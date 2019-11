DHA YURT BÜLTENİ-23

08.11.2019 17:48 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:48

Pilot bölge Koçarlı'da, 650 ton yağmur suyu hasadı yapılması hedefleniyor

AYDIN'ın Koçarlı ilçesindeki Haydarlı Mahallesi'nde, yağmur suyu hasadı projesi hayata geçirildi. Pilot bölge seçilen mahallede proje sonunda, 650 ton yağmur suyu hasadı yapılması hedefleniyor. Projeyle bugüne kadar ise 134 ton, yani yaklaşık 7 bin damacanaya eş değer ya da dört kişilik bir ailenin yaklaşık 6 aylık su ihtiyacını karşılayacak miktarda yağmur suyu hasadı yapıldı.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve özel bir bankanın iş birliğiyle, kuraklıkla mücadelede yağmur suyunun verimli kullanılması amacıyla, 'Yağmur Suyu Hasadı' projesi, geçen mayıs ayında hayata geçirildi. Pilot bölge seçilen Haydarlı Mahallesi'ndeki ilkokul ve evlerin çatılarına kurulan sistemle, yağmur suları borularla bidonlara depolanmaya başladı. Depolanan sular, yine hortumlarla yağmurun yağmadığı dönemlerde damlama sulama sistemi ile bahçe sulamasında kullanılacak. Ayrıca birçok bahçeye gölet benzeri tümsek yaparak, üzeri odun talaşıyla kapatıldı. Böylelikle, sel baskını durumlarında suyun emilerek selin önüne geçilmesi de hedeflendi. Projeyle bugüne kadar ise, 134 ton, yani yaklaşık 7 bin damacanaya eş değer ya da dört kişilik bir ailenin yaklaşık 6 aylık su ihtiyacını karşılayacak miktarda yağmur suyu hasadı yapılmış oldu. Bu sistemle 1 yılda 650 ton yağmur suyu hasadı hedeflendiği belirtildi. 7'den 70'e halkın proje kapsamında bilgilendirilmeye başlandığı ifade edildi.

'SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ YİNE DOĞADA'

Doğa Hayatı Koruma Vakfı Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, "İklim değişikliği kapımızda ya aşırı yağışlar ya da aşırı kuraklıklar oluyor. Bu durumun giderek artması bekleniyor. Büyük Menderes Nehri Havzası hassas bölgelerden. Sorunlarımızın çözümü yine doğada. Kadim bilgilerimizi tekrar hatırlamamız ve geçmişe dönük onları günümüze taşımamız gerekiyor. Bunlardan biri yağmur suyu hasadı. Bunun çeşitli yöntemleri var" dedi. Doğal Hayatı Koruma Gıda Programı Müdürü Arzu Balko da "Biz bu köyde çatı tipi yağmur suyu hasadı yaptık. Bununla su depolayıp, hayvanlarına içirebiliyorlar. Bunu yapan köylülerimiz var. Bostanını çatıdan toplanan biriken sularla sulayanlar var. Bu sistemi bağ ve bahçelere de yaptık. Zeytinlik alanlarda da zeytinlerin daha fazla suyla buluşmasını sağlayan uygulamalar var. Düz arazide de suyun basmasını azaltan yağmur bahçesi uygulamalar var. Bu uygulamaları küçük küçük tekrarlayabilirler. Sadece burada değil, Türkiye'nin her yerinde tekrarlanabilir" diye konuştu.

Kırıkhan zabıtasından dilenci operasyonu

HATAY'ın Kırıkhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, çevre il ve ilçelerden gelerek vatandaşların dini duygularını istismar eden yabancı uyruklu dilenciler hakkında işlem yapıldı.

Kırıkhan Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ana cadde, cami, hastane, çarşı ve iş merkezi önlerinde duygu sömürü yaparak dilenenlere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler halinde farklı bölgelerde yapılan uygulamada çok sayıda yabancı uyruklu dilenci yakalanarak Kırıkhan Zabıta Müdürlüğü'ne getirildi. Dilencilerin üzerinde yapılan aramada çıkan paralar tutanak ile kayıt altına alınarak haklarında 153'er lira idari para cezası uygulanarak ilçe dışına gönderildi.

Fethiye'de zabıtadan dilenci timi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, belediye tarafından dilenci timi kuruldu. Tim, özellikle cuma namazı öncesi dilencilere göz açtırmıyor.

Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, son zamanlarda vatandaştan gelen şikayetleri dikkate alarak, seyyar satıcı ve dilencilere yönelik tim oluşturdu. Sivil giyinen 4 kişilik tim, özellikle cami bahçeleri ve kalabalığın yoğun olduğu yerleri dolaşıyor. Gördükleri dilenci ve seyyar satıcılara müdahale ediyor. Vatandaşın huzuru için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını ifade eden Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürü Sadık Bağlan, "Vatandaşlarımızın dini duygularını kullanarak, bunu meslek edinmiş insanalar gittikçe çoğalıyor. Bunlara karşı bir çalışma içerisine girdik. Vatandaşımızın huzur ve güvenini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Evinde tarihi 29 sikke ve 1 kilo esrarla yakalandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda evinde Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 29 sikke ve 1 kilogram kubar esrar ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla 62 yaşındaki İ.G.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi. Bunun üzerine İ.G.'nin Torunlu Mahallesi'ndeki evine, bu sabah operasyon düzenlendi. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Volta'nın da katılımıyla evde yapılan aramada, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 29 sikke ile 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen sikkeler, incelenmek üzere Manisa Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, İ.G., gözaltına alındı.

Muğlalı kadınlar Ata'nın huzuruna çıktı

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıldönümü anısına düzenlediği geziye 13 ilçeden katılan 310 kadın, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlediği geziyle Muğlalı kadınların Ata'nın ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'i ziyaret etmesini sağladı. 2014 yılından bu yana düzenlenen Anıtkabir ve Çanakkale ziyaretlerine 1786 kişi katılırken bu yıl Muğla'nın 13 ilçesindeki 40 farklı mahalleden 310 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir'i ziyaret etme fırsatı yakalayan Dalaman ilçesi Gökseki Mahallesi'nden ev kadını Zübeyde Sağlam, "Benim adım Zübeyde. Atamızın annesiyle aynı adı taşıyorum kızımın adı da Latife'dir. İçimdeki heyecanı anlatamıyorum" dedi.

Ula'nın Kızılağaç Mahallesi'nde yaşayan ev kadını Şehnaz Karadağ ise, "Duyguları tarif etmek imkansız. Atatürk'e her şeyimizi borçluyuz. Eğer bugün ayaktaysak bir yerlere gitmemiz bile onun sayesindedir. Atatürk karşımda olsa ona önce bir sarılırdım bize hediye ettikleri için onun ellerini öperdim. Arkadaşlarına gazilere ve şehitlerimize çok minnettarız hepsine çok büyük bir saygı duyuyoruz" diye konuştu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, vatan topraklarında devrimleri, fikirleri ile yaşayan ve her şeyimizi borçlu olduğumuz Atatürk'ün hiçbir zaman, asla unutulmayacağını söyledi. Başkan Gürün, "Türk Milleti'nin Anadolu topraklarında kalmasını sağlayan, savaşlarda fedakarlıkları, özverileri ile cepheye silah taşıyan, evlatlarını gözünü bile kırpmadan vatan savunmasına gönderen Anadolu kadınıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle, 'Dünyada her şey kadının eseridir.' Bizler de Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak daha önce şehir dışına çıkma imkanı bulamamış fedakar kadınlarımızı Ata'mızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e gönderdik. Muğla'mızın Atatürk'e büyük özlemini, sevgisini ve dualarını Anıtkabir'de Ata'mıza ilettiler ve geldiler. Türk Milleti fedakar, Atatürk'ün yolunda bu annelerin yetiştirdiği evlatları ile Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Atatürk'ü ilelebet yaşatacak" dedi.

