DHA YURT BÜLTENİ - 22 Otomobilini iş yerinin önüne park etmek isteyen kadını darp ettiİZMİR'in Balçova ilçesinde, Zeliha Ç. otomobilini dükkanının önüne bırakmak istediği K.Ö. tarafından saldırıya uğradı.

Otomobilini iş yerinin önüne park etmek isteyen kadını darp etti

İZMİR'in Balçova ilçesinde, Zeliha Ç. otomobilini dükkanının önüne bırakmak istediği K.Ö. tarafından saldırıya uğradı. K.Ö.'nün sertçe ittirmesi sonrasında yere düşen Zeliha Ç., karakola gidip şikayetçi oldu.

Olay, Ata Caddesi üzerindeki bir şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmanın yazıhanesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilini yazıhanenin önüne park etmek isteyen Zeliha Ç., orada duran sandalyeyi kaldırdı. Bu sırada, yazıhane görevlisi K.Ö., Zeliha Ç.'ye oraya park edemeyeceğini söyleyince, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ö., kadını sertçe itti. Dengesini kaybeden Zeliha Ç., yere düştü. Kafasını hafif şekilde yere vuran Zeliha Ç., bu sırada çevredekilere, "Polis çağırın" diye bağırdı. Bir süre sonra, olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Darp raporu alan Zeliha Ç., K.Ö. hakkında şikayetçi oldu. Öte yandan, K.Ö.'nün olay yerine gelen polislere, "İlk başta o beni ittirdi" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA