DHA YURT BÜLTENİ - 22

Foça'da kara taşların sökülmesini Koruma Kurulu durdurdu İZMİR'in Foça ilçesinde kent içi yollarda yapılan ve tartışmalara neden olan yeni taş döşeme çalışmaları İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından durduruldu.

Foça'da kara taşların sökülmesini Koruma Kurulu durdurdu

İZMİR'in Foça ilçesinde kent içi yollarda yapılan ve tartışmalara neden olan yeni taş döşeme çalışmaları İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından durduruldu. Karara gerekçe olarak ise yapılan uygulamanın Koruma Bölge Kurulu kararı kapsamı dışında ve karar eki projesine aykırı olarak gerçekleştirilmesi gösterildi.

Foça'da geçen 18 Kasım'da Reha Midilli Caddesi'nin Demokrasi Meydanı'nın güneyindeki bölümünde içme suyu şebekesi çalışması birlikte başlatılan yeni taş döşeme çalışmaları tartışmalara neden oldu. Yoldaki bazalttan büyük boy parke taşları kepçeyle sökülüp, ağır ve iri kaldırım taşları kaldırılarak yerine 'Bergama taşı' olarak bilinen daha küçük kesme taşlarla kaplanmaya başladı. Belediyenin yoldaki bu taşları söküp yenileri ile değiştirmesi Foçalıları ikiye böldü. Bazı vatandaşlar ilçenin ünlü 'kara taş' efsanesiyle özdeşleştirdikleri taşların kent kimliği açısından önemli olduğunu ve yerine tekrar döşenmesini isterken, bazıları ise buradaki taşların tarihi bir değeri olmadığını belirterek yenileme çalışmalarını destekledi. Tartışmamaların ardından konu ile ilgili olarak bazı vatandaşlar şikayetçi oldu, Foça Belediyesi yetkilileri de itiraz konularının ve işin yapıldığı haliyle değerlendirilmesi için Koruma Kurulu'na müracaat edileceğini ve tekrar onay alınacağını belirtti.

'KORUMA KURULUNDA DEĞERLENDİRİLECEK DERHAL DURDURUN'Şikayet ve müracaatlar üzerine İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 23 Kasım 2020 tarihli yazısıyla yapılan çalışmanın 'Derhal durdurulmasını kararlaştırdı. İlgililer gönderilen karar yazısında 'Reha Midilli Caddesinin' bahse konu kesiminde 'Yaya yolu' Mevcutta bulunan wash betonların tadilat gerektiren kısımları yenilenecektir ve halihazırda araları çok açılan Arnavut kaldırımları sökülerek aynı malzeme sıkıştırılarak yeniden döşenecektir" şeklinde müdahale kararları bulunmaktadır. Bu kapsamda rapor ve fotoğraflardan söz konusu uygulamanın Koruma Bölge Kurulu karar kapsamı dışında ve karar eki projesine aykırı olarak gerçekleştirildiği anlaşıldığından, proje kapsamında yürütülmekte olan uygulamaların can ve mal emniyetinin sağlanmasına yönelik olarak gerekli tedbirler alınarak 'derhal durdurulması ve konu Koruma Bölge Kurulu'nda değerlendirilinceye kadar alanda hiçbir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmaması' hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim" denildi.'BURASI FOÇA'NIN ANA CADDESİDİR'Kararın tebliğ edilmesinin ardından Foça'nın en işlek caddesinde çalışmalar olduğu gibi durdu. Çarşı esnafından İsmet İmanç, döşenecek taşlar ve duran iş makinelerinin trafiği aksattığını ve zaten zorda olan çarşı esnafının bu durumla daha kötü duruma düştüğünü söyledi. İmanç "Burası Foça'nın ana caddesidir. Çarşı caddesidir. Bu caddenin bu şekilde kapalı kalması, biz esnafın işini engellemekte. Foçalılar için de büyük bir engel yaratmaktadır. Buranın bir an önce işlerinin yapılarak trafiğe açılması gerekmektedir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Reha Midilli Caddesi'nin son durumundan görüntü-Yolda bırakılan taşlar ve iş makinelerinden görüntü-Yolu zorlukla kullanan vatandaşlardan görüntü-Esnaf İsmet İmanç ile röp.

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA, (İzmir),

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Komşular arasında 'küfür' kavgası: 1 yaralı

İZMİR'in Buca ilçesinde, iddiaya göre sürekli küfürü konuştuğu için apartman sakinlerini rahatsız eden Yaşar G. (70) ile komşusu Tolga Taşkaner (29) arasında kavga çıktı. Yaşar G., Taşkaner'i tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Güven Mahallesi 397 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Apartamının en üst katında yalnız yaşayan Yaşar G. (70) ile dün Antalya'dan annesini ziyarete gelen Tolga Taşkaner (29) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine evinden tabanca alan Yaşar G., ardı ardına Taşkaner'e ateş etti. Taşkaner, vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı. Apartman sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada, Yaşar G. olay yerinden kaçtı. İhbar üzeirne gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Taşkaner, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Taşkaner'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.VATANDAŞLAR YAKALADIYaşar G. suç aleti ile kaçtığı sırada vatandaşların müdahalesi ile yakalandı. Vatandaşlara direnen Yaşar G., etkisiz hale getirilerek polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan silahlı saldırgan, sorgulanmak üzere Buca Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayda kullanılan suç aleti ise polis ekiplerince muhafaza edildi.KÜFÜRLÜ KONUŞTUĞU İDDİASIOlayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Yaşar G.'nin evde ve apartmanda yürüdüğü sırada, sürekli küfürlü konuştuğu, birçok komşusunun ise bu nedenle Yaşar G.'yi şikayet ettiği ortaya çıktı.Öte yandan, olay saatinde Tolga Taşkener evine çıktığı sırada, Yaşar G.'nin yine küfürlü konuştuğu, bu nedenle Yaşar G. ile Tolga Taşkaner arasında tartışma çıktığı, tartışmanın büyümesi üzerine ise Yaşar G. evinden tabanca alarak Taşkaner'e ardı ardına ateş açtığı öğrenildi.Taşkaner'in hastanedeki tedavisi sürerken, soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yeri ekiplerinin çalışmasından detay-Olay yerindeki polisten detay-Olay yerinin yaşandığı sokakve evden farklı açılardan detay

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK - Kamera: Fırat AKAY/İZMİR,

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Kazada ölenin babası olduğunu öğrenince gözyaşına boğuldu

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, minibüsün çarptığı motosikletli Mensur Çağlayan (59) hayatını kaybetti. Kaza yerinden geçen Fatih Çağlayan, ölen kişinin babası olduğunu öğrenince gözyaşına boğuldu. Vefat eden babasının telefonu çalınca Fatih Çağlayan, açıp, acı haberi gözyaşları arasında verdi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Bahçeyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Yeşilbayır Mahallesi yönüne giden Mensur Çağlayan'ın kullandığı 07 ACU 390 plakalı motosiklet ile Uğur O. (34) yönetimindeki 07 AID 302 plakalı minibüs, Atatürk Caddesi ile Hacı Hüseyin Altun Caddesi'nin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü Çağlayan, asfalt zeminde sürüklenince başındaki kask parçaları ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Mensur Çağlayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüs sürücüsü Uğur O. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.Olay yerinden geçerken kazayı gören ve bakmaya gelen Fatih Çağlayan, kazada ölenin babası olduğunu görünce gözyaşına boğuldu. Tam bu sırada Mensur Çağlayan'ın cep telefonu çaldı. Fatih Çağlayan telefonu açıp, acı haber i gözyaşları arasında verdi.Kaza yerine gelen Çağlayan'ın diğer yakınları de büyük üzüntü yaşadı. Mensur Çağlayan'ın cesedi, otopsi için morga götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün yerde yatarken görüntüleriOğlunun olay yerine gelişi, feryat etmesi ve cep telefonuna cevap vermesiKaza yerinden detaylarMotosiklet ve minibüs detaylarıKazada hayatını kaybeden adamın yakınlarını feryatları

Haber-Kamera: Veli KÖKEN/ DÖŞEMEALTI (Antalya),

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Şanlıurfa'da öğretmenevinde yangın paniği

ŞANLIURFA Öğretmenevi'nin 4'üncü katındaki odada klimanın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Binadakiler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi'ndeki öğretmenevinin 4'üncü katındaki odada klimanın kısa devre yapması sonucu çıktı. Binadan yükselen alev ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Öğretmenevinde bulunan yaklaşık 50 kişi kısa sürede tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında içeride bulunan bazı müşteriler, dumandan etkilendi. Olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarda tedavi olan vatandaşlar, uzun süre öğretmenevi bahçesinde beklemek zorunda kaldı.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında oda kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------------Yangına müdahale eden itfaiye ekipleriBinanın tahliye edilmesiBinada yükselen alev ve dumanlarBahçede bekleyenlerGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA

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Cipi liftle kaldırarak, tampona giren kediyi çıkardılar

SİVAS'ta bir cipin arka tamponuna saklanan kedi oto sanayi sitesindeki ustalar tarafından araç liftle kaldırılarak çıkarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Camikebir Mahallesi'nde yaşandı. Park halindeki 58 AP 222 plakalı cipinin arka tampon kısmından kedi sesini duyan Melih Kaleli, aracını çalıştırmadı. Bir süre kedinin çıkmasını bekleyen Kaleli, kedi girdiği yerden çıkmayınca çekici çağırdı. Cip çekici yardımı ile oto sanayi sitesine götürüldü. Burada bir dükkana getirilen cip lift yardımı ile kaldırıldı. Oto ustalarının yoğun çabası ile kedi girdiği yerden çıkarıldı. Bu anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı