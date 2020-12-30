DHA YURT BÜLTENİ - 22

Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İZMİR'de aletsel büyüklüğü 4.3 olan bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

30 Ekim'de 6.6 büyüklüğündeki yıkıma neden olan depremle sarsılan İzmir'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verililerine göre bugün saat 16.40'da, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.18 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssü Urla ilçesi açıkları olarak bildirildi. Deprem İzmir ve çevre ilçelerinden hissedilirken, kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Tolga TAHÇI/ İzmir, (Dha)

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Oğlunu öldüren baba ile eşine ağırlaştırılmış müebbet istemi

BURSA'da oğulları Şenol Rençber'i (34) başına levye ile vurduktan sonra bıçaklayan ardından da iple boğup cesedini yol kenarına bırakan baba Telat Rençber (59) ile anne Ayşe Rençber'in (54) yargılanmasına devam edildi. Savcı, sanık anne ve babanın, 'altsoy, üst soydan birine, eş veya kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi.

Kestel ilçesi, Gürsu TOKİ yolunda bulunan ormanlık alanda 14 Mart'ta, bir erkeğe ait ceset bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanlar tarafından parçalanmış ve sol kolu yenilmiş haldeki cesedin evli ve 1 çocuk babası Şenol Rençber'e (34) ait olduğunu belirledi.Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada, Şenol Rençber'in 'cinsel taciz', 'uyuşturucu kullanmak', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi birçok suçtan emniyette kaydı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca yapılan araştırmada, Rençber'in komşusuna cinsel içerikli mesaj attığı için 9 Mart'ta Bursa Adliyesi'nde mahkemeye çıktığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, bir daha da kendisinden haber alınamadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Rençber'in komşusu olan karı koca ifadeye çağrıldı. Çift, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İncelemeyi sürdüren ekipler, son olarak Şenol Rençber'in adliyeden babası Telat Rençber ile birlikte çıktığını ve 16 SIB 37 plakalı araca binerek uzaklaştıklarını tespit etti. Telat Rençber, ilk ifadesinde oğlunun ölümü ile ilgisinin olmadığını öne sürdü.

ANNE VE BABA GÖZALTINA ALINDIJandarma ekipleri Şenol Rençber, babası Telat Rençber ile annesi Ayşe Rençber'in telefon kayıtlarını ve Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) aracın gittiği yerleri inceledi. Yapılan çalışmada aracın olay günü, Şenol Rençber'in ölü bulunduğu yoldan geçtiğini belirlendi. Telat Rençber'in evi ile olay yeri arasında belli saat aralıklarıyla gidip geldiği saptandı. Rençber ailesinin telefonlarının baz istasyonu sinyalleri tespitinde ise olay günü yan yana hareket ettikleri görüldü. Ayrıca ekipler, saat 16.07'den sonra anne, baba ile oğullarına ait üç telefonun da kapatıldığı bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgilerden sonra 16 Mart'ta, Telat Rençber ile eşi Ayşe Rençber, oğulları Şenol'u öldürdükleri suçlamasıyla gözaltına alındı. Telat Rençber, jandarmadaki sorgusunda oğlunu öldürdüğünü ve eşinin de yanında olduğunu itiraf etti. Rençber çifti, 17 Mart'ta 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi. Çift, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

OĞLUNU, BAŞKALARINA ZARAR VERMEMESİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞCumhuriyet savcısı tarafından olayla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, olay günü Telat Rençber'in oğlunun başına levye ile 2 kere vurduğunu, oğlu bayıldıktan sonra eve giderek bıçak aldığını, bıçağı oğlunun göğsüne sapladığını, can çekiştiğini görünce bir ipi boğazına dolayarak boğduğunu daha sonra da oğlunu yol kenarına bırakıp cep telefonu ile kimliğini alarak olay yerinden aracıyla uzaklaştığı belirtildi. Ayrıca iddianamede, Telat Rençber'in oğlunu öldürdüğü için pişman olduğu fakat oğlunun başkalarına zarar vermemesi için olayı gerçekleştirdiği sözleri yer aldı.

ANNE İLE BABA YARGILANIYORBursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Telat Rençber ve Ayşe Rençber'in yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Telat Rençber ve Ayşe Rençber, Covid-19 tedbirleri kapsamında SEGBİS aracılığıyla cezaevinden katıldığı duruşmada, tarafların avukatları da hazır bulundu.

SANIKLARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİCumhuriyet savcısı, sanık Telat Rençber'in olay öncesinde bir plan kurup yanına demir levye aldıktan sonra, eşi Ayşe Rençber'i aradığını eylemi kolay gerçekleştirebilmek için döner hazırlatıp içine uykuya neden olan psikiyatri hapı koydurduğunu ifade etti. Sanıkların beraber hareket ettiklerini belirten ve ilacın etkisiyle sersemleyen oğullarını öldürdüklerini kaydeden savcı, sanık anne ve babanın 'altsoy, üst soydan birine, eş veya kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi. Sanık anne ve baba, haklarında hazırlanan mütalaayı kabul etmediklerini söyleyerek tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-ARŞİV------------------------Cinayetin işlendiği yerden detaylar-Anons-Ölen kişi, annesi ve babasının fotoğrafları

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/GÜRSU, (Bursa),

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Köpeğe çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, otomobilin çarpıp kaçtığı 'Perçin' ismi verilen köpek yaralandı. Sahibi İlyas Uslu tarafından veteriner kliniğine götürülen Perçin, tedaviye alındı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi havaalanı mevkiinde meydana geldi. Perçin isimli köpek, iddiaya göre tasmasından kurtulup, ana yola çıktı. Bu sırada, Perçin'e otomobil çarptı. Köpeğe çarpan aracın sürücüsü kaçtı. Köpeğinin yaralandığını gören İlyas Uslu, hayvanı alıp, ilçedeki veteriner kliniğine götürdü. Perçin, kent merkezindeki bir kliniğe sevk edilerek tedaviye alındı.Kazayı anlatan İlyas Uslu, "Boynunda tasması vardı. Ancak tasmasını kopartınca havaalanı yoluna koştu. Bu sırada bir otomobil köpeğime çarpıp kaçtı. Köpeğimi önce ilçede bulunan veterinere götürdüm, burada muayene yapıldı. Daha sonra Zonguldak'a veteriner kliniğine götürdüm" dedi.Veteriner hekim Önder Alkan ise, "Köpeğimizin muayenesini yaptık. Burun ve ağız içinde kanamalar tespit ettik. Bu da akciğeri etkilemiş olabilir. Köpeğimizin röntgenini alacağız, vücudunda kırık var mı bunları tespit edip, ardından da tedaviye başlayacağız." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Köpeğin veterine getirilmesi-Tedavisinden detaylar-Sahibi İlyas Uslu ile röp.-Veteriner Önder Alkan ile röp.

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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Komşu esnaf arasında otopark kavgası: 2 yaralı

KAYSERİ'de, komşu esnaf arasında otopark meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki Bütün Apartmanı'nın önünde meydana geldi. Apartmanın girişinde emlakçılık yapan K.T. ile medikal malzeme dükkanı bulunan T.A. arasında, otopark meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.T. belinden çıkardığı tabanca ile komşusu T.A. ve yanında çalışan A.C.'ye ateş etti. Mermilerin isabet ettiği T.A. ile A.C. yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan A.C. Kayseri Şehir Hastanesi'ne, T.A. da özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan K.T. bir süre sonra Reşat Vural Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı