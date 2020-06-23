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Baraj gölünde boğulduSAMSUN'un Ayvacık ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren Hüseyin Balcı (17), akıntıya kapılarak boğuldu.

DHA YURT BÜLTENİ - 22
23.06.2020 02:53 | Son Güncelleme: 23.06.2020 02:56

Baraj gölünde boğuldu

SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren Hüseyin Balcı (17), akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde ilçedeki Hasan Uğurlu Baraj Gölü'nde meydana geldi. Hüseyin Balcı iki arkadaşıyla birlikte baraj gölüne girdi. Boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si güçlükle kıyıya çıkmayı başarırken Hüseyin Balcı ise suda kayboldu. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmasında gencin 30 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Balcı'nın cenazesi Ayvacık Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:  

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-Olay Yerinde Dalgıçların Arama Çalışması -Şahsın Baraj Gölünden Çıkarılışı

Mehmet Emin COŞKUNDERE/AYVACIK (Samsun),

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Selin vurduğu Dudaklı köyündeki çiftçi: Hayatımda böyle felaket görmedim 

Burçak BOZKUŞ- Feridun AÇIKGÖZ- Ali AKSOYER/BURSA, - BURSA'da yaşanan sel felaketinde en çok zarar gören bölgelerden biri olan Dudaklı Köyünde oturan Recep Gümüş (66), hayatında ilk kez böyle bir afetle karşılaştığını belirterek, "Bu yaşıma geldim, ben köyümde böyle felaket görmedim. Evim tarlam sular altında kaldı. Hayvanlarım yemliklerine çıkarak canlarını kurtardılarö dedi.

Bursa'da dün etkili olan yağmur sonra oluşan sel felaketinden can kaybının da yaşandığı Dudaklı köyünde oturan Recep Gümüş, 66 yıllık yaşamı böyunca böyle bir felaketle ilk kez karşılaştığını söyledi. Evi, tarlası büyük zarar gören Gümüş, hayvanlarının ise taşkın sırasında yemliklerine çıkarak hayatta kaldığını söyledi. Sel sularının bir anda gelerek neye uğradıklarını şaşırdığını kaydeden ve ahırın diz boyuna kadar su ile dolduğunu anlatan Recep Gümüş, şöyle konuştu: "66 yaşındayım. Ben böyle bir şey görmedim. Hatta dedelerim, büyük dedelerim bile buralı. Hiç duymadım da görmedim de. Önce yoldan su geldiğini gördüm. Birden bahçeme yayıldı. Köşeden baktım ve gerçekten her şeyi götürecek gibiydi. Kurbanlık kuzularım vardı. Eşim 'ben alırım' dedi. 'Sen çıkma evden' dedim. Göndermedim. Çünkü çok şiddetliydi. Her yer su dolu. Mağdur durumda kaldık. Evimizin içine su girdi. Bahçem zarar gördü. Bahçemi sulamak için 50 tane su borum vardı. Onlar hasar gördü. Çoğu şu an yok. Sel aldı götürdü. Hayvanlarım var. Tavuklarım, kuzularım keçilerim var, hepsi çok korktu. Ahır diz boyunca su doluydu. Hayvanlar kendilerini yemliğe çıkarak kurtarmışlar."

Kaynak: DHA

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