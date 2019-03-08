Dha Yurt Bülteni - 23

Cezaevi firarisinin genç kızı taciz ettiği iddiası, ilçeyi sokağa döktü

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde, iddiaya göre cezaevi firarisi olan kişi tarafından sözlü tacize uğrayan, ardından darbedilen E.A. (19) adlı genç kız, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli çevredekiler tarafından yakalanırken, ilçe sakinleri ise sokağa döküldü. Polis ve jandarma, Görele Adliyesi önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Eynesil ilçesi Aralık köyünde akşam saatlerinde dershaneden çıkıp, evine giden E.A., iddiaya göre yolda, bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Ardından genç kızı sürükleyerek, darbeden şüpheli, kızın çığlık atması üzerine kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin alt geçitte sıkıştırdığı şüpheli, yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Yaralanan E.A. ise Giresun Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Cezaevi firarisi olduğu iddia edilen şüpheli, sorgusunun ardından Görele Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Sosyal medyadan olayı duyanlar ise adliye önünde toplanarak şüpheliyi linç etmek istedi. Polis ve jandarma ekipleri, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliye önü cep telefonu görüntüleri

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AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

Haber: Nedim KOVAN - Selçuk BAŞAR/ GÖRELE(Giresun),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı

KAHRAMANMARAŞ'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Setenay Büşra Ö. (23), otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Setenay Büşra Ö.'ye A.B. yönetimindeki 46 ND 557 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Setenay Büşra Ö. yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Setenay Büşra Ö., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Setenay Büşra Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın ardından polis olay yerinde inceleme yaparken, sürücü A.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ambulansın gidişi

Kaza yapan araç

Görgü tanıkları ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Artvin'de heyelan, yolu kapattı

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, 30 köye ulaşımın sağlandığı grup yolu, heyelan nedeniyle kapandı.

Heyelan, Şavşat ilçesi Hıznat mevkiinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütlesi, 30 köyün ulaşımının sağlandığı grup yolunu kapattı. Şavşat Belediyesi ekipleri, iş makineleri ile kapalı yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yol, 2 saat süren çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk, heyelan sonucu yolun ulaşıma kapandığını belirterek, "Alan heyelanlı bir bölge. Daha öncede bu alanda heyelan olmuş ve 7-8 evimiz kullanılmaz hale gelmişti. Yine aynı bölgeye yakın bir yer olduğu için vatandaşlar büyük bir hassasiyet gösterdi. Bu yol için daha köklü tedbirler alacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Heyelan alanı detayları

Belediye başkanı açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Nurbay USTA/ ŞAVŞAT(Artvin),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kaynak: DHA