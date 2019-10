DHA YURT BÜLTENİ-23

15.10.2019 22:19

Bursa merkezli uluslararası dolandırıcılık şebekesine operasyon: 22 gözaltı

BURSA merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, 'man in the middle attack' (ortadaki adam saldırısı) yöntemiyle ulusal ve uluslararası bazı şirketlerin e-posta adreslerinin şifrelerini kırarak, bu firmaların alacakları ile iletişim kurup, kendi hesaplarına para aktardıkları iddia edilen aralarında Nijerya, İran ve Filistin uyrukluların da olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Kentten çelik ihracatı yapan firmanın yetkilileri, yaklaşık 6 ay önce, Almanya'ya ürün gönderdikleri şirket ile kendi kurumsal e-posta adresinden bilgilerinin dışında iletişime geçildiğini fark etti. Kendilerine havale edilmesi gereken 30 bin euronun, başka bir banka hesabına gönderildiğini gören firma yetkilileri, durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki bağlantı arasına sızıp çeşitli dinleme işlemleri yaparak istenilen verileri ele geçirme işlemi olan 'man in the middle attack' (ortadaki adam saldırısı) yöntemiyle Türkiye ile Almanya, ABD, İngiltere gibi bir çok ülkedeki firmaların kurumsal e-posta adreslerinin şifrelerinin kırıldığını tespit etti. Şüphelilerin, bu adresler üzerinden şirketlerin alacaklı olduğu firmalarla irtibata geçtikleri, yazışmaları sonucu bu alacakları kurdukları kargo, dış ticaret gibi paravan şirketlerin hesaplarına aktarmalarını istedikleri belirlendi. Polis, şüphelilere ait hesaplarda 20 milyon dolarlık hesap hareketi olduğunu da tespit etti. Şüphelilerin ayrıca, kendi aralarında da dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Çetenin Nijerya uyruklu üyelerinin, dolandırdıkları 136 bin euroyu, elebaşlarının hesaplarına aktardığı, elebaşının ise sahte dekont düzenleyip para gelmediğini öne sürerek, bu kişileri dolandırdığı öğrenildi.

PARA SAYMA MAKİNESİ, SİLAH, DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, 6 ay süren takibin ardından İstanbul, Gaziantep ve Kilis'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında Nijerya, İran ve Filistin uyrukluların da bulunduğu 22 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve para sayma makinesi ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis, tüm mağdurların tespit edilmesi amacıyla şüphelilerin kurduğu paravan şirketlere ait banka hesaplarını da incelemeye aldı. Bursa'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yol kenarında bekleyen kişi, kazadan kıl payı kurtulduKAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

BARTIN'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardaki 3 kişi yaralandı. Kaza sırasında yol kenarında bekleyen 1 kişi, son anda kendisini geriye atarak kurtardı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Kaza, dün öğlen saatlerinde, Bartın- Amasra yolu Arıt kavşağında meydana geldi. Sürücüsü Amasra yönüne giden otomobille kavşaktan çıkan otomobil çarpıştı. Kaza sırasında yol kenarında bekleyen bir kişi, son anda kendisini geriye atarak otomobillerin altında kalmaktan kurtuldu. Kazada, otomobillerdeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından yaralılar, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişi tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Otomobil üniversite bahçesinin duvarına çarptı: 3 yaralı AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin üniversite bahçesinin duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 19.30 sıralarında, Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana geldi. Zekayi Çetin (47) yönetimindeki 68 FS 551 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, Aksaray Üniversitesi bahçesinin duvarına çarptı. Kazada ön kısmı hurdaya dönen otomobildeki sürücü Çetin, eşi Yasemin Çetin (47) ve kayınvalidesi Anşa Ekmen (64) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Arı kovanlarında ele geçirilen 152 kilo eroinle ilgili 4 kişi adliyede (2) 4'Ü DE TUTUKLANDI

Muğla'da, TIR dorsesindeki arı kovanlarında ele geçirilen 152 kilo eroin ile ilgili gözaltına alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen C.B., T.E., F.G. ve S.S. tutuklandı.

Oyun oynarken fırlattığı bıçak, ağabeyinin başına saplandı

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, evlerinin bahçesinde oyun oynayan kardeşlerden Ç.T.'nin (11) fırlattığı bıçak, ağabeyi E.T.'nin (15) başına isabet etti. Ağır yaralanan E.T., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Rekmez Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşler Ç.T. ve E.T. oturdukları evin bahçesinde oyun oynamaya başladı. Oyun sırasında Ç.T., ağabeyi E.T.'ye bıçak fırlattı. Bıçak, ağabeyi E.T.'nin başına isabet etti. Çocuğun çığlık seslerini duyan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği E.T., ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan E.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

