş talebinde bulunduğunu söyledi. Çiğli'de yaşayan 5 çocuk babası Aydın, "1992 yılında Kıbrıs'ta askerlik yaptım. Orada vuruldum ve ayağımı kaybettim. Ayağım protezdir. Sigortam eksik. 6 aydır saat 07.00'den 19.00'a kadar belediyeye gelip bekliyorum. Bir iş istiyorum. Güvenlikçiler beni tanıyor. Çalışmak istiyorum" dedi. Kılıçdaroğlu ise Aydın'a kendisini yukarıda dinleyeceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi binasında basına kapalı olarak partililerle görüştü. Görüşmeden önce kısa bir değerlendirme yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden sonraki ziyareti nedeniyle gururlandıklarını belirterek, "Kendisinden hem güç hem moral alıyoruz. Türkiye'deki bu büyük değişimin önünü açtığı için kendisine minnettarız. İzmir olarak sevgi ve saygıyla kucaklıyoruz. Onun gösterdiği güvene layık olmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ise yarınki belediye başkanları toplantısı hakkında bilgi verdi ve şöyle konuştu:

"Seçimlerden sonra yapacağımız ikinci toplantıda belediye başkanlarımızı geçen süre içinde yaptıkları çalışmalar karşılaştıkları sorunlar, sorunlara yönelik ürettikleri çözümler ve çözümler konusunda kendilerini dinleyeceğiz. Ben Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir önceki belediye başkanımın olduğu gibi başarılı bir performans göstereceğine yürekten inanıyorum. Bütün belediye başkanları ile gayet güzel sürdürülen çalışmalar var. Bunların devam edeceğine yürekten inanıyorum."

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seyyar makamını gezdi. Soyer'in bir plaket takdim ettiği Kılıçdaroğlu, otele gitmek üzere belediye binası önünden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kemal Kılıçdaroğlu ve heyetinin belediyeye gelişinden görüntü,-Belediyedeki açıklamadan görüntü,-Engelli vatandaş ile Kılıçdaroğlu diyaloğundan görüntü,-Seyyar makamdan görüntü.

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Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

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Dilan'ı öldüren zanlı: Beni mecbur bıraktı

İzmir'in Buca ilçesinde, telefon defterinde 'Azrail' olarak kaydettiği eski sevgilisi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Dilan Tutucu'nun (18) katil zanlısı Ahmet Yaman'ın yargılanmasına başlandı. Sanık Yaman savunmasında Dilan ile barışmak için buluştuğunu ve telefonunda konuşmalar gördüğünü iddia ederek, "Beni mecbur bıraktı. Onur, gurur ve namus için yaşıyorum" dedi.

?Buca'da, 20 Nisan günü, eski sevgilisi Dilan Tutucu'yu tabancayla vurarak öldüren Ahmet Yaman, 1 gün sonra polise gidip, teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Yaman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dilan Tutucu'nun telefon rehberinde 'Azrail' diye kayıtlı olan Ahmet Yaman'ın yargılanmasına bugün başlandı. İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Yaman, öldürülen Dilan Tutucu'nun annesi ve taraf avukatları katıldı. Hakim karşısına çıkan cinayet zanlısı Yaman, olayı anlattı. Sanık Yaman, daha önce ilişki yaşadıkları Dilan ile aralarının bozuk olduğunu, olaydan 2 gün önce İstanbul'dan geldiğini ve Dilan Tutucu ile barışmak için görüşmek istediğini iddia etti. Tutucu'nun görüşme talebini kabul ettiğini ve buluştuklarını, görüşme sırasında genç kızın telefonunu aldığını söyleyerek, "Fotoğraflar ve yazışmalar gördüm. Tartışmaya başladık. Cinnet getirdim. Söylemek istemediğim çok şey var. Burada konuşamıyorum" dedi.

'BENİ MECBUR BIRAKTI. ONUR, GURUR VE NAMUS İÇİN YAŞIYORUM'

Duruşma savcısının, "Dilan'ın cep telefonunda 'Azrail' olarak kayıtlısın. Neden? Tehdit mi ettin?" sorusuna Yaman, "Bilmiyorum. Onun bileceği iş" diye cevap verdi.

Ayrıca, savcının "Neden silah taşıyorsun, kaç yaşındasın?" sorusunu ise sanık, "Silah taşıyorum. Hasımlarım var. 22 yaşındayım" dedi.

Öte yandan, sanık Ahmet Yaman savunma yaptığı sırada, Dilan Tutucu'nun 15 yıl önce öldürülen babası ile ilgili ifadeler kullanması üzerine mahkemede salonunda arbede yaşandı. Bunun üzerine sanık ve Dilan Tutucu'nun yakınları mahkeme salonundan çıkartıldı. Duruşma savcısı, sanık hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldığını ancak sanıktan 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan ek savunma istenmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi. Tutuklu sanık Ahmet Yaman, olayı baskı altında gerçekleştirdiğini öne sürerek, "Beni mecbur bıraktı. Onur, gurur ve namus için yaşıyorum. Onlar kadar ben de mağdurum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık ve avukatına süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi

GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ: -Adliye görüntüsü Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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5 katlı apartmanın çatı katında yangın paniği

Konya'da 5 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın, 3 saat süren çalışma sonrası söndürülerek kontrol altına alındı.Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Esiri Mehmet Sokak üzerinde bulunan Akyıldız Sitelerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı bir binanın çatı katından alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına hemen müdahalede bulundu. Bina tedbir amaçlı tamamen boşaltılırken, her ihtimaline karşın 112 sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Görüntü dökümü: ---------------------------Çatı katının yanmasıİtfaiyenin yangına müdahalesiYangının söndürülmesiGenel ve detaylarHaber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

Kaynak: DHA