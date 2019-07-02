DHA YURT BÜLTENİ-23

Ödemiş'te okul müdürünün öldürülmesi davasında yeni tanık dinlendi



İzmir'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü Ayhan Kökmen'in (47) makamında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan öğrenciler İ.P. (16) arkadaşı U.Y. ve U.Y.'nin babası B.Y.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 7'nci duruşmasında daha önce ifade vermeyen 1 tanık dinlendi.

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, 15 Aralık 2017 tarihinde yaşanan olayda, 3 yıldır görev yaptığı okuldaki odasında, öğrencilerinden İ.P.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan iki çocuk babası Kökmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Okul müdürü Ayhan Kökmen'in göğsüne doğru ateşlenen fişekten birinin domuz kurşunu olduğu ortaya çıktı. Jandarma, olayın ardından, hakkında disiplin soruşturması bulunan 11'inci sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce okuldan uzaklaştırılıp başka okula kaydı yaptırılan U.Y.'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan B.Y.'yi gözaltına aldı. Tutuklanan öğrenciler İ.P. ve arkadaşı U.Y. ile azmettirici olmakla suçlanan U.Y.'nin babası B.Y. hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ayrıca başka iki öğrenci de aynı davada yardım ve yataklık suçundan sanık olarak yer aldı.

YEDİNCİ DURUŞMA

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın yedinci duruşması bugün görüldü. Sanıklardan İ.P., arkadaşı U.Y. ve B.Y., duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ayhan Kökmen'in eşi Ayşe Ümmü Kökmen ve yakınları da duruşmada hazır bulundu. Bugünkü duruşmada, daha önce dinlenmeyen 1 tanık ifade verdi. Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi için 20 Ağustos 2019 tarihine ertelendi.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Duruşma bitiminde adliye önünde açıklama yapan Avukat Süleyman Coşkun, "Bugünkü duruşmada dinlenmeyen bazı tanıklardan biri daha dinlendi. Şu aşamada dosyada yaklaşık 40'a yakın tanık dinlenmiş durumda. Tanık dinlenme aşamasının son kısmına gelindi. İki, üç tanık kaldı. Duruşma 20 Ağustos tarihine ertelendi. Duruşma, adli tatilde görülecek. Dosyanın önemi ve tutuklu sanıkların olması sebebiyle, duruşma adli tatilde görülecek. Bugünkü duruşmada, tanık ifadesinin alınmasının dışında bizim talebimiz üzerine olaydan bir gün önce yani 14 Aralık 2017 tarihinde sanıkların yaşadığı Kızılcaavlu Mahallesi'ndeki kahvehanede ve kahvehanenin karşısındaki metruk okul binasının bahçesinde bu işin planlandığına dair bir takım iddialar ve kamera görüntüleri var. Bu kamera görüntüleri olay tarihi itibarıyla jandarma tarafından alınmış. Ancak hava karanlık ve görüntü kalitesi çok iyi değil. Toplam 7 kişi okul bahçesinde, bu işi planlamak için oraya geldikleri görülmekte, bunların içinde sanıkların da olduğu bizce aşikar. Ancak görüntü kalitesi çok yüksek olmadığı için bu kişilerin olduğu tespit edilememiştir. Bu duruşmada görüntülerin Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek iyileştirilmesi ve dosyadaki sanıklarla bu kişilerin vücut yapılarının uyumlu olup olmadığının belirlenmesine karar verildi. Bu şekilde bir iyileştirme yapıldığında bizce sanıkların suçu sabit olacak. Çünkü sanıklardan baba konumundaki kişi orada olmadığını, toplantıya katılmadığını iddia ediyor. Yapılacak inceleme ile bu savunma da çürüyecektir. Biz adaletin yerini bulması ve eğitim şehidimizin kanının yerde kalmaması için hukuki olarak ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Avukat Süleyman Coşkun'un davayla ilgili açıklamaları

- Adliyeden görüntü

Haber-Kamera: Yüksel BALCI/ ÖDEMİŞ (İzmir),

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Rapor vermeyen doktor çifte cadde ortasında saldırı



Mardin Devlet Hastanesi'nde görevli doktor çift Ayşe ile Davut Sakız, rapor vermedikleri 2 kişi tarafından cadde ortasında saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kameralarına kaydedilirken, hastanede tedaviye alınan çiftin şikayeti üzerine 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Artuklu ilçesinde meydana geldi. Mardin Devlet Hastanesi Endokrin bölümünde görevli uzman doktor Davut Sakız ve eşi enfeksiyon uzmanı Ayşe Sakız, 06 BHA 955 plakalı otomobillerini park edip, indi. Bu sırada, 10 gün önce hastaneye gelen, Davut Sakız'ın muayene ettiği ancak tahlil sonuçlarında bulguya rastlamadığı için rapor verilmediği Cebrail B. (28) ve ismi öğrenilemeyen kişi 06 DL 5909 plakalı otomobilden inip, çifte saldırdı. Yaralanan çift, hastanede tedaviye alınırken, şikayet üzerine polis çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan saldırıyı gerçekleştiren Cebrail B. ve yanındaki kişiyi düzenledikleri operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI SALDIRIYI KINADI

Yaralı doktorları hastanede ziyaret eden ve saldırıya tepki gösteren Mardin Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, "Bugün hastane çıkışında çocuklarını kreşten almak isterken 2 doktorumuz darp edildi. Şu anda nekroloji uzmanımızın kafa ve yüzüne çeşitli darp ve kesi izleri mevcut. Yine intaniye uzmanımızın vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri mevcut. Hoşgörünün, barışın, kardeşliğin şehri Mardin'e bu olayın olması tüm sağlık çalışanlarını derinden yaralamış ve üzmüştür. Bu bir terör saldırısıdır, bu bir insanlık suçudur. Savaşta bile dokunulmazlığı olan hekim arkadaşlarımızın can güvenliği yoktur. Bizler sadece yaşatmak için, insanlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek için eğitim alıyoruz. Bunları gerçekleştirebilmek için canla başla çalışıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Olay anından görüntü

Hastaneden görüntü

Sağlık çalışanları

İl Müdürünün açıklaması

Tedavi gören doktorlar

Haber Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN

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Kendi halı sahalarını yapan çocuklara halı saha yapılıyor

Yozgat'ta mahalle arasındaki boş arsayı, evlerinden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek halı sahaya dönüştüren çocuklara, belediye tarafından halı saha yapılıyor.

Aşağınohutlu Mahallesindeki bazı çocuklar, bir süre önce belediye binasına yaklaşık 200 metre mesafedeki boş arazide maç yapmaya başladı. Çocuklar daha sonra arsayı önce temizledi, ardından ise evlerinden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek kendilerine 'halı saha' yaptı. Taşlardan kale yapan çocuklar burada futbol oynamayı sürdürdü. Çocukların bu harekatı kamuoyunda büyük ilgi gördü. Bunun üzerine harekete geçen Yozgat Belediyesi, Halk Eğitim Merkezinin bahçesine halı sahanın yapılmasını kararlaştırdı. Karar üzerine belediye ekipleri bu alanda çalışma başlattı.

'BU KONUYU ÇOK ÖNEMSİYORUZ'

Belediye Başkanı Celal Köse, yaptıkları araştırma sonucunda Halk Eğitim Merkezinin bahçesine halı saha yapılmasına karar verdiklerini söyleyerek, "Biz çalışmalara başladık. Personellerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. En kısa süre içerisinde halı sahamız hizmete açılacak. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz '10 Mahalleye 10 Halı Saha' projemiz için de arsa belirleme çalışmalarımız sürüyor. Biz istiyoruz ki; çocuklarımız güvenli bir şekilde oyun oynasın ve spor yapsınlar. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Çocuklarımız için belediyenin tüm imkanlarını seferber etmeye hazırız. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay, Anayasa Komisyon Başkanımız Sayın Bekir Bozdağ, Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer'in destekleri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

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Arızalanan yattaki 12 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı



Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, ABD bayraklı yatın motor arızası nedeniyle denizde mahsur kalan 12 tatilci, Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı.

Dalaman'ın 10 deniz mili açığında tatil yapan yerli turistlerin içinde bulunduğu, ABD bayraklı 'Charlie' isimli yelkenli yat, saat 09.40'ta arıza yaptı. Teknedekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Ege Komutanlığı ekibi, botla sevk edildi. Yattaki 12 tatilci, Sahil Güvenlik botuna alınıp, kurtarıldı. Tahliye edilmesinin ardından yedeklenen yat, Fethiye Limanı'na getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kurtarılan tatilcilerin görüntüsü

-ABD bayraklı yatın yedeklenerek çekilmesinden görüntü

Haber: Cavit AKGÜN Kamera: MUĞLA,

Kaynak: DHA