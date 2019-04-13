Dha Yurt Bülteni - 23

Suriye sınırına askeri sevkiyat

HATAY-Suriye sınır hattına Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araç sevkiyatı yapıldı.

Geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçen zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan konvoy, Reyhanlı ilçesine geçiş yaptı. Askeri araçlar, ZPT'ler ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Askeri araçların konvoy halinde Kırıkhan ilçe merkezinden Reyhanlı ilçesine gidişi

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN(Hatay),

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Adana'da 1275 polis ile hava destekli asayiş uygulaması

ADANA Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde 1275 polis ile hava destekli asayiş uygulaması yaptı. 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması-2' adı altında gerçekleştirilen denetimlerde aranması olan 46 kişi yakalanırken, 14 kişiye ise adli ve idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda il merkezi ve ilçelerde 'Adana Huzur ve Güven-2 Uygulaması' adı altında sabit önleyici yol kontrolü ve umuma açık yer denetimleri yapıldı. 1275 polisin görev aldığı uygulamada, drone ile havadan destek verildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Uygulama noktalarını gezip, yapılan çalışmaları denetleyen Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vatandaşlarla sohbet edip, bir çocuğa da oyuncak araba hediye etti. Uygulamanın Adanalıların huzuru ve güveni için yapıldığını belirten Aktaş, vatandaşların görüşlerini de dinledi.

GECE YARISINA KADAR DEVAM ETTİ

Kent genelinde 20 noktada yapılan sabit önleyici yol uygulamasında, 5 bin 466 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştiren ekipler, aranması olan 46 kişiyi yakaladı, çeşit suçlardan 14 kişi hakkında ise adli ve idari işlem yaptı. Durdurulan 3 bin 279 araç, ekipler tarafından özel eğitimli narkotik köpeği ile arandı. Sürücüleri ve evrakları da incelenen araçlardan 2'si trafikten men edilirken, 88 araç sürücüsüne ise 40 bin 680 TL ceza kesildi. Sabit önleyici yol kontrolünün ardından kent genelinde umuma açık mekanlarda da denetlemeler yapıldı.

ALTIN KAPLAMALI TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Gece yarısına kadar devam eden uygulama genelinde ekipler, biri altın kaplamalı 10 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 10 şarjör ve 38 adet dolu fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3,12 gram esrar ele geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Uygulama noktasından görüntü

Trafik kontrol tabelasından görüntü

Yunus polisinin bir otomobili, aramanması için uygulama noktasına çekmesi

Otomobillerden inen vatandaşların polisler tarafından üstlerinin aranması

Araçlarda arama yapılması

Sivil polislerin drone uçurması

Polislerin drone ile havadan görüntü alması

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın uygulama noktasında inceleme yapması

Emniyet Müdürü Aktaş'ın vatandaşlar ile sohbet etmesi

Emniyet Müdürü Aktaş'ın narkotik köpeği 'Şans'ı sevmesi

Narkotik köpeği Şans ile bir araçta arama yapılması

Emniyet Müdürü Aktaş'ın bir çocuğu oyuncak araba hediye etmesi

Hediye alan çocuğun sevinçle koşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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AK Parti'li Dağdelen: YSK, yapılan incelemeler neticesinde talebimizin haklı olduğunu gördü

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "YSK, yapılan incelemeler neticesinde talebimizin haklı olduğunu gördü. Keskin'de belediye başkanlığı seçimlerini tekrardan yenilenmesine karar verdi, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararını değerlendirdi. YSK'ya yaptıkları itirazların haklı bulunduğunun altını çizen Dağdelen, "Bugün burada sizlerle olmaktan dolayı son derece mutluyum. 31 Mart seçimlerinde 6 oy ile geride kalmıştık, ama tabi seçim süreci içerisinde bir takım hukuka aykırı işlemler olduğunu tespit ettik. Bu tespitlerimiz neticesinde önce ilçe seçim kuruluna talebimiz reddedilince il seçim kuruluna, oradan da reddedilince YSK'ya müracaatlarımızı gerçekleştirdik. YSK, yapılan incelemeler neticesinde talebimizin haklı olduğunu gördü. Keskin'de belediye başkanlığı seçimlerini tekrardan yenilenmesine karar verdi, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

'KARARLA YSK TARAFINDAN VERİLEN MAZBATA ORTADAN KALKMIŞ OLACAK'

YSK'nın yenileme kararının ardından 2 Haziran'da yeni seçimin yapılacağını aktaran Dağdelen, şöyle konuştu:

"Şimdi burada bizim asıl önemsediğimiz şey hukukun üstünlüğüdür. Hukuka aykırı hiçbir eylemin tarafında olmayız. Halkın iradesine tam anlamıyla gerçek anlamda da sandığa yansımasında gayretlerin tamamını bugüne kadar gösterdik bundan sonrada göstermeye devam edeceğiz. Bu süreç içerisinde 2 Haziran'da tekrardan belediye başkanlığı seçimi gerçekleşecek. Bugün itibariyle seçim süreci içerisine girmiş olduk. Belediye meclis üyeleri içerisinden en yaşlı üye olan Belediye Başkanlığı'na vekalet edecek. Verilen bu kararla YSK tarafından verilen mazbata ortadan kalkmış olacak. Allah izin verirse 2 Haziran'da Keskin'de hemşerilerimizle çalışıp hatalarımızı tekrar gözden geçireceğiz. Onların gönlünü kazanmak adına, tüm AK Parti teşkilatı olarak çalışmaya gayret edeceğiz. İnanıyorum ki Keskin'le ilgili hayallerimizi gerçekleştireceğiz.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Nuh Dağdelen'in açıklaması

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

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Arkadaşlarıyla sokakta top oynarken tabancayla vurulan çocuk ağır yaralandı

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, arkadaşlarıyla top oynayan R.K.(11), kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu vurularak ağır yaralandı.

Olay, saat 23.45 sıralarında Tekkeköy ilçesine bağlı Cinik Mahallesi Cami Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte sokakta top oynayan R.K., bir anda kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.K.'nın kalçasının üst kısmından tabanca ile açılan ateş sonucu vurulduğunu belirledi. R.K., ambulansla OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. R.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili cinayet bürosu ekiplerince soruşturma başlatıldı.

FOROĞRAFLI

Haber: Tayfur KARA/ SAMSUN,

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Kaynak: DHA