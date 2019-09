Dha yurt bülteni - 23

18.09.2019 03:22

Hatay'da orman yangını

HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde, ormanlık alanda birçok noktada aynı anda yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısmen kontrol altına alındı.

Saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Ballıöz, Kisecik ve Toygarlı mevkiindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Birçok noktada aynı anda çıktığı tespit edilen yangınlara 20 arazöz, 10 su tankı ve 5 iş makinesi ile müdahale edildi. Yangın, kısmen kontrol altına alınırken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

TEK NOKTADA YANGIN DEVAM EDİYOR

Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Ballıöz, Kisecik ve Toygarlı mevkiindeki ormanlık alanda birçok noktada başladıktan sonra birleşen yangın geniş alanda devam ediyor. Gece olması nedeniyle havadan müdahale edilemeyen yangın, ekiplerin karadan güçlükle yaptığı müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kafede oturanlara otomobilden ateş açıldı: 3 yaralı



MALATYA'da, bir kafede oturan 3 kişiye, otomobilden av tüfeği ve tabanca ile ateş açıldı. Saldırganlar otomobille olay yerinden kaçarken, yaralanan 3 kişi hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen şüpheliler otomobille bir kafenin önünde durarak bahçede oturan Fatih Torun (33), Sinan Yılmaz (47) ve Mesut Uluca'ya (33), av tüfeği ve tabanca ile ateş açarak kaçtı. Vücutlarına isabet eden mermi ve saçmalarla yaralanan 3 arkadaş ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Olay yerine gelen polis, çok sayıda boş kovanı toplayarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'Dur' ihtarına uymayan minibüsten 35 kaçak göçmen çıktı: 6 gözaltı



AYDIN'ın Söke ilçesinde, jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayan minibüs, kısa süren kovalamacanın ardından durduruldu. Minibüste 35 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Söke-Milas Karayolu Asri Mezarlık yanındaki jandarma noktasında meydana geldi. Jandarma ekipleri uygulama yaptıkları sırada, şüphe üzerine 35 HSZ 04 plakalı minibüsü durdurmak istedi. Jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayan minibüs sürücüsü, kaçmaya başladı. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri minibüsün durdurulması için koordineli çalışma başlattı. Yapılan takip sonucunda, minibüs kısa bir süre sonra ekipler tarafından durduruldu. Ekipler sürücü ile sokak aralarına kaçan 4 şüpheliyi gözaltına alırken, minibüsten aralarında çocuklarında bulunduğu 35 kaçak göçmen çıktı. Göçmenler ve gözaltına alınan şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü. Olayın ardından organizatör olduğu ileri sürülen M.Y isimli bir kişi daha gözaltına alındı.

Yabancı ve Türk rehberler 'çöp' topladı



MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yabancı tur şirketinin rehberleri ve belediye ekipleri tarafından karayolu kenarı ve ormanda çevre temizliği yapıldı. 100 kişi tarafından toplanan bir kamyon dolusu çöp, atık merkezine götürüldü.

Marmaris ilçesinde yabancı bir turizm şirketinin İngiliz, Belçika, Alman, Çin, Fransız, Hollanda ve Türk tur rehberlerinden oluşan 80 personeli ve belediye temizlik işlerinden 20 kişi, turistik kırsal Çamlı Mahallesi'ndeki karayolu kenarı ve orman içinde çevre temizliği yaptı. Marmaris'te yerleşik yaşayan yabancı tur rehberleri ve belediye işçilerinden oluşan toplam 100 kişi otobüslerle Çamlı Mahallesi'ne geldi. Eldivenleri takıp çöp torbalarının alan tur rehberleri, belediye ekipleri eşliğinde altı kilometrelik karayolunda ve orman içinde temizliğe başladı. Çamlı Mahallesi Muhtarı Kerim Ekinci'nin de katıldığı etkinlikte 5 saat süreyle battaniye, yatak, hurda malzemeler, bebek bezi, kağıt mendil, iç çamaşırları ve cam-plastik şişe toplandı. Bir kamyon dolusu çöp Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne götürüldü. Etkinlik sonrası katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirirken, etkinliğin ardından belediye tarafından bir tesiste içecek ve kuru pasta ikramı yapıldı.

'10 YILDIR HER EYLÜL ORTASINDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Tur şirketi Marmaris Sorumlusu Van Eardley (35), "Buraya geldiğimizde çok üzücü bir görüntüyle karşılaştık. Yaptığımız çevre temizliği ile çok güzel bir yer oldu. Her yıl turizm sezonu bitimine yakın yetkili kurumlarla doğanın korunması ve bakılması için çevre temizliği gerçekleştiriyoruz. 10 yıldır her Eylül ortasında çevre temizliği gerçekleştirdik" dedi.

'MARMARİS'İN TURİZM SEKTÖRÜNDEN BAŞKA GEÇİM KAYNAĞI YOK'

Çevre kirliliğinden büyük rahatsızlık duyduğunu ifade eden Türk rehber Gaye Üstün (28) ise "Bir Türk vatandaşı olarak doğamızda ki kirliliği görünce utandım. Marmaris'in turizm sektöründen başka geçim kaynağı yok. Deniz ve doğasından kazanıyoruz. Gelecek nesillere çevremizin güzelliklerini bırakmak için herkesin duyarlı olmasını rica ediyorum. Ciddi bir çöp potansiyeli mevcut. Çöp ve ayrıştırma kutuları olmasına rağmen doğaya bırakılan atık var. Dinlendiğiniz, piknik yaptığınız doğaya ve yüzdüğünüz denize sahip çıkın" diye konuştu.

'DOĞAMIZIN KÖTÜ HALİNİ GÖRDÜKÇE ÜZÜLÜYORUM'

Marmaris'in güzel bir ilçe olduğunu ve temiz kalmayı hak ettiğini belirten Belçikalı rehber Glorian Tearlagen (28) de, "8 yıldır Marmaris'te yerleşik yaşıyorum. Gelen misafirlerimize doğamızı ve kültürel yerleri gösterip tanıtıyoruz. Doğamızın kötü halini gördükçe üzülüyorum. Lütfen doğanıza ve Marmaris'inize sahip çıkın" ifadelerini kullandı.

Konya Valiliği açıkladı: DEAŞ yanlısı yakalandı

KONYA Valiliği, bir kağıda Arapça 'Halife Ebu Bekir el Bağdadiye hediye. Allah onu korusun. Türkiye Konya vilayeti, Furkan kurumu yakında inşallah' yazıp fotoğrafını paylaşan DEAŞ terör örgütü üyesi Suriyeli bir kişinin yakalandığını açıkladı.

Geçtiğimiz pazartesi günü, terör örgütü DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydının ortaya çıkmasının ardından, bir kağıda Arapça 'Halife Ebu Bekir el Bağdadiye hediye. Allah onu korusun. Türkiye Konya vilayeti, Furkan kurumu yakında inşallah' yazılı, Alladdin Tepesi'nden Konya'yı gösteren bir fotoğraf paylaşan Suriyeli, kimliği henüz belirlenemeyen örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili Konya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "16.09.2019 Pazartesi günü üzerinde Arapça "Yakında İnşallah" ibareli DEAŞ Terör Örgütü yanlısı yazılar bulunan kağıt ile ilimiz Alladdin Tepesi bölgesinde fotoğraf çekerek sosyal medya üzerinden paylaşan şahıs, 17.09.2019 tarihinde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmış olup, şahsın anılan terör örgütü ile iltisak ve irtibatlarına yönelik çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

Şüpheli, gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İnşaat işçilerinin tartışması kanlı bitti: 1 ölü



MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, aynı inşaatta çalışan ve aralarında tartışma çıkan taş duvar ustası Nizamettin Tosun (41), kepçe operatörü F.Y. (34) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan F.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gece Marmaris ilçesine 42 kilometre mesafedeki turistik kırsal Selimiye ile Söğüt Mahallesi arasındaki karayolunda meydana geldi. İddiaya göre taş duvar ustası Nizamettin Tosun ile kepçe operatörü F.Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.Y. cebinden çıkardığı bıçak ile Nizamettin Tosun'u karnından bıçakladı. F.Y., olaydan sonra kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde F.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. F.Y.'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, jandarma mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Yapılan çalışma sonucunda F.Y. kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

