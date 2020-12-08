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DHA YURT BÜLTENİ - 22

08.12.2020 20:41 | Son Güncelleme: 08.12.2020 20:45
DHA YURT BÜLTENİ - 22

İki aile arasındaki silahlı kavgada 13 gözaltı, 75 kişiye sosyal mesafe cezasıOSMANİYE'de iki aile arasında çıkan ve uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı.

İki aile arasındaki silahlı kavgada 13 gözaltı, 75 kişiye sosyal mesafe cezası

OSMANİYE'de iki aile arasında çıkan ve uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 13 kişi gözaltına alınırken, 75 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 236 bin 250 lira para cezası uygulandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisi sevk edildi. Kavgaya karıştığı belirlenen 13 şüpheli polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, yaralı kişi ise ambulansla hastaneye götürüldü.

EVLERDE  SİLAHLAR VE TERÖR ÖRGÜTÜ MALZEMELERİ 

Kavgaya karışan bazı şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları, 2 Kalaşnikof, 4 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 565 adet değişik çaplarda fişek, 2 kesici alet ele geçirildi. Öte yandan kavgaya karışan 75 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal etmeleri nedeniyle toplam 236 bin 250 lira para cezası uygulandı. Polisin, olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri inceleme ekibinin çalışma yapmasıOlay yerinden genel görüntülerPolis ekiplerinden genel görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Bursa'da, cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Bursa'da, tarihi hanlar bölgesinde esnaflık yapan Sami Ergin (60), Orhan Cami tuvaletinde ölü bulundu. Ergin'in kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Orhanbey Mahallesi'ndeki Orhan Camii'nde meydana geldi. Tarihi hanlar bölgesinde esnaflık yapan Sami Ergin, ihtiyacını gidermek için caminin tuvaletine girdi. Yaklaşık yarım saat içeriden çıkmayan Ergin, tuvalet görevlisinin dikkatini çekti. Defalarca Ergin'e seslenmesine rağmen cevap alamayan tuvalet görevlisi, içeri girip baktı. Görevli, Ergin'in içeride hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ergin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler Ergin'in ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlatırken, talihsiz adamın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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