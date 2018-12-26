Dha Yurt Bülteni - 23

KÖPEKLERE İŞKENCEDEN YAKALANDI, CİNAYET ZANLISI ÇIKTI

BATMAN'da, iki sokak köpeğine kemerle şiddet uygulayan 2 kişi, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan şüphelilerden S.D., 2 yıl önce arkadaşı Hüseyin Oskan'ı öldürdüğünü itiraf etti ve mahkemece tutuklandı.

Gültepe Mahallesi Yeniçağ Caddesi'nde vatandaşlar, 16 Aralık'ta, kimliği belirsiz 2 kişinin sokaktaki 2 köpeğe kemerle şiddet uygulamasını cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntüler üzerine polis, kimlikleri belirsiz 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, köpeklere şiddetin uygulandığı bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden köpeklere kemerle şiddet uygulayanların S.D. ve F.Y. olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis, adreslerini belirlediği 2 kişiyi gözaltına aldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden S.D.'nin, 17 Aralık 2016'da Gökalp Mahallesi'nde bir minibüste silahla öldürülen Hüseyin Oskan'ın arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgisi bulunabileceği şüphesiyle çapraz sorguya alınan S.D., tartıştığı arkadaşı Hüseyin Oskan'ı silahla öldürdüğünü ve olayda kullandığı silahı ise sulama kanalına attığını itiraf etti. Cinayetin sürekli rüyasına girdiğini anlattığı belirtilen S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından F.Y. ile birlikte adliyeye sevk edildi. F.Y., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, S.D. ise tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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*ARŞİV

- 2 kişinin köpekleri kemerle dövmesi

Köpeğin caddede sürüklenmesi

Köpeğe saldıranların ellerinde kemerle dolaşmaları

Başka bir köpeğin caddeye gelişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: BATMAN-DHA

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YOLU KAPANAN KÖYDEKİ HASTA, PALETLİ KURTARMA ARACIYLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

TOKAT'ta kar yağışı nedeni ile yolu kapanan köyde rahatsızlanan Aysun Yener'i (25), İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırdı.

Kent merkezine 35 kilometre mesafedeki Acıpınar Köyü'nde, soğuk algınlığı nedeniyle ateşi yükselen Aysun Yener"n yakınları, durumu 112 Acil servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, yolu kar nedeniyle kapanan köye gidemeyince, AFAD ve UMKE'den yardım istedi. AFAD ve UMKE ekipleri, kar üstü paletli kurtarma aracıyla köye ulaştı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışması sonrasında ekipler, hastayı Tokat- Niksar Karayolu Gökdere mevkiinde bekleyen ambulansa teslim etti.

Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Aysun Yener tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin çalışması

-Köye gitmeleri

-Hastanın paletli araç ile taşınması

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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ANTALYA'DA 569 ŞİŞE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

ANTALYA'da, yapılan operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmesi planlanan ve sahte olduğu değerlendirilen 569 şişe içki ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyonda, 569 şişe farklı markalarda sahte içki, bin 903 adet farklı markalara ait boş içki şişesi, bin 542 adet sahte bandrol, bin 171 adet şişe kapağı, sahte marka etiketi, gıda boyası, aroma ve anason ele geçirildi. İncelemede, ele geçirilen içkilerin üzerindeki bandrol, etiket ve kapakların da sahte olduğu tespit edildi.

Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğine uygun olmayan, insan sağlığına zararlı şekilde imal edildiği kaydedilen ve sahte olduğu değerlendirilen şişelerce içkiyle ilgili olarak 4 kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet Etmek suçundan işlem yapıldı. Olayla ilgili T.B ve A.Ç. ise gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Polis kamerası)

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Ele geçirilen içki şişeleri

Bandroller

Polis inceleme yaparken

Haber: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, -

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SİVAS VALİSİ, ÖĞRENCİLERLE KAR TOPU OYNADI (Ekiyle)

** Eğitime verilen 1 günlük ara uzatıldı

SİVAS Valisi Salih Ayhan, ziyaret için gittiği Zara ilçesinde yatılı bölge okulunda kalan öğrencilerle kar topu oynadı. Sivas'ta bu sabah etkisini gösteren kar yağışı nedeni ile eğitime verilen 1 günlük ara uzatıldı.

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeni ile bugün eğitime ara verildi. Kararı dün Twitter hesabından duyuran ve öğrencilerden büyük destek mesajları alan Vali Salih Ayhan, öğlen saatlerinde Zara ilçesini ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu. Vali Ayhan, ziyaret kapsamında ilçede bulunan Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı İlköğretim Bölge okuluna da uğradı. Vali Ayhan, burada civar köylerden gelen ve yatılı olarak kalan öğrencilerle bir araya geldi. Ayhan, "Sizler bizim yarınlarımızsınız. Okuyun ve kendinizi geliştirin. Hepimizin gözündeki o ışığı görüyorum" dedi.

Ayhan, okul bahçesinde bugünü izinli geçiren çocuklarla kar topu oynadı. Bu sırada yaşanan keyifli anlar objektiflere yansıdı.

OKULLAR YARIN DA TATİL

SİVAS Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeni yle il genelinde ilk ve orta dereceli okulların yarın da tatil edilmesini kararlaştırdı. Hamile ve engelli kamu personelleri de izinli sayılacak.

Sivas'ta bu sabah etkisini gösteren kar yağışı nedeni ile eğitime verilen 1 günlük ara uzatıldı. Sivas Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarını değerlendiren Sivas Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmesi nedeniyle okulların yarın da tatil edilmesine karar verdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının, 27.12.2018 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" ifadelerine yer verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Valinin okulu ziyareti

-Öğrencilerle kartopu oynaması

Haber-Kamera: SİVAS

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Kaynak: DHA