Dha Yurt Bülteni - 23

TEM Otoyolu'nda minibüs, TIR'a çarptı: 5 ölü, 6 yaralı

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a çarpması sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.45 sıralarında, TEM Otoyolu Gümüşova Rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Bedir Atız idaresindeki 27 F 7992 plakalı minibüs, önünde ilerlemekte olan Alişan Süzgün idaresindeki 06 BDP 329 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Minibüs, TIR'ın altına girdi. Haber verilmesi üzerine Düzce ve Sakarya'dan itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Minibüste sıkışan 5 kişinin öldüğü belirlendi. Yaralanan 3 kişiye ise ilk müdahalede bulunuldu. İtfaiye ekipleri minibüste sıkışan 5 kişinin cenazelerini çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

5 ÖLÜ, 6 YARALI

Düzce'de, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada Sedat Atız, İsmail Atız, Abbas Atız, Mehmet Karadağlı ve Hasan Erol yaşamlarını kaybetti. Kazada Selma Atız (28), Kazım Atız (65), Miraç Atız(5), Deniz Atız (8), Sevim Keskin (30) ve Amzo Atız (63) yaralandı.

GAZİANTEP'DEN İSTANBUL'A TAZİYE ZİYARETİNE GİDİYORLARDI

Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Minibüs sürücüsü Bedirhan Atız ise kazadan yaralanmadan kurtuldu. Minibüste bulunan akrabaların Gaziantep'den İstanbul'a bir yakınlarına taziye ziyaretine gittiği öğrenildi. Kazanın, TIR'ın aniden sol şeride geçmesi sonucu meydana geldiği iddia edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazadan ilk görüntüler

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-Yaralılar

-Polisin güvenlik önlemleri

-Araçlardan görüntüler

-Sağlık ekiplerinin ilk yardım çalışmaları

-İtfaiyenin çalışmaları ve sıkışanların kurtarılması

-Vatandaşların cep telefonları ile ışık tutması

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

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Suriyeli kadın elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu

BURSA'da, Suriye uyruklu bir kadın elleri ve ayakları iple bağlanmış halde ölü bulundu. Polis şüpheli olarak kadının kocasının yakalanması için çalışma başlattı.

Olay akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Zümrütevler Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın en alt katında bulunan daireden bağırış ve çığlık seslerinin gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiğinde salonda elleri ve ayakları bağlı boğularak öldürülmüş genç kadın cesediyle karşılaştı. Ekiplerin yaptığı araştırmada cesedin 30 yaşındaki Suriye Vatandaşı Hayat Hattab'a ait olduğunu belirledi. Görgü tanıklarını dinleyen polis ekipleri, Hayat Hattab'ın eşi Ali Hattab'ı şüpheli olarak aramaya başladı. Polis, olayın ardından evin açık bulunan camından atlayarak kaçtığını belirlenen Ali Hattab'ın yakalanması amacıyla çevrede arama çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri inceleme yaparken

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA,

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Kavga ettikleri yere dönüp, dükkanı kurşunladılar

SİVAS'ta iki grup arasında çıkan kavga sonrasında tüfekle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, bir lokantanın camları kırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi üzerinde meydana geldi. F.Y. (16) ile akrabası olan E.Y. (16), ismi öğrenilemeyen bir kişiyle cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken F.Y. ile E.Y.'nin bir kişiyi dövdüğünü gören çevredeki bir lokanta çalışanı A.K. kavgayı ayırdı. Dövülen kişiyi dükkana alarak F.Y. ile E.Y.'yi bölgeden uzaklaştırdı. A.K.'nin kavgayı ayırmasına sinirlenen F.Y. ve E.Y. bir süre sonra aynı bölgeye tekrar geldi. F.Y. yanında getirdiği av tüfeğiyle lokantaya doğru ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar cadde üzerinde M.E.'ye ait başka bir lokantanın camına isabet etti. İş yerinde maddi hasar oluşurken, olayda yaralanan veya ölen olmadı.

Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri F.Y. ve E.Y.'yi kısa sürede yakaladı. Yaşanan kavga anı ve işyerinin kurşunlanması lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kırılan dükkan camı ve polisin incelemesi

-Güvenlik kemarasına yansıyan kavga görüntüleri ve sonrasındaki kurşunlama

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/ SİVAS,

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Drift yapan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 10 bin 302 lira ceza

BİLECİK'te otomobiliyle dirft yaparken yakalanan ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 10 bin 302 lira para cezası verildi.

Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlar bir otomobil sürücünün drift yaptığını ve tehlikeli araç kullandığını görünce polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan otomobil sürücüsünün yapılan kontrolünde 0,65 promil alkollü olduğunu ve daha önce yine alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğunu belirlendi. Ekipler, adı açıklanmayan sürücüye drift yapmaktan, sürücü belgesi daha önce elinden alınmasına rağmen araç kullanmaktan ve alkollü araç kullanmaktan olmak üzere toplam 10 bin 302 lira para cezası kesti. Otomobil ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Drift yapan sürücünün güvenlik kamerasındaki görüntüsü

Haber: BİLECİK,

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AK Parti YSK Temsilcisi Özel: 21 ilçede 51 sandık tekrar sayılacak

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 32 ilçedeki itirazlarıyla ilgili "31 ilçe karara çıktı, YSK bu ilçelerin 21'inde 51 sandıkta sayım kararı aldı" dedi.

'YSK, İSTANBUL'DA 31 İLÇEYİ KARARA BAĞLADI'

Yüksek Seçim Kurulu'nda gerçekleşen yaklaşık 7 saatlik toplantının ardından AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, basın açıklaması yaptı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 32 ilçe için yaptığı başvurular hakkında bilgi veren Özel, "Sandıkların tamamının sayılmasını istiyorduk. İstanbul'daki 15 bin civarındaki fark, Türkiye'de seçim yapılan bazı ilçelerdeki bir oya tekabül etmektedir. O nedenle İl Seçim Kurulu'na vermiş olduğumuz tamamının sayılması talebini Yüksek Seçim Kurulu'na getirdik. Bunun 31 ilçesini karara bağladı YSK az önce. Büyükçekmeceyi erteledik. 31 ilçeyle ilgili bizim yapmış olduğumuz talep sandıkların tamamının sayılmasıydı. 29 bin oy farkı şu anki rakama göre 14 bin 604'e geriledi. Yüzde 6'sını saydık, 14 bin 604'e düştü. Biz tamamının sayılmasını talep ettik, CHP bundan şiddetle korktu. Fark giderek kapanmaktaydı. YSK yerleşmiş içtihatlarına bağlı kalarak bizim yeniden sayım talebimizi reddetti" diye konuştu.

YSK'nın AK Parti'nin 21 ilçedeki 51 sandık için sunduğu gerekçeleri haklı bulduğunun altını çizen Özel, "31 ilçe karara çıktı, bunun 21'inde bir sondajlamayla 'Şu sandıklarda problem var, sandık sonuç tutanaklarıyla sayım döküm cetvelleri arasında usulsüzlükler var' dediğimiz hususları haklı buldu. 51 sandıkta sayım kararı aldı. Bizim sondajlamamız parti olarak devam ediyor. Önümüzdeki süreçte getireceğiz. Bu seçimlerin ne derece usulsüz, şaibe altında yapıldığını ispat edeceğiz" açıklamasında bulundu.

'KURUL, BULDUĞUMUZ PROBLEMLERİ HAKLI BULDU'

31 ilçedeki çetelelerin tek tek kontrol edildiğini vurgulayan Özel, şunları söyledi:

"Bizim sondajlama yaptığımız 31 ilçede tek tek çeteleleri kontrol edildi. ve haklı olduğumuz ortaya çıktı. Diğer sayım taleplerimiz daha önceki içtihatlara bağlı olarak kabul edilmedi. Ama bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor. 31 ilçedeki tamamına dönük talebimizin bir sondajlama olarak bazı sandık numaraları vermiştik, onları haklı buldu sayım kararı verdi. Diğerleri yönünden talebimiz reddoldu. Ama bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor. Biz, 21 ilçede bu 51 sandığın numaralarını verdik. 31 bin sandıktan sondajlama usulüyle aldık. Kurul da bizim bulduğumuz problemleri haklı buldu ve onların sayımına karar verdi. Biz, bu tespitlerimiz devam ediyor. Diğer sandıklarla ilgili tespitlerimiz de devam ediyor. Onları da yine getireceğiz. Bundan sonra olağanüstü itiraz yoluyla geleceğiz."

'TAM SAYIMI SAĞLAYABİLSEYDİK BİNALİ YILDIRIM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIYDI'

Özel, itiraz edilen sandıkların yüzde 6'lık bir kısmının açıldığını aradaki farkın 29 binden 14 bin 600'e düştüğünü vurgulayarak, "Yüzde 94'ü açılsaydı, tam sayımı sağlayabilseydik biz inanıyoruz ki Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydı. YSK'nın yerleşmiş içtihatlarına göre tümünü sayma noktasında sıcak bakmadılar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Recep Özel'in açıklaması

Haber-Kamera: Caner ÜNVER - Fatih POYRAZ/ ANKARA,

09.04.2019 - Haber Kodu : 190409001

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kaynak: DHA