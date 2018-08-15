Dha Yurt Bülteni 23

Bursa'da öğrencilerin bulunduğu otobüs devrildi: 1 ölü, 38 yaralı (3)

KAZADA ÖLEN GENCİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Bursa'da bu akşam meydana gelen 38 kişinin yaralandığı kazada otobüs şöförünün Turgay Y. olduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren kişinin ise Uludağ Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 2. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Talha Erbil olduğu belirtildi.

BURSA

=============================================

ADIYAMAN'DA MERMER OCAĞINI BASAN TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA: 1 ASKER YARALI

ADIYAMAN kırsalında bir grup PKK'lı terörist, mermer ocağı şantiyesini basıp ateşe verdi. Bölgeye sevk edilen askerleri taşıyan aracın, teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcının üzerinden geçmesiyle meydana gelen patlamada 1 asker yaralandı. Operasyon başlatılan bölgede çatışmaların devam ettiği öğrenildi.

Merkeze bağlı Kömür Beldesi'nde gece geç saatlerde bir grup PKK'lı terörist, kırsalda bulunan mermer ocağı şantiyesini bastı. İşçileri bir arata toplayıp örgüt propogandası yapan teröristler daha sonra şantiyedeki iş makinelerini ateşe verip, kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Güvenlik görevlilerini taşıyan bir askeri araç, teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kontrolden çıktı. İlk belirlemelere göre hasar gören araçtaki 1 asker yaralandı. Yaralı asker, bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı. Zaman zaman çatışmaların yaşandığı bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Hastane acil servisi önünde ambulanstan indirilen yaralı asker

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

===============================================

YAYLADA DOĞUM SANCISI ÇEKEN KADIN HELİKOPTERLE HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesi kırsalında yaylada doğum sancısı çeken bir kadın, Jandarma Bölge Komutanlığı'na ait askeri helikoptele Diyarbakır'daki hastaneye getirildi.

Kulp ilçesine bağlı Aygün Mahallesi Küme Evleri yakınındaki bir yaylada, doğum sancısı çeken bir kadın için 112 acil çağrı merkezinden yardım istendi. Anne adayının durumunun riskli olması nedeniyle Jandarma Bölge Komutanlığı'na ait bir helikopter söz konusu bölgeye giderek hamile kadını hastaneye yetiştirdi. Diyarbakır Valiliği'nden konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Diyarbakır ili Kulp ilçesi Aygün mahallesi Küme evleri yakınında bulunan yaylada bir kadının 14 Ağustos 2018 günü saat 14.30 sıralarında doğum yapmak üzere olduğu 112 acil çağrı merkezine ihbar edilmiştir. Hastanın durumunun aciliyetine binaen 112 tarafından Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı helikopter ile havadan sıhhi tahliye talep edilmiştir. Kulp ilçesi Aygün Mahallesi Küme evleri yakınında bulunan yayladaki kadın 14 Ağustos 2018 günü saat 16.00 sıralarında Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı helikopter ile alınarak Diyarbakır Kadın Doğum Hastanesine sevk edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Helikopterin yaylaya gitmesi

Hamile kadının helikoptere getirilmesi

Helikopterin havalanması

Sağlık ekiplerinin helikopterde hamile kadına müdahale etmesi

Helikopterin askeri alana inmesi

Hamile kadının bekleyen ambulansa taşınması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, -

===========================================

DUA LİPA REGNUM CARYA'DA KONSER VERDİ

ARNAVUT asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa (23), 'Regnum Live in Concert' serisi kapsamında Regnum Carya Otel'de konser verdi.

Regnum Carya Otel'in bu yıl ilk kez düzenlediği, yerli ve yabancı birçok müzikseverin yoğun katılımıyla gerçekleşen 'Regnum Live in Concert' serisi, Goran Bregoviç, Rita Ora veTom Jones gibi dünyaca ünlü isimlerden sonra bu kez dünya müzik listelerinde hızlı yükselişiyle dikkat çeken Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa konseriyle devam etti. Türkiye'deki ilk konserini veren Dua Lipa, saat 22.00'da sahneye çıktı. Bir saat sahnede kalan Dua Lipa'yı yerli ve yabancı yaklaşık 3 bin müziksever izledi. Lipa, özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserinde hareketli şarkları yanında slov şarkılara da yer verdi. Danslarıyla izleyenleri coşturan Lipa'ya sahe performansında dansçılar da eşlik etti.

DUA LİPA İÇİN ÖZEL HAZIRLIK

Lipa, ekibiyle birlikte geceliği 15 bin dolar olan Crown Villa'da kaldı. Konser öncesi et döner ve ayrandan Manuka balına, el yapımı taze kurabiyeden deniz tuzlu bitter çikolataya çeşitli isteklerde bulunan Dua Lipa için kulisine 50 el havlusu ve 50 de banyo havlusu konuldu. Talebi üzerine kaldığı odanın her yerine boy aynaları da yerleştirilen Dua Lipa için beyaz ışığa hassasiyeti nedeniyle kulis özel olarak ışıklandırıldı. Ünlü şarkıcı için isteği üzerine yine kulise taze çiçekler konuldu.

Konsere gelen Dua Lipa hayranlarına, sanatçının fotoğrafının basılı olduğu bardaklar hediye edildi. Ünlü şarkıcıya da yapılan bez bebeği hediye edildi.

'AFTER PARTİ'DE DJ MAHMUT ORHAN SAHNEYE ÇIKTI

'Regnum Live in Concert' kapsamındaki Dua Lipa konserinin hemen ardından düzenlenen 'after parti'de ise son dönemin en başarılı DJ'leri arasında gösterilen Mahmut Orhan setin başına geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Konser alanından görüntü

Dua Lipa'dan görüntü

Konserden görüntü

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK((Antalya),

==============================================