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DHA YURT BÜLTENİ - 22

07.12.2020 17:36 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:40
DHA YURT BÜLTENİ - 22

Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralıADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Bölükyayla beldesinde meydana geldi. Nurettin Delikanlı (55) yönetimindeki 02 AAV 947 plakalı otomobil ile Mustafa Çetinkaya'nın (38) kullandığı 38 EC 713 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Neslihan Çetinkaya (39), Umut Çetinkaya (14) ve Zeynep Ada Çetinkaya (2) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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