Kar, Balkanlar'dan giriş yaptı

EDİRNE'de kar, Balkan sınırlarında etkili olmaya başladı.

EDİRNE'de kar, Balkan sınırlarında etkili olmaya başladı. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda akşam saatlerinde başlayan kar etkisini göstermeye devam ederken, yerler beyaza büründü.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olmaya başladığı Edirne'de kar yağışı, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı kesiminden yurda giriş yaptı. Edirne'nin Lalapaşa ilçesi ile Hamzabeyli kesiminde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bölgeyi beyaz örtüye bürüdü. Kar yağışına, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda bekleyen bazı TIR sürücüleri de hazırlıksız yakalandı. Öte yandan, kar yağışının önümüzdeki saatlerde de etkili olması durumuna karşı bölgeye kar küreme aracı yönlendirildi. Bölgede yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı