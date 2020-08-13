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Bakan Pakdemirli, orman yangınını havadan incelediİZMİR'in Balçova ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

DHA YURT BÜLTENİ - 22
13.08.2020 21:32 | Son Güncelleme: 13.08.2020 21:36

Bakan Pakdemirli, orman yangınını havadan inceledi

İZMİR'in Balçova ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekipler alevlere müdahale ederken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangını havadan inceledi.

Balçova ilçesinde, saat 16.53 sıralarında baraj yakınında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu Orman Genel Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 6 helikopter, 1 İHA, 13 arazöz, 2 dozer, 2 treyler, 7 teknik eleman ve 54 orman işçisi sevk edildi. Yangına ilk müdahale 17.02'de yapılırken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangını hem komuta helikopterinden hem de karadan inceledi. Ekipler yangına müdahale ederken, yaptıkları yoğun çalışma İnsansız Hava Aracı (İHA) ile de görüntülendi. Yapılan çalışmalar sonucunda orman yangını kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA

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