DHA YURT BÜLTENİ - 22 Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti SEL SULARINDA SÜRÜKLENDİ, ÖLÜMDEN DÖNDÜAnkara'da, akşam saatlerinde şehri etkisi altına alan kuvvetli sağanak nedeniyle, cadde ve sokaklar dere yatağına döndü.

Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti

SEL SULARINDA SÜRÜKLENDİ, ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Ankara'da, akşam saatlerinde şehri etkisi altına alan kuvvetli sağanak nedeniyle, cadde ve sokaklar dere yatağına döndü. Pek çok yerde oluşan sel nedeniyle, otomobiller, iş yerleri ve bodrum kattaki evler sular altında kaldı. Keçiören ilçesi Gün Sazak Caddesi'nde ise bir kişi oluşan sel sularıyla birlikte sürüklenmeye başladı. Oturur pozisyonda yokuş aşağı sürüklenen kişi, karşı şeritten gelen yolcu minibüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARAÇLAR SELE KAPILDIAnkara'da, akşam saatlerinde şehri etkisi altına alan kuvvetli sağanak nedeniyle, araçlar dere yatağına dönen cadde ve sokaklarda sürüklendi. Sürücüler ve yayalar, zor anlar yaşarken, sürüklenen araçlar nedeniyle trafik kazaları meydana geldi.

Kaynak: DHA