Kar, Balkanlar'dan giriş yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kar, Balkanlar'dan giriş yaptı

30.11.2020 23:18 | Son Güncelleme: 30.11.2020 23:31
Kar, Balkanlar'dan giriş yaptı

EDİRNE'de kar, Balkan sınırlarında etkili olmaya başladı.

EDİRNE'de kar, Balkan sınırlarında etkili olmaya başladı. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda akşam saatlerinde başlayan kar etkisini göstermeye devam ederken, yerler beyaza büründü.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olmaya başladığı Edirne'de kar yağışı, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı kesiminden yurda giriş yaptı. Edirne'nin Lalapaşa ilçesi ile Hamzabeyli kesiminde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bölgeyi beyaz örtüye bürüdü. Kar yağışına, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda bekleyen bazı TIR sürücüleri de hazırlıksız yakalandı. Öte yandan, kar yağışının önümüzdeki saatlerde de etkili olması durumuna karşı bölgeye kar küreme aracı yönlendirildi. Bölgede yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor. 

Bunlar da ilginizi çekebilir

Erdoğan 16 maddelik yeni tedbirleri açıkladı! Sokak kısıtlaması hafta içi de uygulanacak
Erdoğan 16 maddelik yeni tedbirleri açıkladı! Sokak kısıtlaması hafta içi de uygulanacak
Korkutan rakamlar! Uzman isim, Türkiye'deki gerçek vaka sayısını canlı yayında paylaştı
Korkutan rakamlar! Uzman isim, Türkiye'deki gerçek vaka sayısını canlı yayında paylaştı
Doğu Akdeniz'de gerilim iyice tırmanacak! Yunan'ın F-35 talebine ABD'den skandal yanıt
Doğu Akdeniz'de gerilim iyice tırmanacak! Yunan'ın F-35 talebine ABD'den skandal yanıt

Kar, Balkanlar'dan giriş yaptı
Kar, Balkanlar'dan giriş yaptı
Kar, Balkanlar'dan giriş yaptı
Kar, Balkanlar'dan giriş yaptı
Kar, Balkanlar'dan giriş yaptı
Kar, Balkanlar'dan giriş yaptı
Kar, Balkanlar'dan giriş yaptı
Kar, Balkanlar'dan giriş yaptı
Kar, Balkanlar'dan giriş yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Balkanlar üzerinden gelen kar Edirne'den giriş yaptı
Balkanlar üzerinden gelen kar Edirne'den giriş yaptı
Balkanlar üzerinden gelen kar Edirne'den giriş yaptı
Balkanlar üzerinden gelen kar Edirne'den giriş yaptı
Akıncı Üssü darbe girişimi davasında karar duruşması başladı
Akıncı Üssü darbe girişimi davasında karar duruşması başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Garo Paylan Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Enes Batur Ariana Grande Seren Serengil
Spor Falcao Ozan Tufan Erol Bulut Caner Erkin Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Bursa Kabine Fenerbahçe Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar, Balkanlar'dan giriş yaptı - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 23:31:28. #1.14#
title