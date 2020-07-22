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Otomobil kamyonla çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralıKOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 22
22.07.2020 22:13 | Son Güncelleme: 22.07.2020 22:17

Otomobil kamyonla çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. 

Kaza akşam saatlerinde, Kandıra Çakırcaali mevkiinde meydana geldi. İzmit yönüne giden 34 BSM 420 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 VZ 6212 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıkarken, kamyon devrildi. Kazada, otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil ve trafik ekipleri geldi. Yaralanan 1 çocuk sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ölen kişilerin cenazelerini araçtan çıkardı. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza sonrası görüntüler-Ambulansların görüntüleri-Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları

Dinçer AKBİR/KANDIRA (Kocaeli),

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Adapazarı'nda 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Polis, sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maskesi bulunmayan meraklı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kaza, akşam saatlerinde Adapazarı Şeker Mahallesi Şehit Cevdet Özdemir Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki 54 TE 850 plakalı otomobil, A.G.'nin kullandığı 54 D 7487 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, A.G. ve 2 çocuğu ile diğer otomobildeki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiyi  hastanelere kaldırdı.

Polis, kaza sonrası olay yerinde toplanan ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak maske takmayan vatandaşlara uyarıda bulunarak dağılmalarını, kurallara uymalarını istedi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------- Kaza yeri detay 112 detay Polislerin vatandaşları uyarması İtfaiye ekiplerinin araç motorlarını kontrol etmesi Detay 

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),

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Tekirdağ'daki orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı 

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan orman yangını, havadan uçak ve helikopterler, karadan da itfaiye ekipleri ve arozözlerle yapılan çalışmayla büyük oranda kontrol altına alındı. Tekirdağ Orman İşletme İl Müdürü Ali Şen, "Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen orman yangınına havadan, karadan müdahaleler devam ediyor. Yangın büyük oranda kontrol altına alınmış durumda. Ancak tamamen söndürüldü diyemem, çalışmalar hızla sürüyor. Sanırım bu akşam gün batımına kadar tamamen kontrol altına alacak ve soğutma çalışması yapacağız" dedi.

Şen, yangında ortalama 150-200 dönüm bir alanın etkilendiğini belirterek, "Etkilenen alanda 5-6 yıllık genç fidan ağaçlandırma çalışması kapsamında ekilen çam ağaçları bulunuyordu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Mehmet Yirun anons

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Mehmet YİRUN/ TEKİRDAĞ,

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Elazığ'da kadınlar Pınar Gültekin için bir araya geldi

ELAZIĞ'da, bir araya gelen kadınlar, Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin (27) ve tüm kadın cinayetlerini protesto etmek için eylem düzenlendi.

Elazığ'da Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi kadınlar, öğretmenevi önünde bir araya gelerek, Muğla'da, kayıp olarak aranırken Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin ve kadın cinayetlerine tepkilerini dile getirdi. Eylemde açıklama yapan platform sözcüsü Betül Oğuz, Pınar Gültekin'in eziyet edilerek öldürüldüğüne dikkat çekerek, "Münevver Karabulut, Şule Çet, Helin Palandöken, Güleda Cankel, Aleyna Çakır, Zeynep Şenpınar, Ceren Özdemir ve adını sayamadığımız yüzlerce kadın gibi gencecik yaşında yaşamı elinden alındı. Artık yeter, biz yaşamak istiyoruz. Hiçbir kadın nerede olduğuyla, ne içtiği ile, ne giyindiği ile suçlanmasına izin vermeyeceğiz. Kadın cinayetlerini meşrulaştırmanıza izin vermeyeceğiz. Katilleri değil, kadınları koruyun. Kadınlar istedikleri gibi yaşayacak, önümüze istediğiniz engeli çıkarın, kadınlar özgürlüğü, eşitliği, yaşamlarını alana kadar durmayacak. Pınar Gültekin ve öldürülen tüm kadınlar için hiç durmadan yaşam hakkımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadın cinayetlerini durduracağız" dedi.

Açıklamanın ardından platform üyeleri dağıldı.

Kaynak: DHA

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