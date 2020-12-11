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DHA YURT BÜLTENİ - 22

11.12.2020 23:41 | Son Güncelleme: 11.12.2020 23:45
DHA YURT BÜLTENİ - 22

Kendi yarasını unuttu arkadaşını düşündü KARAMAN'da otomobil ile işçi servisinin çalışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kendi yarasını unuttu arkadaşını düşündü 

KARAMAN'da otomobil ile işçi servisinin çalışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa Kuyucu, araç içinde sıkışan arkadaşı Azim Çetinkaya'nın kurtarılma çalışması sürdüğü sırada görevlilere, arkadaşının durumunu merak edip, "Adam öldü mü, kaldı mı ? Bir şey söyleyin."dedi. 

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi  yolunda meydana  geldi. Mustafa Koyuncu yönetimindeki 70 FT 084 plakalı otomobil, kavşakta ambalaj fabrikasında çalışan işçileri taşıyan  Veysel Şenuysal idaresindeki 70 FD 715 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Kuyucu, yanındaki arkadaşı Azim Çetinkaya ile minibüsteki 14 işçiden 3'ü yaralandı.  İhbar üzerine çağrılan itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralı Çetinkaya'ya kurtarmak için çalışma başladı. Başından yaralanan ve kanlar içinde kalan sürücü Kuyucu, arkadaşının durumunu merak ettiği için ambulansa binmeyi reddetti. Aracın yanına gelen Kuyucu, itfaiye ekiplerine "Adam öldü mü, kaldı mı? Bir şey söyleyin"dedi. Ekipler de "Yaşıyor" diye cevap verdi. İkna edilip ambulansa alını, ancak birkaç kez ambulanstan inip aracın başına geldi. Kuyucu, güçlükle ikna edilip ambulansa alındı. Yaralı Çetinkaya'da yaklaşık 20 dakika süren çalışma sonucu kurtarıldı. Yaralı 5 kişi ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.  

Soruşturma sürüyor. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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