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DHA YURT BÜLTENİ - 22

13.12.2020 00:42 | Son Güncelleme: 13.12.2020 00:46
DHA YURT BÜLTENİ - 22

Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücü, ceza uygulanırken koşarak kaçtıAKSARAY'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kovalamaca sonucu yakalan hafif ticari aracın sürücüsü Hasan I.'nın (39), 1.14 promil alkollü olduğu saptandı.

Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücü, ceza uygulanırken koşarak kaçtı

AKSARAY'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kovalamaca sonucu yakalan hafif ticari aracın sürücüsü Hasan I.'nın (39), 1.14 promil alkollü olduğu saptandı. Hakkında alkollü araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygulanan Hasan I., koşarak olay yerinden kaçtı. 

Olay, saat 21.30 sıralarında Sanayi Sitesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Polis, devriye görevi yaptığı sırada Hasan I.'nın kullandığı 68 BC 897 plakalı hafif ticari durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüsü kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu araç, aynı cadde üzerinde durduruldu. Sürücü Hasan I.'nın yapılan testinde 1.14 promil alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis, Hasan I. hakkında 'alkollü olarak araç kullanmak' suçundan 1288 TL ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Polis ceza işlemlerini yaptığı sırada Hasan I. koşarak kaçıp, karanlığın da etkisiyle izini kaybettirdi. Hasan I.'nın bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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