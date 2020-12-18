DHA YURT BÜLTENİ - 22

Van Kalesi ve çevresi, 'doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı' ilan edildi

VAN'ın İpekyolu ile Edremit ilçeleri arasında bulunan Van Kalesi ve çevresi, 'doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı' ilan edildi. Van Kalesi ve çevresinde incelemelerde bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "Van'ımıza ve İpekyolu ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Van Kalesi ve çevresi için ekolojik temelli rapor hazırlandı. Rapor, Kasım ayında Van Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nda toplantı gündemine alındı. Değerlendirmeye alınan tescil dosyası, komisyonun 13 Kasım 2020 tarih ve 241 sayılı kararı ile tescile uygun bulundu. Bu kapsamda, dosya onaylanmak üzere bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Bakanlıkça değerlendirmesi yapılan Van Kalesi ve çevresi için 'doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı' tescili uygun görüldü.

YAKIN TAKİBE ALDIKVan Kalesi ve çevresiyle ilgili verilen kararın kent tarihi ve doğasının yaşatılması açısından çok önemli olduğunu belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kararın Vanlılara hayırlı olmasını diledi. Aslan, "Van Gölü kenarında, tarihi Van Kalesi'nin arkasında bulunan 2 bin 800 metre uzunluğunda sahil kıyı - bandı düzenlenmesi ve rekreasyon alanı olarak bir plan ve projemiz bulunuyor. Bu projenin gerçekleşmesi için çalışmalara başladık. Projeyle ilgili verileri ortaya koyduğumuz zaman Van Kalesi ve çevresiyle ilgili çalışmaların hayata geçirilmesi amacıyla ve bu doğal alanın korunması, takibi, çevresel düzenlemesi, gerekli tescil düzenleme işlemi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nezdinde gerekli çalışmalar başlatarak, bu çalışmaların takibini yaptık. Vatandaşlarımızın da talebi olan bu projenin önünü açmak üzere, İpekyolu ilçemiz sınırları içerisinde yer alan Van Kalesi ve Çevresi Doğal Sit Alanı, bakanlık makamının 07.12.2020 tarih ve 262757 sayılı oluru ile 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescil edilmiştir. Bu karar 18.12.2020 tarihli ve 31338 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilerek kesinleşmiştir. Van'ımıza ve İpekyolu ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Van Kelesi'nin dronla çekilmiş görüntüleri-Detaylar-Kale çevresindeki çalışmalar-Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın bölgedeki incelemeleri

HABER: VAN,

=========================================

Şanlıurfa'da işçinin kopan eli, 7 saatte yerine dikildi ŞANLIURFA'da bir tekstil fabrikasında çalışan Bakır Dipbakuz'ın makineye kaptırmasıyla kopan eli, 7 saat süren ameliyatla yerine dikildi.

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Bakır Dipbakuz (42), sol elini makineye kaptırdı. Durumu gören fabrika çalışanları makineyi durdurup, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine fabrikaya gelen itfaiye ve sağlık ekipleri Dipbakuz'un sıkışan elini makineden çıkardı. Yaralı işçi, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan hasta daha sonra ameliyata alındı. İşçinin kopan eli Operatör Doktor Numan Atılgan tarafından 7 saat süren operasyonla yerine dikildi.

Kopan eli yerine dikilen Bakır Dipbakuz, ameliyat sonrası uyandığında elini yerinde görünce çok mutlu olduğunu söyleyerek doktoruna teşekkür etti.Op. Dr. Atılgan ise hastanın getirildiğinde kopan elini sadece bir deri parçası tuttuğunu belirterek, "Hastamız bize getirildiğinde kopan elinin sadece bir deri parçası tutuyordu. Kemik, kas ve tendonlarda ciddi yaralanma oluşmuş ve dokularda eksiklikler mevcuttu. Ağır ezilme yaralanması ve el kopmasıyla başvuran hastamızı hemen ameliyata aldık. Hastamıza aşamalı olarak 4 ameliyat gerçekleştirdik. Mikro cerrahi teknik ile gerçekleştirdiğimiz operasyonda damarları, sinirleri, tendonları, kemikleri onararak kopan eli başarılı bir şekilde yerine diktik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Eli kopan Bakır DipbakuzDoktor Numan Atılgan açıklama yapmasıHasta Dipbakız açıklamada bulunmasıHastaneden genel görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA

===================================

Sokağa çıkası yasaktı, bindiği halk otobüsünden dakikalarca inmedi

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirli saatler dışında sokağa çıkması yasak olan 80 yaşındaki Şerife V.'den sürücü araçtan inmesini istedi. Otobüsten inmek istemeyen Şerife V. bekçi ve zabıta ekiplerince ikna edilerek evine bırakıldı.

Alaplı ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirli saatler dışında sokağa çıkması yasak olan Şerife V., oturduğu mahalleden ilçe merkezine gitmek için halk otobüsüne bindi. Halk otobüsü şoförü Kemal Durmuş, yaşlı kadına durumu anlatarak eve dönmesini ve otobüsten inmesini istedi. Tepki gösteren kadın, sürücünün ısrarları üzerine otobüsten inmedi. Durmuş'un haber vermesiyle gelen bekçi ve zabıta ekipleri, yaşlı kadını ikna etmek için uzun süre dil döktü. Şerife V.'ye inmediği takdirde 3 bin 150 TL ceza kesileceği ifade edildi. Bir süre sonra yaşlı kadın kendi isteğiyle otobüsten indi. Şerife V., ekipler tarafından evine bırakıldı. O anlar ise halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Güvenlik kamerasında yaşlı kadının otobüsde beklemesi-Ekiplerin gelmesi-Kadını ikna etmeye çalışmaları-Kadının indirilmesi

Haber-Kamera: Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),

=====================================

Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde Rıdvan Güzel'in (29) kullandığı ticari araç şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan aynı aileden Medine Güzel (60) olay yerinde hayatını kaybederken 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Kaza, 13.00 sıralarında Bismil ilçesi Sinan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 72 EA 651 plakalı ticari araç, sürücüsü Rıdvan Güzel'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, aynı aileden araçta bulunan Medine Güzel olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Emin Güzel (59) ile Ömer Güzel (24) ve sürücü Rıdvan Güzel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken Ömer Güzel'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Medine Güzel'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı