DHA YURT BÜLTENİ - 22

Parkta alkol alan kadın, annesinin evden kovduğunu, kısıtlamadan haberi olmadığını öne sürdü

AKSARAY'da, sokağa çıkma kısıtlamasında parkta alkol alan Şeyma D. (30), polise, annesi tarafından evden kovulduğunu, kısıtlamadan da haberi olmadığını söyledi. Bir yakınının evine götürülen Şeyma D.'ye maske takmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 4 bin 50 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavürüs denetimleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin farklı noktalarında denetim yaptı. Polis, Fatih Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki Tematik Park'ta bir kadının alkol aldığı ihbarını aldı. Parka giden ekipler, Şeyma D.yi alkol alırken yakaladı. Polise, annesinin evden kovduğunu ve sokağa çıkma kısıtlamasından da haberinin olmadığını söyleyen Şeyma D., "Valla ben bir şey yapmadım. Beni annem evden kovdu" dedi. 2 çocuğunun olduğunu belirten Şeyma D., polisin, hastaneye götürme telifini reddetti. Şeyma D., "Ne olur bana yardım edin? Benim gidecek yerim yok. Özür diliyorum sizden. Benim hiçbir suçum günahım yok. Beni bırakır mısınız? Ben ne yaptım. Bir kadın cinayeti mi olsun? Herkes sesimi duysun. Benim 2 kız çocuğum var. Kaç yıldır göremiyorum. Lise mezunuyum. Üniversiteyi kazandım gitmedim. Yeter artık. Beni ne olur bırakın artık. Ben bir şey yapmadım. Ben bilmiyordum yasak olduğunu. Benim haberim yokö dedi. Hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve maske takmamaktan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 4 bin 50 lira idari para cezası uygulanan Şeyma D., bir yakınının evine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------Kadının parkta yakalanması-Kadına polis ekiplerin maske vermesi -Kadının ekiplere zorluk çıkarması -Kadının gazetecilere açıklamaları -Polis ekiplerinin kadın ile konuşması-Kadının polis ekiplerine bağırması -Kadının beni kurtarın feryadı .-Genel Detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,===========================

Definecilerin kazısında patlama oldu, aralarında çıkan kavgada 1 kişi öldü

ESKİŞEHİR'de, 7 şüphelinin define bulma amacıyla yaptığı izinsiz kazı sırasında patlama oldu. Ömer K. elinden ve yüzünden ağır yaralanırken, patlamanın ardından şüpheliler arasında çıkan kavgada ise Mehmet Sarıoğlu (52) hayatını kaybetti. Ömer K. hastaneye kaldırılırken, jandarma ekiplerince diğer 5 şüpheli gözaltına alındı.Eskişehir'de oturan Mehmet Sarıoğlu, Murat K., Sevinç E., Servet K., Ömer K., Kaan K. ve Bekir K. ile birlikte define bulma umuduyla iki otomobille Mihalgazi ilçesi Sakarıılıca Mahallesi Parmaklı mevkiine gitti. Burada izinsiz kazı yapan şüpheliler önlerine çıkan kayayı patlatmak istediği sırada el yapımı olduğu öne sürülen patlayıcı infilak etti. Define arayan şüphelilerden Ömer K. yüzünden ve elinden ağır yaralandı. Patlamanın ardından şüpheliler arasında tartışma çıkarken Mehmet Sarıoğlu ağır yaralanan Ömer K.'nın kardeşleri Kaan K. ve Bekir K. tarafından dövüldü. Sevinç E. ile Servet K. yaralanan Mehmet Sarıoğlu'nu otomobille Tepebaşı ilçesi Koyunlar Mahallesi'nde götürüp 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri Sarıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Elinden ve gözünden yaralanan Ömer K. ise başka bir otomobille götürüldüğü Eskişehir Şehir Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili Sevinç E., Murat K. Servet K., Kaan K. ve Bekir K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ARAÇTA PATLAYICI BULUNDUŞüphelilere ait 26 VK 734 plakalı otomobilde yapılan aramada, el yapımı olduğu değerlendirilen patlayıcı madde bulunarak incelemeye alındı. Mehmet Sarıoğlu'nun cansız bedeni ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yeri polis araçları-Jandarmanın delilleri incelemesi-Cesedin bulunduğu araç-Cenaze aracının gelmesi-Cesedin araçtan çıkarılması ve tabuta konulması-Jandarmanın araç içini incelemesi-Cenaze aracının gidişi-Jandarma olay yeri inceleme-Hastane ambulans gelişi-Eskişehir Şehir Hastanesi detaylar-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,===================================

Eski erkek arkadaşının bıçakladığı Çağla yaşam savaşı veriyor

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Çağla Çiçekçi (22), evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. (40) tarafından bıçaklandı. Vücudunda 10 bıçak yarası olan Çiçekçi ameliyata alınırken, polis, kaçan Ufuk Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.Olay, saat 21.30 sıralarında Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Çağla Çiçekçi ile evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk Ö., Çiçekçi'yi bıçakla yaraladı. Çiçekçi kanlar içerisinde yere yığıldı. Ev arkadaşının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Çiçekçi'yi ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Vücudunda 10 bıçak yarası olan Çağla Çiçekçi ameliyata alındı. Çiçekçi'nin olaydan 2 saat önce sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştığı görüldü. Kaçan Ufuk Ö.'nün yakalanması için polis çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olayın meydana geldiği ev-Olay yeri inceleme ekiplerinin evde inceleme yapması-Hastaneden detaylar-Kız arkadaşlarının ağlaması-Çağla Çiçekçi'nin fotoğrafları

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),===========================

Sobadan zehirlenen 40 yıllık evli çift öldü KAYSERİ'de, 40 yıllık evli çift Ünal Özden (71) ve Mürüvvet Özden (63), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.Olay, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Mahallesi Kılıçaslan Sokak'taki iki katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre oğullarıyla birlikte yaşayan Ünal ve Mürüvvet Özden, akşam yemeğinden sonra sobanın bulunduğu oturma odasında uykuya daldı. İşten gelen oğulları İsmail Özden eve döndüğünde annesi ve babasının hareketsiz yattığını gördü. Özden, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Ünal ve Mürüvvet Özden'in karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Olay yerine çağırılan jandarma, olayın yaşandığı ev ve çevresinde inceleme yaptı. 40 yıldır evli çiftin cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,==========================

Uçuruma yuvarlanan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

MERSİN'de iddiaya göre, alkol aldığı sırada uçuruma yuvarlanıp yaralanan Mustafa Ümit S. (56), itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çukurkeşlik mevkisinde yaşandı. Alkol aldığı iddia edilen Mustafa Ümit S., dengesini kaybederek, kayalıklardan aşağı yuvarlandı. Mustafa Ümit S.'nin kayalıklardan düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Mustafa Ümit S.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu düştüğü yerden kurtarılan ve kafasında kırıklar olduğu belirlenen Mustafa Ümit S., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı