DHA YURT BÜLTENİ - 22 Trabzon'da yaşanan heyelan anı kameradaTrabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta meydana gelen heyelan anı cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Trabzon'da yaşanan heyelan anı kamerada

Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta meydana gelen heyelan anı cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntüde; tarım arazisi kenarında duran bir kişinin cep telefonuyla kayıt sırasında vatandaşları "çabuk gelin akıyor, ırmak gitti, ana burada durma, haydi, uzaklaşın" diye bağırarak uyardığı duyuluyor.

Kaynak: DHA