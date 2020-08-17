DHA YURT BÜLTENİ - 22

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Bursa'da orman yangını (5)10 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜBursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, saat 14.00 sıralarında başlayan orman yangını, 3,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.
17.08.2020 20:28 | Son Güncelleme: 17.08.2020 20:32
Bursa'da orman yangını (5)
10 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, saat 14.00 sıralarında başlayan orman yangını, 3,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.Yangından etkilenen ormanlık alan havadan görüntülenirken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları da devam ediyor.
Kaynak: DHA