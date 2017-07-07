Dha Yurt Bülteni - 22
Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü ŞIRNAK'ta zırhlı polis aracının çarpması sonucu şehit olan polis memuru 27 yaşındaki Ali Yardımcıoğlu'nun memleketi Kahramanmaraş'taki baba evine ateş düştü.
Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
ŞIRNAK'ta zırhlı polis aracının çarpması sonucu şehit olan polis memuru 27 yaşındaki Ali Yardımcıoğlu'nun memleketi Kahramanmaraş'taki baba evine ateş düştü.
Görev sonrası evine bırakıllan Ali Yardımcıoğlu, aynı zırhlı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Polis aracıyla heman Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülen Yardımcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Ali Yardımcıoğlu'nun cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta ikindi namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verilecek.
Haber: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,
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Siverek'te amca-yeğen silahlı saldırıda yaralandı
ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, kız kaçırma meselesi nedeniyle karıştıkları kavganın ardından bir bakkala geçip oturan Ramazan Akdeniz ile yeğeni Mehmet Akdeniz, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yaralandı.
Kavga, gece saatlerinde ilçeye 60 kilometre uzaklıkta bulunan Çıkrık Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan İrgen ve Akdeniz ailelerinin fertleri arasında kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.
Kavganın ardından bir bakkala geçip oturan Ramazan Akdeniz ve yeğeni Mehmet Akdeniz, kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği amca ve yeğeni yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Güvenlik güçleri mahalle ve hastanede önlem alırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Hastane acil servisi
Yaralıların acil servise gelmesi
Güvenlik önlemi
Acil servis önü
Jandarma ve polis ekibi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN / ŞANLIURFA,
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Yalova'da Türkan Şoray'a yoğun ilgi
YALOVA'da düzenlenen Nostaljik Sinema Günleri için kente gelen Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray, yoğun ilgi gördü.
Yalova Belediyesi'ne ait bir sosyal tesiste düzenlenen Nostaljik Sinema Günleri etkinliği çerçevesinde kente gelen Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şoray'ın hayranları gişede kuyruk oluşturdu. Alana Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile gelen Şoray, alanda izdiham yarattı.
Burada bir konuşma yapan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Türk sinemasının devi olan Türkan Şoray'ı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.
Başkan Salman'ın konuşmasının ardından sahneye gelen Şoray, "Türk sineması adına böylesine güzel bir etkinliği hayata geçirdiği için Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'a teşekkür ediyorumö dedi. Ardından Şoray, Yalova Belediye Başkanı Salman'a dönerek düşünceli bir şekilde "Başkanım yorulmuyorsunuz değil mi'ö diye sordu. Şoray'ın kendisinden yaşça küçük olan başkanı düşünmesi, katılımcıları güldürdü.
Türkan Şoray, "Kara Gözlüm filmi benim gençlik yıllarımda çevirdiğim bir film. Ben de sizlerle birlikte yeniden seyrediyormuş gibi seyredeceğim. Kara Gözlüm'de 25 yaşlarındaydım. Beni bu kadar sıcak karşıladığınız için, kalbinizden öpüyorum. Bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Ben sizleri o kadar seviyorum ki; Allahıma şükrediyorum, bana bu güzelliği nasip ettiği için. Bu o kadar önemli ki benim hayatımda. Bütün samimiyetimle söylüyorum, sizler için canımı verebilirimö dedi.
'BUGÜN HEM MUTLUYUM, HEM DE BURUĞUM'
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hakan Balamir'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyleyen Türkan Şoray, "Bugün aslında hem çok mutluyum, ama biraz da buruğum. Değerlerimizi tek tek kaybediyoruz. Daha Tarık Akan'ın yüreğimizdeki acısı geçmeden, çok değerli oyuncu arkadaşımız Hakan Balamir'i kaybettik. O da cennette yaşasın. Onun da üzüntüsünü sizinle paylaşmak istedimö diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Salman, Şoray'a plaket ve çiçek takdim etti. Salman, Türkan Şoray'ın filmlerde giydiği kıyafetlerin ise Eylül ayında Yalova Kent Müzesi'nde sergileneceğini belirtti.b
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Alandan genel görüntü
-Türkan Şoray'ın alaan gelişi
-Konuşmalar
-Hediyeleşme
(Boyut: 130 mb) - (Süre: 4.05 dk)
Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA,
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Bakan Avcı, ABD'ye kaçırılan mozaiklerin iadesini istedi (3)
TURİZMCİLERLE BİRARAYA GELDİ
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Gaziantep'teki temasları kapsamında Gaziantep Muftfak Sanatları Merkezi'nden turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Turizmde geçen yıl yaşanan sıkıntıların konjektürel olduğunu kaydeden Avcı, şuan turizmin iyiye gittiğini belirtti. Türkiye'nin turizm potansiyelinin sadece deniz, kum, plajdan ibaret olmadığına vurgu yapan Avcı, şöyle konuştu:
"Geçen yıl yaşadığımız dezenformasyon kampanyası ve yaşadığımız bazı olumsuzluklar, 2016'daki turizmde bazı sıkıntılar yaşamamıza neden oldu ama bu konjektürel nedenlerden kaynaklanıyordu, yapısal değildi. Eğer öyle olmasa turizmden uzun süreli endişeler yaşayabilirdik. Ama şu an durum gayet iyiye gidiyor. Türkiye'nin potansiyeli sadece deniz, kum ve güneş değil. Türkiye'nin Gaziantep'te de en güzel örneğini gördüğümüz gibi tüm şehirlerimizde muazzam bir potansiyel var. Dolayısıyla deniz, kum ve güneş parantezinin dışına çıktığımız zaman önümüzde devasa bir ürün çeşitliliği karşımıza çıkıyor. Geçen yıl yaşadığımız dezenformasyon kampanyası ve yaşadığımız bazı olumsuzluklar, 2016'daki turizmde bazı sıkıntılar yaşamamıza neden oldu ama bu konjektürel nedenlerden kaynaklanıyordu, yapısal değildi. Eğer öyle olmasa turizmden uzun süreli endişeler yaşayabilirdik. Ama şu an durum gayet iyiye gidiyor. 2014-15 dönemindeki rakamları yeniden göreceğimizi öngörüyoruz. Uluslararası medyanın dezenformasyonu azalmış gibi görünse de halen etkilerini sürürüyor. Ama biz bunları aşacağız. Çünkü sektörümüz güçlü. Eğer bu yaşananlar başka bir ülkede olsa kolay kolay ayağa kalkamazdı. Ama sektörümüz 2016'daki ağır şartları tecrübe, sabır ve güçle üzerinden geldi. İnşallah önümüzdeki süreç, önceki yıllardan daha iyi olacak. 2016 krizinden önemli tecrübeler de edindik."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Toplantıya katılanlar
Bakan Nabi Avcı'nın konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber: Ahmet ÖZER - Kamera: Ahmet SOYDOĞAN / GAZİANTEP,
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Meslekten ihraç edilen polis memuru ölü bulundu
KONYA'da 6 gündür kendisinden haber alınamayan 41 yaşındaki Melikşah Kültür, arkadaşına ait stüdyo dairede ölü bulundu. Kültür'ün, 3 ay önce hakkında açılan idari soruşturmalar nedeniyle polislikten ihraç edildiği bildirildi.
Olay, merkez Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi'nde bir apartmanın 1'inci katındaki stüdyo dairede meydana geldi. 2 çocuk babası Melikşah Kültür, 6 gün önce bir arkadaşını arayıp 'Canım çok sıkkın, biraz kafa dinlemem gerek' dediği arkadaşının dairesine yerleşti. Bir daha Kültür'den haber alamayan yakınları, durumu polise haber verdi. Apartmana giden polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiye merdiveni yardımıyla balkondan içeri girdi. Ekipler, Kültür'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Kültür'ün çürümeye başlayan cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
3 ÖNCE POLİSLİKTEN İHRAÇ EDİLDİ
Melikşah Kültür'ün Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaparken, idari soruşturmalara nedeniyle 3 ay önce meslekten ihraç edildiği belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Olay yeri detay
Binanın dışından detay
Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,
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Suriyeli hamile kadına tecavüz edip, çocuğu ile birlikte öldürdüler (3)
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN TEPKİ
9 aylık hamile eşi ve 10 aylık çocuğunun öldürülmesi ile büyük acı yaşayan Suriyeli koca rahatsızlanınca, Kaynarca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak sakinleştirici verildi. Kaynarca İlçe Devlet Hastanesi'ne gelen 13 sivil toplum kuruluşu temsilcisi yaşanan olaya tepki gösterdi. İHH Sakarya İl Başkanı Sebahattin Aydın yaptığı açıklamada, "Oldukça üzüntü verici bir durum. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Bugün burada olayın arka planına baktığımızda özellikle sanat ve siyaset camiasında etkili olan bazı isimlerin halkımızı galeyana getirerek adeta yeni bir 15 Temmuz süreci başlatmak için Suriyeliler gitsin propagandası yapmaktadırlar. Vefat eden ailemiz bizim insanı yardım çalışmalarımız kapsamında Sakarya'ya geldiği tarihten itibaren yardım ettiğimiz kardeşlerimiz. Bugün 3 kişi vefat etti. 10 aylık bir bebek, henüz karnında bugün doğacak olan bugün hastaneye gidip kucaklarına almayı hayal ettikleri bebeği ile beraber annesi. Bir baba hem hanımı, hem doğacak bebeğini ve 10 aylık bebeğini kaybetti" dedi.
Ailenin güvenilir bir liman olarak Suriye'den Türkiye'ye geldiğini ifade eden Aydın, "Sakarya şehri tarih boyunca hep göç almış bir şehir. Boşnaklar, Tatarlar, Çerkezler, Gürcüler ve bir çok milletten insanlar mülteci olarak Sakarya'ya gelmiş ve yeni bir medeniyet inşa etmişiz hep birlikte. Maalesef ailemiz Suriye'deki Esed rejiminden, o rejimin tecavüzlerinden, zulmünden ve katliamından kaçarak güvenilir bir liman olarak Türkiye'ye geldiler ve acı verici bir olayla karşı karşıya kaldılar. Son günlerde özellikle medyada Suriyeli birinin ve farklı bir mültecinin yapmış olduğu bir suçun tüm Suriyelilere mal etmeleri yersiz ise bugün gerçekleşen menfur saldırının da tüm Türk milletimize mal edilemeyeceğini biliyoruz. Emniyet kuvvetlerimiz hızla önlem almış, suçluları yakalamış ve bu suçluların adalet mekanizmamız tarafından en sert şekilde cezalandırılacağını umuyoruz" diye konuştu. Cenazeye herkesin katılması çağrısında bulunan Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:
"Gelmeden önce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüzle görüştük. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile görüşmelerimiz oldu. Her türlü önlemi alacaklar ve aileye gerekli desteği verecekler. Suriyeliler ve diğer bütün mülteciler bizim misafirimizdir. Burası onların vatanıdır, eğer Osmanlı bakiyesi bir devlet olduğumuzu iddia ediyorsak bu kardeşlerimize sahip çıkmak zorundayız. Netice itibari ile buradan halkımıza açık bir çağrıda bulunmak istiyorum, henüz cenazenin defnedileceği yer ve tarih belli değildir. Bu cenazeye Boşnağı, Tatarı, Türkü ile Suriyelisi ile hep birlikte katılıp, bu zulmü, terörü lanetleyip birlikte beraberce yaşayabileceğimize vurgu yapmamız gerekiyor. Biz birlikte Türkiye'yiz. İnşallah yaralarımızı birlikte saracağız. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı buradan bilinmesini istiyoruz."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Açıklamadan görüntü
Hastane girişi önünde beklemeleri
Haber-Kamera: Serhat YAĞIZ / KAYNARCA(SAKARYA),
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Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i, tutuklandı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün düzenledikleri eşzamanlı operasyonda A.Ç., E.S. ve G.T. gözaltına alındı. E.S.'nin evinde yapılan aramada, ekili vaziyette 4 kök hintkeneviri ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.S. tutuklanırken, A.Ç. ve G.T. serbest bırakıldı.
Haber: Burak GEZEN / ÇANAKKALE,
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Didim'de 20 dekar makilik alan yandı
AYDIN'ın Didim İlçesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve yaklaşık 20 dekarlık makilik alanın zarar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Çevre sakinleri yangın öncesi bir patlama sesi duyduklarını ve ardından bölgeden iki kişinin koşarak uzaklaştıklarını öne sürdüler.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Mavişehir Mahallesi Siteler Mevkii'deki makilik alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Tatile gelen yazlıkçılar da kovalarla yangın söndürme çalışmalarına destek oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yaklaşık 20 dekarlık makilik alan zarar gördü.
PATLAMA SESİ İDDİASI
Yangını korkulu gözlerle izleyen çevre sakinleri, aniden bir patlama sesi duyduklarını ardından da alevlerin başladığını söyledi. Ayrıca patlamanın ardından sesinin geldiği tarafa bakan çevredekiler, iki kişinin olay yerinden uzaklaştığını gördüklerini söyledi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüryor.
Haber: Burhan CEYHAN / DİDİM(Aydın),
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Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 ölü
DENİZLİ'nin Çardak İlçesi'nde, otomobille çarpışan motosikletteki Aykut Doğan ve Recep Sarı hayatını kaybetti.
Kaza, bugün akşam saatlerinde Denizli-Afyon karayolu Havaalanı Kavşağı'nda meydana geldi. 24 yaşındaki Aykut Doğan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Selamettin Güngör yönetimindeki 07 EAG 53 plakalı otomobile çarptı. Kazada, beton bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Aykut Doğan ile beraberindeki 44 yaşındaki Recep Sarı yaşamını yitirdi.
Doğan ve Sarı'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Selamettin Güngör ise gözaltına alındı.
Haber: Deniz TOKAT / ÇARDAK,(Denizli),