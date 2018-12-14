Dha Yurt Bülteni - 23

NAZİLLİSPOR TARAFTARLAR DERNEĞİ'NDE YANGIN: 2'Sİ AĞIR 6 YARALI

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki şehir stadyumu lokalinde yangın çıktı. Çıkan yangında lokalde bulunanlardan 2'si ağır olmak üzere toplam 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Nazilli Şehir Stadyumu'nun altında bulunan Nazillispor Taraftarlar Derneği'nde, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonucu dernekte bulunan stat sorumlusu Ali Çavuk (42), İbrahim Tuncel (36), Mehmet Erdemir (28), Ekrem Koyuncu (23), Mehmet Salman (27) ve Salih Aykan (33) çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yaralılar da olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerde Ali Çuvak ve İbrahim Tuncel'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Çuvak ve Tuncel, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangın bölgesinden stat önünden detay görüntüler

-İtfaiye aracından görüntüler

-Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden görüntüler

-Yanan yerlerden görüntüler

-Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri incele ekibinin yangın bölgesinde incelemelerde bulunurken

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KULA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir Ankara D300 yolu Alparslan Türkeş Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine giden Ramazan Aktaş (63) yönetimindeki 07 K 3063 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Ahmet Ölmez (47) yönetimindeki 35 DE 1132 plakalı otomobile ardından Hasan Özbalcı yönetimindeki 27 Z 3904 plakalı kamyona çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Aktaş'ın kullandığı otomobilin içerisinde yolcu olarak bulunan Bayram Yırtık(47) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Yırtık, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yırtık, buradaki tedavilerin tamamlanmasının ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bayram Yırtık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden detay

112 ekiplerinin yaralıya müdehalesinden detay

Yaralının ambulansa bindirilişinden detay

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN/KULA(Manisa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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AYDIN'DA DURDURULAN OTOMOBİLDE 'UYUŞTURUCU' ELE GEÇİRİLDİ: 2 GÖZALTI

AYDIN'ın Söke ilçesinde, ihbarı değerlendiren polis, durdurduğu otomobilde 2.5 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirdi. Otomobildeki İ.K. (47) ve İ.F. (32) gözaltına alındı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Didim-Milas yolu Sanayi kavşağı üzerinde meydana geldi. Özbey Mahallesi'nden hareket eden İ.K. yönetimindeki 09 SL 760 plakalı otomobilde uyuşturucu bulunduğu ihbarını alan polis harekete geçti. Otomobili takibe alan polis ekipleri, sanayi kavşağında şüpheli otomobili durdurdu. Sürücü İ.K. ve yanındaki İ.F.'nin kimlik kontrolü sonrası otomobilde yapılan aramada çakmak soketinin içinde 2.5 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi. İ.K. ve İ.F. tarafından gözaltına alındı. Otomobil ise detaylı aranmak için emniyete götürüldü. İki şüphelinin emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin otomobili durdurup 2 şüpheliye gözaltına alması görüntüsü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ŞEHİR MANZARASINI İZLERKEN, OTOMOBİLLE UÇURUMA YUVARLANDILAR: 2 YARALI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, manzarayı izlemek için Uludağ'nın tepesine park ettikleri otomobilin bir anda hareket etmesi üzerine yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı düşen araçtaki 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Selman Çamlıdere (25), 16 KDB 25 plakalı otomobiliyle kız arkadaşı Sinem Öztürk (25)'ü alıp İnegöl'ü izlemek için tepeye gitti. Sohbet ettikleri sırada otomobil, bir anda hareket ederek yaklaşık 5 metre yükseklikten yola düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde, sürücü Selman Çamlıdere'nin hafif, kız arkadaşı Sinem Öztürk'ün ise ağır yaralandığını belirledi. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedaviye alındı. Hastane girişinde Selam Çamlıdere ise kız arkadaşını taşıyan sedyeyi iterek sağlık görevlilerine yardımcı oldu. Kazayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

SÜRE: 0.46 - BOYUT: 88 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ESKİŞEHİR'DE KAR, KENTİ BEYAZA BÜRÜDÜ

ESKİŞEHİR'de akşam saatlerinde etkili olan kar, kent merkezini beyaza bürüdü, çocuklar polisle kartopu oynadı, bazı kişiler ise kar altında selfie çekti.

Eskişehir'de akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca belirli aralıklarla etkili olan kar, kent merkezini beyaza bürüdü. Kimileri Porsuk Çayı kıyısında ve köprüleri üzerinde cep telefonlarıyla selfie çekerken kimileri de birbirine kartopu attı. Küçük yaştaki çocuklar ise polislerle kartopu oynadı. Gençler arasında da kartopu savaşının yaşandığı Eskişehir'de, kar nedeniyle bazı semtlerde yollarda oluşan buzlanmalar ise araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kar yağışından,

-Porsuk Çayı köprüsü üzerinde selfie çekenlerin,

-Tramvayların geçişi,

-Sarhoş adam heykelinin üzerinin karla kaplı görüntüsü,

-Vatandaşların birbirine kartopu atması,

-Çocukların polislere kartopu atmasından ve kent merkezinden çekilen görüntüler

Haber-kamera: Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İZMİR'DE 'KAR' YAĞIŞI

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, hafta başından bu yana belirli aralıklarda etkili olan karın kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi'nde etkili olan kar nedeniyle yerler karla kaplandı. Deniz seviyesinden 1135 metre yükseklikte bulunan Bozdağ Mahallesi'nde, 20 gündür etkili olan soğuk, kar yağmasına neden oldu. Kar yağışının ardındın önlem almayan sürücüler, özellikle yokuş yukarı olan yollarda zorluk yaşadı. Bunun üzerine harekete geçen Karayolları ve belediye ekipleri, kalınlığı 5 santimetreye ulaşan karlı yollara tuzlama çalışması yaptı.

Haber: Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ(İzmir),

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