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DHA YURT BÜLTENİ - 22

28.11.2020 02:51 | Son Güncelleme: 28.11.2020 02:56
DHA YURT BÜLTENİ - 22

Eşinin adliye çıkışı tüfekle vurduğu Cemile yaşam mücadelesini kaybettiBİLECİK'te Onur Acar'ın (30), adliye çıkışında pompalı tüfekle vurduğu boşanma aşamasındaki eşi Cemile Nur Acar (23), 12 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Eşinin adliye çıkışı tüfekle vurduğu Cemile yaşam mücadelesini kaybetti

BİLECİK'te Onur Acar'ın (30), adliye çıkışında pompalı tüfekle vurduğu boşanma aşamasındaki eşi Cemile Nur Acar (23), 12 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Bilecik'te 16 Kasım günü meydana gelen olayda Onur Acar, boşanma aşamasındaki eşi Cemile Nur Acar ile kayınpederi Abdullah Acar'a adliye çıkışınca pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan Abdullah Duman kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı, 1 çocuk annesi Cemile Nur Acar ise Bilecik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Cemile Nur Acar, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Onur Acar ise olayın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber: Cafer ELMAS/BİLECİK,=============================

Çoban, benzinle sobayı tutuştururken evi yaktı 

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde çobanlık yapan kişinin benzinle yakmaya çalıştığı sobanın parlaması sonucu evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında yaralanan olmazken, evde hasar oluştu.Akşam saatlerinde Safranbolu Akçasu Mahallesi'nde Muharrem Akdemir'e ait 2 katlı evde yangın çıktı. Besicilik yapan Akdemir'in çoban olarak işe aldığı kişiye evini verdi. Akşam saatlerinde ısınmak için sobayı yakmak isteyen kişi, sobayı benzin dökerek yakmak istedi. Sobanın parlaması sonucu evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Evinin yandığını öğrenince içeri girmeye çalışan Kezban Akdemir, "Çoban getirmişler bugün bir yerden. Sobayı yakmış benzinle. Soba paralayınca yorgan tutuşmuş. Pencereden yorganları atmış bana koşarak geldi. Ev yanıyor diye beni çağırdı. Ben geldim içeriye daldım fakat dumandan içeriye girilmiyordu.  İtfaiye haber verdik. Normalde evde biz kalıyorduk fakat çobanın kalacak yeri yok diye ona burayı verdik.ö dedi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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