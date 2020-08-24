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Koronavirüslü kişi, yolcu otobüsünde seyahat ederken yakalandıMANİSA'nın Kula ilçesinde, koronovirüs testi pozitif çıkan M.M.T. (49), karantina kurallarını ihlal ederek yolcu otobüsü ile seyahat ettiği gerekçesiyle Kula Devlet Hastanesi'ne götürülerek Kovid-19 servisine yatırıldı.

DHA YURT BÜLTENİ - 22
24.08.2020 23:50 | Son Güncelleme: 24.08.2020 23:50

Koronavirüslü kişi, yolcu otobüsünde seyahat ederken yakalandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, koronovirüs testi pozitif çıkan M.M.T. (49), karantina kurallarını ihlal ederek yolcu otobüsü ile seyahat ettiği gerekçesiyle Kula Devlet Hastanesi'ne götürülerek Kovid-19 servisine yatırıldı. İzmir'den otobüse binen kişinin Erzurum'a gideceği öğrenildi.

Olay, ilçeye bağlı bir dinlenme tesisinde meydana geldi. İzmir'den yola çıkan koronavirüs testi pozitif çıkan M.M.T., Erzurum'a gitmek üzere otobüse bindi. Yapılan ihbar üzerine otobüs, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir dinlenme tesisi önünde durduruldu. Yapılan kontrollerde M.M.T.'nin dün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine M.M.T. Kula Devlet Hastanesi Kovid-19 servisine götürüldü. Pozitif vaka ile temaslı olan yolcu otobüsünün muavinine de yolcuğunu tamamlanmasının ardından kendini 14 günlük süre ile evinde karantinaya alması için tutanak tanzim edildi.

Öte yandan, pozitif vakanın oturduğu koltuğun önünde, arkasında ve yanında başka bir yolcu seyahat etmezken, otobüste bulunan diğer 7 yolcunun uzak oturmalarından dolayı karantina işlemi uygulanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Pozitif vaka olan şahsın ambulansla hastaneye götürülüşü-Jandarma ve sağlık personelleri detay-Filyasyon ekipleri yolcu otobüsünde çalışmalarından detay

Haber-Kamera: HASAN YİĞEN/KULA,(Manisa),

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Dereli'de sel böyle böyle gelmiş

Giresun'un Dereli ilçesinde derenin taştığı ana ilişkin yeni görüntü kaydı ortaya çıktı. Taşan derenin ilçe merkezine girdiği anlarda vatandaşların panikle kaçmaya çalıştıkları görülüyor. Kimi vatandaşlar ise otomobilleri ile ilçeden uzaklaşıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Sel anı yeni görüntüler

Haber-Kamera: GİRESUN-DHA

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Gebze'de plastik fabrikasında korkutan yangın

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir plastik fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle fabrika binasına sıçramadan söndürüldü.

Saat 19.00 sıralarında Gebze Pelitli Mahallesi'nde bulunan bir plastik fabrikasının bahçesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bahçede bulunan paletli metal raflardaki plastik ürünlerin alev aldığını gören fabrika çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrika bahçesinde yanan malzemeleri söndürmek için müdahalede bulundu. Bu sırada fabrika çalışanları da yangının fabrika binasına sıçramaması için tutuşabilecek malzemeleri bahçenin diğer tarafına taşıdı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fabrika bahçesinde bulunan plastik ürünler kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------İtfaiye ekiplerinin çalışmaları-Yanan malzemelerden görüntü-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),

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Dereli'de halk evine çekildi; ekipler sahada yaraları sarıyorSelin vurduğu Giresun'da, kayıp 8 kişi aranıyor (12)

Giresun'da sağanak sonucu meydana gelen, 3'ü asker 8 kişinin hayatını hayatını kaybettiği, tespit edilen 24 hasarlı binanın yıkımına başlandığı ilçede, selin izlerinin silinmesi için başlatılan çalışmalar gece saatlerinde de sürüyor. DSİ, Karayolları, İl Özel İdare ve belediye ekipleri; iş makineleri ve kamyonlarla, taş, toprak, kum ve odun molozlarını ilçe merkezinden kaldırmaya çalışıyor. Afetin yaşandığı ilk geceden itibaren yardım çalışmalarını sürdüren Kızılay ekipleri de, selzedeler ve temizlik çalışması yürüten ekiplere, beslenme desteğinde bulunuyor. Mobil aşevleri aracılığıyla, ilçe halkına, sıcak çorba ile yemek dağıtılıyor. Elektriklerin olmadığı ilçede çekildikleri evlerinde geceyi zor geçiren vatandaşlar, bir an önce normale dönmeyi temenni ediyor. Selin en fazla hasara yol açtığı Dereli'de, elektrik dağıtım şirketi ekipleri ise enerji sağlama noktasında hummalı çalışma sürdürüyor. İş makinelerinin aralıksız çalışmalarına devam ettiği ilçe merkezinde, vatandaşların ağırlıkla evlerinde oldukları gözleniyor.Öte yandan, bölgede havanın kararmasıyla ara verilen 2'si asker kayıp 8 kişiyi arama ve hasarlı binaların yıkım çalışmalarının da, günün ilk ışıklarıyla kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.

BAKANLAR, SELZEDE AİLEYİ ZİYARET ETTİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'un Dereli ilçesinde selde evi zarar gören ve devlet desteği ile kiralık eve çıkan Zeynep Akar'ı yeni evinde ziyaret etti. Bakanlar aile ile sohbet ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bakan Kurum ziyarete ilişkin "Zeynep ablamıza sabah bir ev kiralayarak eşyalarını taşımıştık. Akşam üzeri yeni evinde kendisini ziyaret ettik" notu ile sosyal medya hesabında paylaşımında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------İş makineleriyle ekiplerin çalışmaları-Dağıtım şirketi elektrik onarma çalışmalarıMuhabir anonsu (Yaprak KOÇER)Kızılay'ın gıda yardımlarıİlçeden gece detayları

HABER KAMERA:  Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/DERELİ (Giresun),

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Tunceli Kadın Platformu'ndan Gülistan Doku eylemi 

TUNCELİ Kadın Platformu üyeleri, 5 Ocak'tan beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için eylem yaptı.

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için bugün bir araya gelen Tunceli Kadın Platformu üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasıyla Gülistan'ın akıbetini sordu. Seyit Rıza Meydanı'nda düzenlenen eylemde konuşan Tunceli Kadın Platformu'dan Tuba Apaydın, 233 gündür akıbeti belli olmayan Gülistan Doku için bu eylemi yaptıklarını aktardı. Apaydın, "Gülistan, 'Sen bağır ki şiddet sussun' demişti. Ne vahim ki bugün 233 gündür akıbeti belli olmayan Gülistan için buradayız. Toplumu ve biz kadınları derinden sarsan 233 gündür kayıp olan Gülistan Doku olayıdır. Bölge özelinde biz kadınların tüm söylemlerine rağmen, Gülistan'ın  intihar ettiğine ilişkin somut delil varmış gibi, 7 aydan uzun bir süre sadece suda aranmıştır. Tanık ifadeleri ve  telefonda alınan sinyal bilgisine göre Gülistan'ın 16.30  saatlerinde hala yaşadığı anlaşılmasına rağmen, arkadaşı Z.A. ve ailesinin 5 Ocak günü 16.00' dan sonra  nerede oldukları, ne yaptıklarına ilişkin veriler neden toplanmamıştır" dedi. 

Apaydın'ın açıklamasının ardından söz alan Gülistan'ın ablası Aygül Doku, kardeşinin kaybolmadan bir gün önce işe girdiğini ve kendisini arayarak tatile bile çıkacağını söylediğini hatırlattı. Doku, "Gülistan kaybolmadan bir gün önce beni aradı yeğenlerime toka anneme hediye aldığını söyledi. Sınavlara çalışmak için yardımcı kitap istedi Mersin'e tatile gideceğini söyledi ve bir iş yerinde işe girdiğini belirtti. Bütün bu durumlar varken Gülistan bir gün sonra neden intihar etsin. Gülistan 4 Ocak günü erkek arkadaşı ile tartışmış evlerine giderken erkek arkadaşı tarafından şiddet görmüş bu durum polise intikal etmiş. Sonra erkek arkadaşının evine gidiyor evden koşar adımlar ile dışarı çıkıyor ne oldu da o evde koşar adımlar ile dışarı çıktı bunun cevabını şu ana kadar bulamadık. Erkek arkadaşı evden çıktıktan sonra Gülistan'ı zorla bir araca bindirmeye çalışıyor. Gülistan araca binmeyince erkek arkadaşı onu darp ediyor bunlar görgü şahitlerinin beyanı" dedi.

'ERKEK ARKADAŞININ EVİNDE VE ARABASINDA NEDEN KRİMİNAL İNCELEME YAPILMADI?'

Gülistan'ın erkek arkadaşı Z.A.'nın evinde kriminal incelemenin yapılmamasına tepki gösteren Doku, şunları söyledi.

"İlk günden beri Gülistan bu suda değil dedik. Bize kimse inanmadı ve neden Gülistan'ın erkek arkadaşının arabasında ve evinde kriminal inceleme yapılmadı. 7 ay boyunca Gülistan suda arandı ama bir iz yok. Dalgıçlar, Gülistan bu suda olsa çoktan bulunmuştu dediler. Bir izmarit bile o suda bulunuyor ama Gülistan bulunmuyorsa o suda yoktur. Oysa baştan beri belirttiğimiz bazı noktalar vardı o noktalar neden aydınlatılmadı o durumların üzerine neden gidilmedi biz bunları bilmek öğrenmek istiyoruz. Gülistan'ın erkek arkadaşının babasının arabasında neden kriminal inceleme yapılmadı. Erkek arkadaşının evinde neden ip ucu aranmadı ve evin taşınmasına izin verildi belki de o evde bir delil vardı. Biz Gülistan'ın kaybolduğunu öğrendiğimiz an 5 Ocak'ta buraya geldik ve Gülistan'ın erkek arkadaşı Z.A. olaydan 2 gün sonra rahat bir şekilde Rusya'ya kaçıyor. Rahat bir şekilde Rusya'ya kaçması ayrı bir soru işareti. Daha sonra kamuoyunun yoğun tepkisi sonrası İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile tekrar Türkiye'ye gelmesi sağlandı.Yine olaydan 2 gün sonra Gülistan'ın erkek arkadaşı Z.A'nın üvey babası  E.Y ise Elazığ'a gidiyor, Elazığ'a neden gidiyor orada ne yapıyor, orada ne zaman ayrılıyor neden gitti oraya?"

Kaynak: DHA

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