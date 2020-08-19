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Zonguldak'ta bugüne kadar 21 maden işçisi koronavirüse yakalandı ZONGULDAK'ta, son 3 günde 84 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken, bugüne kadar toplam 21 maden işçisi koronavirüse yakalandı.

DHA YURT BÜLTENİ-22
19.08.2020 15:39 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:42

Zonguldak'ta bugüne kadar 21 maden işçisi koronavirüse yakalandı

 

ZONGULDAK'ta, son 3 günde 84 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken, bugüne kadar toplam 21 maden işçisi koronavirüse yakalandı. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, son olarak koronavirüs tespit edilen 7 işçiyle temas eden 53 madencinin de karantina altına alındığını ve filyasyon çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Zonguldak'ta Kurban Bayramı sonrası vaka sayılarında Türkiye genelinde oranla artışlar yaşandı. 16 Ağustos'ta 45, 17 Ağustos'ta 12, 18 Ağustos'ta ise 27 kişi olmak üzere son 3 günde toplam 84 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bugüne kadar ise toplam bin 616 kişi koronavirüse yakalandı. Kentin önemli iş kolu olan taşkömürü madenciliğinde de Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve özel firmalara ait maden ocaklarında denetimler arttırıldı. TTK'ya ait maden ocaklarında bugüne kadar 21 maden işçisi koronavirüse yakalandı. 9 Nisan'da maden işçisi Kemal Soytürk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Kurban Bayramı sonrası Karadon'da 5, Kozlu'da ise 2 maden işçisinin testinin pozitif çıktığını ve filyasyon çalışması sonucuna 53 maden işçisinin önlem amaçlı evlerinde karantina altına alındığını söyledi. Filyasyon çalışmasının sürdüğünü ifade eden Yeşil, "Vaka artışları Türkiye genelinde olduğu gibi Zonguldak'ta da oluyor. Sosyal mesafe, maske ve hijyen konularına dikkat etiğimiz zaman virüsün yayılma hızının düşeceği bilim adamlarınca açıklanmıştır. Ne yazık ki vatandaşlarımız duyarsız olduğunu görüyoruz. Bu virüsün şakası yok. Virüse yakalananlara konuştuğumuzda çok ağır geçirdiklerini görüyoruz. Bunu hep birlikte aşacağız. Madenci arkadaşlarımız çok zor şartlarda çalışıyorlar. Yer altında üretim yapmaya çalışıyorlar. Madencilikte ciğerlerle ilgili problemler yaşanabildiği için bu virüsün ciğerlerde sorun yarattığını biliyoruz. Arkadaşlarımız ne kadar dikkat etse de toplumda dikkat edilmeyince madenci arkadaşlarımız sıkıntı yaşayabiliyor" dedi.

KENT MERKEZİNDE YOĞUNLUK

Kent merkezinde yaşanan yoğunluk ise dikkat çekti. Vatandaşlardan Sevgi Temur, halkın tedbirlere daha fazla uyması gerektiğini söyledi. Birçok şeye dikkat edilmediğini ifade eden Temur, "Kurallara uyanlar da oluyor uymayanlar da. Uyarıyoruz ama ne yapabiliriz ki başka" dedi.

Kaynak: DHA

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