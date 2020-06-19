DHA YURT BÜLTENİ - 22
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 22

Pütürge'deki kayınbirader cinayetinde tahliye MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, kayınbiraderi Ömer Erdoğan'ı tabancayla vurarak öldüren tutuklu Yahya E.'nin (76) yargılandığı davanın bugün duruşması görüldü.

DHA YURT BÜLTENİ - 22
19.06.2020 21:30 | Son Güncelleme: 19.06.2020 21:33

Pütürge'deki kayınbirader cinayetinde tahliye

 MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, kayınbiraderi Ömer Erdoğan'ı tabancayla vurarak öldüren tutuklu Yahya E.'nin (76) yargılandığı davanın bugün duruşması görüldü. Savunmasında "Ben silahı vurmak için çıkarmamıştım, kendimi korumak amacıyla çıkarttım ancak o panikle silah ateş aldı. Kesinlikle suç işleme kastıyla hareket etmedim" diyen Yahya E.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Olay, geçen yıl 28 Ekim'de ilçe merkezinde medyada geldi. Yahya E. (76), sokakta husumetli olduğu kayınbiraderi Ömer Erdoğan ile karşılaştı. Yahya E, üzerine doğru gelen ve cebinden tornavida çıkaran Ömer Erdoğan'a, yanındaki tabancayla ateş ederek öldürdü. Olay sonrası yakalanıp, gözaltına alınan Yahya E., tutuklandı. Olayla ilgili Malatya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Yahya E, Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile bağlanırken, avukatlar mahkemede hazır bulundu. 

'KESİNLİKLE SUÇ İŞLEME KASTIYLA HAREKET ETMEDİM'

Mahkeme heyeti tarafından savunması istenen Sanık Yahya E., olay günü yaşananları şöyle anlattı:  

"Maktul Ömer Erdoğan benim eşimin kardeşidir. Kendisi ile dolayısıyla kayın hısımlığımız bulunmaktadır. Ben, maktul Ömer'in yeğeni Nusret Erdoğan'ı öldürmüştüm. Bu olay yaklaşık 40 yıl önce gerçekleşmişti. Maktul Ömer İstanbul'da yaşamaktaydı, ben Pütürge'de ikamet ediyorum. 40 yıldan sonra aramızda bir husumet kalmamıştı. Olay günü ben Pütürge ilçesinde bulunan PTT'ye gitmiştim. PTT'nin kapalı olması üzerine döndüğümde aile yakınlarımda olan iki kişi ile sohbet etmeye başladım. Bu esnada maktulü karşıdan gördüm. Bana doğru gelmeye başlamıştı ve bana yaklaştığı sırada belinde bir cisim vardı. Ben bu cismin ne olduğunu tam anlayamadım ancak silah zannettim. Maktulün bu cismi bana doğrultması üzerine ben de üzerimde bulunan silahla ateş ettim. Ben silahı vurmak için çıkarmamıştım, kendimi korumak amacıyla çıkarttım ancak o panikle silah ateş aldı. O esnada olayın şokuyla tetiğe basıp basmadığımı hatırlayamıyorum. Kesinlikle suç işleme kastıyla hareket etmedim."

TUTUKSUZ YARGILANMA KARARI

İddia makamı ve avukatların taleplerini dinleyen mahkeme, sanığın savunmasının alınmış olması, yaşı, mevcut delil durumu, özellikle delillerin büyük oranda toplanmış olması, tutuklu kaldığı süre, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali ve kaçma şüphesinin bulunmaması göz önüne alınarak sanığın tahliyesine, başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değilse salıverilmesine ve yurt dışı çıkış yasağı konulmasına karar vererek, duruşmayı 5 Kasım'a erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Taha AYHAN/MALATYA, - 

============================

Tartıştığı arkadaşlarını darbetti; bir arkadaşı öldü, diğeri ağır yaralandı

BURSA'da, A.Y. (24), çıkan tartışmada birlikte alkol aldığı arkadaşları Kenan Aydın (35) ve Adem Yıldırım'ı (35) darbederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Adem Yıldırım hayatını kaybetti. Kaçan A.Y. ise polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler köyü yolunda meydana geldi. Zeyniler köyü yolunda iddiaya göre alkol alan A.Y. ile arkadaşları Kenan Aydın ve Adem Yıldırım arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y., arkadaşları Yıldırım ve Aydın'ı darbetti. 2 arkadaş kanlar içinde yere yığılırken, A.Y. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Adem Yıldırım doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kenan Aydın'ın tedavisine devam edildiği bildirildi.

A.Y. yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, yaralı Aydın'ın ifadesine başvurdu. Arama çalışması başlatan polis ekipleri, A.Y.'yi yaya olarak olay yerinden yaklaşık 4 kilometre mesafede yakaladı. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen A.Y. burada verdiği ilk ifadesinde, arkadaşları Adem Yıldırım ve Kenan Aydın ile birlikte Zeyniler Köy yolu civarında alkol alırken kavga ettiklerini, karşılıklı birbirlerini darbettiklerini, kendisinin daha sonra olay yerinden ayrıldığını söylediği öğrenildi. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Y. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu Haber
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı Haber
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Haber
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Haber
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi
Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı
Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Halife Hafter Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Cem Yılmaz Demet Akalın Burcu Esmersoy
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Türk Irak Bursa
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 21:34:43. #1.14#
title