Dha Yurt Bülteni - 22

İzmir'de makilik alanda yangın (1)







İZMİR'in Bayraklı İlçesi kırsal Doğançay Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.



Bayraklı İlçesi'nin kırsal Doğançay Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, bugün saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman işçisi sevk edildi.



Yangının söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



-Yangın çıkan alandan ilk görüntüler geçildi



Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,



Canikli: Bu ülkenin toprak bütünlüğünü ortadan kaldıramazsınız



BAŞBAKAN Yardımcısı Nurettin Canikli, Türk Milletinin egemenliği ve özgürlüğünün korunması için ne gerekirse yapacağını belirterek, "Hangi bedel ödenmesi gerekiyorsa o bedeli öder, bu toprakları çiğnetmez, bu bayrakları indirtmez, bu ezanları dindirtmez" dedi.



Akşam saatlerinde Giresun'a gelen Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun Valiliği'ni ziyaret ederek göreve yeni başlayan Vali Harun Sarıfakıoğulları'na hayırlı olsun dileklerini iletti. Canikli daha sonra Görele Belediyesince düzenlenen 10'uncu Görele Kemençe ve Horon Festivali'nin açılış etkinliklerine katıldı. Etkinlikte konuşan Canikli, uzun süredir festival yapılmadığını hatırlatarak, "Bu festival Karadeniz için çok önemli. Bugüne kadar bu aşamaya gelmesinde emeği olanları kutluyorum. Bu festivale katılamayanların kalbi burada atıyor. Uzun süredir bu festivalleri yapamıyorduk. Ancak bu ülkenin normalleştiğini göstermek için festivaller yeniden başladı" dedi.



'BU MİLLET EGEMENLİĞİ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPAR'



Türk milletinin egemenlik için, özgürlüklerin korunması için ne gerekiyorsa yapacağını ifade eden Başbakan Yardımcısı Canikli şöyle konuştu:



"Bu ülkenin toprak bütünlüğünü ortadan kaldıramazsınız, kim olursa olsun, bu kez bu millet egemenliği için özgürlüğünün korunması için ne gerekiyorsa yapar. Hangi bedel ödenmesi gerekiyorsa, o bedeli öder, bu toprakları çiğnetmez, bu bayrakları indirtmez, bu ezanları dindirtmez. Bunun en canlı örneğini, en yakın örneğini görmek isteyenler 15 Temmuz'daki görüntüleri, fotoğrafları izlesinler, ona göre adım atsınlar. Bu milletin ne kadar büyük bir millet olduğunu orada göreceklerdir. Anlamazlarsa bir kez daha anlatırız onlara. Bu milletin en kolay yaptığı şeylerden bir tanesi; gerektiğinde destan yazmak. Sadece Çanakkale boğazını geçirmemek için 250 bin şehit vermiş bir millettir bu millet. Bu millete kötülük yapmak istenirse, özellikle bu ülkenin suyunu içip, bu milletin ekmeğini yiyip, bu ülkeye ihanet eden olursa onun da cezasını millet verecektir, vermeye de devam edecektir.ö



'FINDIKTA ÇOK OYUNLAR OYNANDI'



Fındıkta yeni sezonun yaklaştığını da hatırlatan ve fındıkla ilgili geçmiş yıllarda çok oyunlar oynandığını dile getiren Canikli, "Fındıkta çok oyunlar oynandı geçtiğimiz yıllarda. Özellikle üç-beş kişi fındığın fiyatını sürekli aşağı çekip, üreticiyi mağdur edip kendi kazançlarını, kendi rantlarını yükseltmek için hep bir çalışma içerisinde oldular, ama hiç başaramadılar. Sezonda alım zamanı geldiğinde fındığın fiyatından eğer vatandaş memnun olmazsa, fındık alımı dahil her türlü yöntemi kullanacağız. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alıp piyasaya girmesi dahil her türlü yöntemi kullanacağız ve belirli bir fiyatın altına düşmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğizö ifadelerini kullandı.



KEMENÇE AĞASI İLAN EDİLDİ



Konuşmasının ardından Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Başbakan Yardımcısı Canikli'ye kemençe hediye ederek kendisini festivalin kemençe ağası ilan etti. Festival yerel sanatçıların konseri ile devam etti.



Valilik ziyaret



Canikli konuşması



Kemençe ağası ilan edilmesi



Diğer detaylar



Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,



Uluslararası Kızkalesi Turizm Festivali başladı



MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Kızkalesi Turizm Festivali'nin açılış seremonisi yapıldı.



Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği tarafından organize edilen festivalin açılışında konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 2012 yılında yerel olarak başlayan festivalin geçen yıl uluslararası düzeye taşındığını söyledi. Kızkalesi'nin Akdeniz'e kıyısı olan 23 ülkenin değil, bütün insanlığın ortak değeri olduğunu belirten Bakan Elvan, "Bilinen insanlık tarihi içerisinde Akdeniz'in yeri, başka hiçbir denizin, hiçbir kıtanın, hiçbir şeyin dolduramayacağı değerdedir, zenginliktedir. Kızkalesi Festivali sadece Mersin'in, Akdeniz'in, Türkiye'nin etkinliği değildir. Bir dünya etkinliğidir" dedi.



'İSTİKRARDAN YANAYIZ'



Akdeniz'i bir güven ve istikrar denizi yapmak zorunda olduklarının altını çizen Elvan, şöyle devam etti:



"Arap Baharı sonrası başlayan bölgesel istikrarsızlıkların nasıl turizme yansıdığını hep birlikte gördük. Biz Türkiye olarak bütün koşullarda barıştan, huzurdan, istikrardan yanayız. Akdeniz'de kruvaziyer gemilerin, turizm gemilerinin yanında mülteci botlarının dolaşması, büyük trajedilerin yaşanması bir insanlık ayıbıdır. Bu fotoğraf Akdeniz'in kadim geçmişine de misyonuna da Akdeniz havzasını oluşturan ülkelerin kimliklerine de yakışmayan fotoğraftır. Hiçbir istikrarsızlık uzun soluklu sürmez. Hiçbir bölgesel kriz kalıcı değildir. Ümit ediyoruz ve çaba gösteriyoruz ki kısa sürede bu olumsuzluklar, yaşanan bu acılar son bulacaktır."



'TÜRKİYE, EN ÇOK TURİST ÇEKEN 6'NCI ÜLKE'



Son 40 yılda turizmin dünyada en hızlı büyüyen sektörlerden birisi olduğunu, ara sıra yaşanan şoklara rağmen turist gelişlerinin kesintisiz arttığını aktaran Bakan Elvan, şunları söyledi:



"Türkiye'nin 1980'li yıllarda başlattığı turizm atılımını 2000'li yıllarda taçlandırdı. Türkiye, en çok turist çeken ülkeler sıralamasında 6, en fazla turizm geliri elde eden ülkeler arasında ise 12'nci sıraya kadar yükselme başarısını göstermiştir. Biz, ülke olarak bu gelişmeyle yetinmeyip, turizm sektörünün, eğitilmiş nitelikli iş gücüyle, düzeyi gittikçe yükselen teknik altyapı, tesis ve servisleriyle, rakip varış noktalarıyla yarışabilir ve verimliliği yüksek bir şekilde gelişimini sürdürmesini hedefliyoruz. 2015 yılında Mersin'de 49 adet turizm işletme belgeli tesiste 7 bin 336 yatak bulunmaktadır. Bu tesislere yatırım belgesi almış olan 35 tesisle birlikte yaklaşık 11 bin yatağın daha eklenecek olması turizmin Mersin ekonomisine katkısı açısından sevindiricidir."



GÖKHAN TEPE, COŞTURDU



Konuşmaların ardından festivale katılan yabancı ülkelerin halk dansları topluluğu gösteri sunarken, ünlü pop sanatçısı Gökhan Tepe de festivale katılanları, verdiği konser ile coşturdu. Festivalin açılışına Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan ve binlerce vatandaş katıldı.



Festival alanından görüntü



Yabancı ülkelerin halk oyunlarından görüntü



Festivale katılanlardan görüntü



Bakan Lütfi Elvan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a plaket verilmesi



Bakan Elvan'ın konuşması



Gökhan Tepe konserinden görüntü



Genel ve detay görüntüler



Haber: Mehmet DOĞANER - Mustafa İNSAN - Kamera: Ali Rıza EREN / ERDEMLİ



Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı



GAZİANTEP'te iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 21 yaşındaki Sedat Berkpınar öldü, 13 yaşındaki H.A ise ağır yaralandı.



Olay, gece yarısı sıralarında Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi, otomobilden av tüfeğiyle, ellerinde bıçak olan Sedat Berkpınar ve H.A'ya ateş etti. Berkpınar ve H.A vücutlarına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılırken, diğer grup, otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Berkpınar'ın öldüğünü tespit etti. Yaralanan H.A ise Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma ve Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan H.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



Berkpınar'ın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Polis, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Olayın yaşandığı yer



Polislerin çalışması



Yerdeki ceset



Genel ve detay görüntüler



Haber- Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA)



Magandaların hedefi olan genç kız, ağır yaralandı







ADANA'da 17 yaşındaki Ayşenur G., iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmalar ile ağır yaralandı.



Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Güney Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar, yaklaşık 50 metre mesafede yakınlarıyla kentin yerel buzlu tatlısı olan bicibici yiyen Ayşenur G.'ye isabet etti. Sırtıntan yaralanan Ayşenur G., çevredekilerin yardımıyla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ayşenur G., daha sonra ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



Olayın, aynı yerde yaklaşık bir saat önce gerçekleşen ve 20 yaşındaki Hakan Güngör'ün yaralandığı bıçaklı kavgayla bağlantılı olduğu üzerinde duran polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.



Ambulansın hastaneye gidişi



Yaralı genç kızın sedye ile ambulanstan indirilmesi



Genç kızın sedye ile hastanenin aciline alınması



Acil servisin önündeki ambulans ve vatandaşlardan görüntü



Olay yerinden görüntü



Genç kızın ve yakınlarının oturduğu masadaki bici bici tabakları



Olayda seçmelerin isabet etmesi sonucu kırılan bici bici tabağından görüntü



Polisin olay yerinde delil araması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,



Minibüste fenalaşan genç hayatını kaybetti







KONYA'da bindiği minibüste fenalaşan 21 yaşındaki Muzaffer Seçilmiş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Merkez Meram İlçesi Feritpaşa Caddesi Anıt alanı yakınlarında bir minibüsle yolculuk eden Muzaffer Seçilmiş, fenalaştı. Diğer yolcuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri Seçilmiş'in durduğu belirlenen kalbini müdahaleyle yeniden çalıştırarak ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Muzaffer Seçilmiş burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.



Daha önce uyuşturucu tedavisi gördüğü belirlenen Seçilmiş'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.







Habe: Tolga YANIK / KONYA,



