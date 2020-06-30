DHA YURT BÜLTENİ - 22
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 22

ADANA'da kimliği belirsiz kişiler, kafe işleten ailesine yardıma giden matematik öğretmeni Şakir Y.'yi (33), servis edilen çay için "Bayat" deyip, kurşun yağmuruna tuttu.

DHA YURT BÜLTENİ - 22
30.06.2020 08:05 | Son Güncelleme: 30.06.2020 08:08
ADANA'da kimliği belirsiz kişiler, kafe işleten ailesine yardıma giden matematik öğretmeni Şakir Y.'yi (33), servis edilen çay için "Bayat" deyip, kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanan Şakir Y., hastaneye kaldırıldı. 

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Amerikan Adası'ndaki küçük kafede meydana geldi. Matematik öğretmeni Şakir Y., okulların kapalı olması nedeniyle ailesine ait kafeye yardıma geldi. Burada bir grup müşteri, Şakir Y.'den çay getirmesini istedi. Servis edilen çayı beğenmeyen kimliği belirsiz kişiler, "Çay bayat" deyip, tartışma başlattı. Tartışma sırasında gruptan bir kişi, Şakir Y.'ye tabanca ile 5 el ateş etti. Şakir Y.'nin yere yığılmasıyla şüpheliler, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Yakınları tarafından otomobille Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şakir Y., ameliyata alındı. 

Şüphelilerin yakalanması için çalışla başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. 

- Deyip

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu Haber
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak Haber
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor Haber
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı Haber
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti Haber
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi Haber
Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Obradovic'in ayrılığıyla sarsılan Fenerbahçe Beko, genel menajer Gherardini ile 2 yıllık sözleşme yeniledi
Obradovic'in ayrılığıyla sarsılan Fenerbahçe Beko, genel menajer Gherardini ile 2 yıllık sözleşme yeniledi
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu
Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu
Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu
Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Bu fotoğraf sebebiyle 13 kişiye rekor ceza
Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Bu fotoğraf sebebiyle 13 kişiye rekor ceza
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek
Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek
Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı
Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı
Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı
Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı
YKS'de çıkan 'Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü' sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Çin yönetiminin yalanladığı araştırma: Uygur Türkü Müslümanlara toplu kısırlaştırma uygulanıyor
Çin yönetiminin yalanladığı araştırma: Uygur Türkü Müslümanlara toplu kısırlaştırma uygulanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Halife Hafter Mustafa Varank Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Sibel Can Demet Akalın Burcu Esmersoy Gonca Vuslateri
Spor Fatih Terim Alper Ulusoy Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Karar Milli Bursa Çocuk
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 08:09:28. #1.15#
title