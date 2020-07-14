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Bakan Soylu, afetin yaşandığı Çayeli'nde inceleme yaptı: 1 kayıp, 11 yaralı İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Rize'nin Çayeli ilçesinde iki gün içerisinde meydana gelen sel ve heyelanlarda şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiğini 1 kişinin kayıp olarak arandığı ve 11 yaralı bulunduğunu açıkladı.

DHA YURT BÜLTENİ - 22
14.07.2020 02:42 | Son Güncelleme: 14.07.2020 03:10

Bakan Soylu, afetin yaşandığı Çayeli'nde inceleme yaptı: 1 kayıp, 11 yaralı

 

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Rize'nin Çayeli ilçesinde iki gün içerisinde meydana gelen sel ve heyelanlarda şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiğini 1 kişinin kayıp olarak arandığı ve 11 yaralı bulunduğunu açıkladı. 12 köy ile ulaşımın sağlanamadığını ancak irtibat halinde olunduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Ciddi bir toprak yığını ve merkezde tıkanıklıklar var. Sabah saatlerinde hasarın ne ölçüde olacağını da göreceğiz." dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile birlikte selden etkilenen Çayeli ilçesinde incelemelerde bulundu. Madenli beldesinde açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, 12 köye ulaşımın sağlanamadığını belirtti. Artvin'de Yusufeli Baraj şantiyelerinde ciddi bir afetle karşı karşıya kalındığını kaydeden Bakan soylu, "Orada dün (Pazar) bir kaybımız vardı, bugün (Pazartesi) de 3 kaybımız var. Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz. Toplam 11 yaralımız ve 1 kaybımız var." dedi. 

'12 KÖY İLE ULAŞIM YOK, ANCAK İRTİBAT HALİNDEYİZ' Bakan soylu, iki gün bölgede yağışın etkili olduğunu ifade ederek, "İkizdere'de yoğun bir yağış oldu. Saat 16.00 sularından itibaren bu bölgede Çayeli ve Madenli bölgesinde oldu. Ciddi bir toprak yığını ve merkezde tıkanıklıklar var. Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz. İnşallah yolları kapanan o köylere de ulaşma noktasında tüm ekipler, ciddi çalışmalar yapılıyor. Sabah saatlerde hasarın ne ölçüde olacağını da göreceğiz." diye konuştu. 

'HELİKOPTER ORDU-GÖRELE HATTINDAN BU TARAFA GEÇEMİYOR'Bakan Soylu, helikopter ile hava desteği konusuna değinerek, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız doğal olarak helikopteri soruyor. Bir hat var Ordu-Görele hattından helikopter bu tarafa geçemiyor. Geçtiği an da bu bölgeye gelebilecekler. 12 köyle ilgili ulaşım yok ama o köylerle irtibatımız var. Oralarda can kaybımız yok ama maddi hasarımız var. Bu 12 köyde toplam 3 yaralımız var, 1 kişinin de ayağı kırık, onlara da ulaşılacaktır. İnşallah sabahın erken saatlerinde onlara da ulaşmış olacağız. Devlet bütün imkanlarıyla buradadır. Hasar tespitleri yapılacak, Allah beterinden muhafaza etsin.".

Kaynak: DHA

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