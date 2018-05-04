Dha Yurt Bülteni - 23

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti

GECE ONLARCA KİŞİ MEZARLIĞA GELDİ

Çorum'da bir hafta içinde 5 gece Ulu Mezarlık'a gelerek gelerek 1982 yılında vefat eden Fatma Ç.'ye ait mezarın başında konuşup, ağlayan gizemli genç kız, kentte merak konusu oldu. Kentte farklı söylentiler ortaya atılırken, vatandaşlar gece Ulu mezarlığa akın etti. Genç kızın kimliğinin tespit edilmesi için bölgeye kamera kurulurken, bu gece mezarlığa gelen yaklaşık 150 kişilik bir grup, mezarlığın korkuluklarından atlayıp içeriye girdi. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen ellerinde sopa ve fenerlerle mezarlığa giren bazı kişiler dişarı çıkarken, birçok kişi ise gizemli kızı bulmadan çıkmayacaklarını belirttiler.

Tehlikeye aldırış etmeden demir korkulukların üstünden atlayan bazı vatandaşların ise "Kızı buldukö diye bağırmaları üzerine hareketli dakikalar yaşandı. Polis ekipleri mezarlık içerisinde gezinen kişileri dışarıya çıkarmak için çaba sarf ederken, bazı kişiler mezarlıkta gizemli kızı aramayı sürdürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan kalabalık

-Vatandaşların korkuluklardan atlayıp mezarlığa girmeleri

-Röportajlar

-Mezarlık içinde gizemli kızı aramaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,

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Dur ihtarına uymayan araca ateş açıldı, bir kadın öldü

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde dur ihtarına uymayan sürücü, polise çarptıktan sonra kaçmaya çalıştı. Polislerin açtığı ateş sonucu durdurulan otomobilde bulunan Nuran Akın (57) yaşamını yitirirken, araç sürücüsünün FETÖ'den ihraç edilen eski bir asker olduğu anlaşıldı.

Olay saat 20.00 sıralarında yaşandı. Ercincan'da bir kişinin eşi ve kayınvalidesini otomobille kaçırdığı ihbarı yapıldı. Aracın Sivas'ın Suşehri ilçesinden Amasya istikametine gidebileceği bilgisi üzerine güvenlik güçleri harekete geçildi. Suşehri ilçesinde polis ekipleri Mevlüt Semih K. yönetimindeki 05 DM 907 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak dur ihtarına uymayan otomobil, polis memuru M.G.'ye çarparak yaralanmasına neden olduktan sonra Koyulhisar ilçesi yönüne kaçmaya başladı. Bunun üzerine jandarmaya haber verildi. Önlem alan Koyulhisar jandarması aracın dur ihtarına uymaması üzerine ateş açtı. Durdurulan araçta bulunan 3 kişiden Nuran Akın yaralandı. Ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürülen ve ardından Sivas kent merkezine sevk edilmek istenen Akın yolda yaşamını yitirdi. Cenazesi Suşehri Devlet Hastanesi morguna konuldu.

FETÖDEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Yapılan araştırmada otomobil sürücüsü Mevlüt Semih K.'nın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen eski bir asker olduğu belirlendi. Mevlüt Semih K.'nın Erzincan ilinde bulunan eşi K.K. ile kayınvalidesi Nuran Akın'ı zorla kaçırdığı, ihbarın da bunun üzerine yapıldığı belirlendi. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı. Mevlüt Semih K.'nın eşi K.K. olaydan yara almadan kurtuldu. Sürücünün çarptığı polisin ise sağlık durumunun iyi olduğu, hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastane önünden görüntüler

-Ambulansın görnütüsü

-Yakınlarının görüntüleri

Haber-Kamera: Bülent TATLI/ KOYULHİSAR(Sivas),

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