Dha yurt bülteni - 23

28.08.2019 02:49

EDREMİT'TE SAZLIK ALANDA YANGIN

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde sazlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi.

Edremit ilçesinin Altınkum mahallesi sınırları içerisinde kalan sazlık alanda saat 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin durumu itfaiyeve polise haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit, Zeytinli ve Burhaniye itfaiyelerine bağlı ekipler, 14 itfaiye aracı ve 2 iş makinesiyle alevlere müdahale etti. Polis ekipleri de bu sırada, Edremit-Burhaniye arasında ulaşımı sağlayan tali yolu trafiğe kapattı.

Müdahalelere rağmen kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan ve yazlık konutlara yaklaşan alevler, itfaiye ekiperinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olurken, soğutma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alevlerden görüntü

-İtfaiyenin çalışmaları ve yangına müdahalesi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT(Balıkesir),

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JANDARMANIN DİKKATİ SAYESİNDE ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ



BURSA'nın Kestel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

Yangın saat 22.00 sıralarında Kestel ilçesi Gölbaşı Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangını, Gölbaşı Mahallesinde çalışma yapan jandarma ekipleri fark etti. Ağaçlık alandan yayılan dumanı fark ederek bölgeye giden jandarma ekibi, yangın çıkıtğı görünce durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'nden 5 arazöz ve 2 itfaiye aracı sevk edildi. Jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yangın büyümeden söndürülürken, yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan tahrip oldu. Ekipler yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangın anından cep telefonu görüntüsü

-Ekiplerin yangına müdahalesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN - Mehmet BULDU/ KESTEL(Bursa),

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Kumluca'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

Kumluca'ya bağlı Sarıcasu Mahallesi Yalancılar mevkiindeki ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 25 dönüm ormanlık ve makilik alanda etkili olan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

PATLAYAN HORTUM İŞÇİYİ YARALADI

Bu arada yangına müdahale eden işçilerinden Kemal Demirkaya, arazözün hortumunun patlaması sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Kemal Demirkaya ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yanan alandan görüntü

Ekiplerin müdahalesi

Haber-Kamera: Hakan ÖZGENÇ/ KUMLUCA(Antalya),

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TEKİRDAĞ'DA OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

TEKİRDAĞ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpmasıyla meydana gelen kazada, otomobilden fırlayan Yunus Demirtaş (21) öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece yarısı Tekirdağ-İstanbul karayolunun Karaevli Mevkii'nde meydana geldi. İstanbul'dan Tekirdağ yönüne giden ve henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 41 NU 959 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun sağındaki çelik bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada araçta bulunan Yunus Demirtaş, çarpmanın şiddetiyle otomobilden dışarı fırladı. Demirtaş, üst geçidin ayaklarına çarpıp hayatını kaybetti. Hurdaya dönen otomobilde sıkışıp ağır yaralanan Özcan B. ile Mert E., ise ihbar üzerine gelen sağlık, polis ve kaza kırım ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp, Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Demirtaş'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detaylar

-Kaza yapan otomobil

-İtfaiye, trafik ve sağlık ekiplerinin çalışması

-Yaralıların çıkarılması

-Araçtan fırlayan şahıs

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,

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500 BİN LİRALIK KAÇAK TELEFON VE AKSESUARI ELE GEÇİRİLDİ

KAHRAMANMATRAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 500 bin lira olan kaçak cep telefonu ve telefon aksesuarı ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak cep telefonu satışını önlemeye yönelik Yusuflar, Namık Kemal ve Yavuz Selim Mahalleleri'nden çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, yurda kaçak yollarla sokulmuş piyasa değeri 500 bin lira olan 803 cep telefonu ekranı ve camı, 22 kaçak cep telefonu, 691 cep telefonu aksesuarı ile 45 güneş gözlüğü ele geçirildi. Malzemelere el koyan polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Adreslerde arama yapılması

Telefon ve aksesuarlardan detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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Babasını arayıp, 'evi yaktım, gidiyorum' dedi



BİLECİK'te ailesiyle birlikte yaşayan Fatih B., babasını telefonla arayıp 'evi yaktım, gidiyorum' dedikten kısa süre sonra oturdukları dairede yangın çıktı. Yangın çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis psikolojik sorunları olduğu belirtilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bahçelievler Mahallesi'nde 33 Evler sokaktaki 5 katlı bir apartmanın 3'ncü katında oturan Fatih B., ailesinin evde olmadığı sırada babasını cep telefondan arayıp 'evi yaktım, gidiyorum' diyerek yatağını ateşe verip yangın çıkardı. Şüpheli Fatih B., kaçarken dumanları görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Polisin ulaştığı Fatih B.'nin ailesi evde olmadıkları oğullarının arayıp 'evi yaktım, gidiyorum' dedikten sonra telefonu kapattığını söyledi. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlatırken, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Fatih B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Cafer ELMAS/ BİLECİK,

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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 4 yaralı



KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza 21.00 sıralarında Karaköprü mevkiinde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu öne sürülen R.E. (16) yönetimindeki 41 GR 029 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki üst geçit merdivenlerine çarpan otomobil, takla atarak şarampole uçtu. Kazada sürücü R.E. ile otomobilde bulunan Emir B.K. (16), Mücahit Ü. (16) ve Seyit A.K. (16) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri, demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere götürülerek tedaöiye alındı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Soner GÜLEZER/ GÖLCÜK(Kocaeli),

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Kaynak: DHA