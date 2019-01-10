Dha Yurt Bülteni-23

Aliağa'da tatil köyüne uyuşturucu baskını: 11 gözaltı (2)

ELE GEÇİRİLEN 1 TON UYUŞTURUCU MADDE EMNİYETE GETİRİLDİ

İzmir'in Aliağa ilçesinde, tatil köyüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen yaklaşık 1 ton sentetik uyuşturucu, İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi, konuya ilişkin İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın açıklama yaptı. Aşkın açıklamasında, uyuşturucuyla mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu madde kaçakçılığı soruşturması kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Aliağa'daki tatil köyüne operasyon düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirerek, son zamanların en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine imza attı. Şubeye gelen İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, başarılı operasyon nedeniyle polis memurlarını tebrik etti. Aşkın, daha sonra polis ekiplerinin bir kamyon dolusu uyuşturucu maddeyi taşınmasını izledi.

'UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

Operasyona ilişkin açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Arkadaşlarımız aylarca süren titiz bir çalışmayla çok büyük emekle bir tondan daha fazla uyuşturucu madde yakaladılar. Tek bir gencimize tek bir meşe tek bir hap satılmayana kadar satıcılarla mücadelemiz bütün hücrelerimizle sürecek. Bugün yaptığımız başkanlık operasyonda 90 bine yakın uyuşturucu hap yakaladık. Bu operasyonda birçok silah da yakalandı" diye konuştu.

'BU MADDENİN YURTDIŞINDAN GETİRİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Ayrıca, Hüseyin Aşkın operasyonda gözaltına alınan kişilerin kamu görevlisi olduklarını doğruladı. Aşkın, "Bu maddenin yurtdışından geldiğini düşünüyoruz. Gözaltına alınan şahıslar arasında kamu görevlisi olan da eskiden kamuda çalışanlar da var. Soruşturma devam ediyor" dedi.

Geçen yıl 1,5 ton skunk maddesi ele geçirdiklerini ifade eden Hüseyin Aşkın, bu operasyonla şimdiden 1 ton uyuşturucunun ele geçirildiğini belirtti. Operasyonda gözaltına alınan kişilerin emniyetteki sorguları devam ederken, şüphelilerin arasında Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö. ve TSK'dan istifa eden uzman çavuş M.Ç. de bulunuyor.

(OPERASYONDAN GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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EHLİYETSİZ VE KASKSIZ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZADA YARALANDI

ADANA'nın Kozan ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin kasksız ve ehliyetsiz sürücüsü İbrahim K. (20), yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Tufanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay ve Ersan Arıkan caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Fatih B. yönetimindeki 01 AB 806 plakalı otomobil, İbrahim K. yönetimindeki 80 LD 365 plakalı motosiklet ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazada yaralanan, iddiaya göre ehliyetsiz ve kasksız motosiklet sürücüsü İbrahim K., olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden İbrahim K.'nın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kazaya karışan otomobil ve motosiklet

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Detaylar

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana),

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KAHRAMANMARAŞ'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

KAHRAMANMARAŞ'ın 5 ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle perşembe günü okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Kar yağışının ardından meydana gelen buzlanmalar ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Elbistan ilçelerinin tamamında Andırın ilçesinde ise Yeşilova bölgesindeki okullar ve Kastal Ortaokulu haricindeki tüm okullar 10 Ocak perşembe günü 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacak.

Haber: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,

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Kaynak: DHA