DHA YURT BÜLTENİ - 22

Bıçakladığı avukatın bir gözünü kaybetmesine neden olan saldırgan yakalandı KONYA'nın Akşehir ilçesinde, Avukat Asilcan Tuzcu'ya (29) evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçakla saldırıp, bir gözünün görme yetisini kaybetmesine neden olan ve olay sırasında peruk takan Ferdi Ö.