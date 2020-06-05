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Samsun'a şehit ateşi düştüSURİYE'nin İdlib kentinde, zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in (25) acı haberi memleketi Samsun'daki baba ocağına ulaştı.

DHA YURT BÜLTENİ - 22
05.06.2020 23:58 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:58

Samsun'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde, zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in (25) acı haberi memleketi Samsun'daki baba ocağına ulaştı.

Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda Samsunlu Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin şehit oldu. Şehit Zengin'in acı haberi Samsun'un İlkadım ilçesi Aşağı Avdan Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Evlatlarının acı haberini alan 5 çocuk babası Rahmi ve Feriha Zengin çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, acı haberi alanlar taziyeye koştu. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Zengin'in Hatice Zengin ile 3 yıldır evli olduğu ve Hatay'da görev yaptığı belirtildi. 4 yıllık asker olan şehit Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin için yarın (cumartesi) cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehidin baba evinden detaylar-Dua edilmesi-Yakınlarından detaylar

-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN,  

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Malatya'daki deprem, Elazığ'da canlı yayına yansıdı

Malatya'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da yerel bir televizyonun canlı yayınına da yansıdı. Kentte yayın yapan Kanal Fırat Televizyonu'nda Psikiyatrist Ömer Deniz canlı yayında olduğu sırada, Malatya'nın Pötürge ilçesinde 5.0 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Psikiyatrist Deniz, izleyicilere deprem olduğunu anlatarak, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremi hatırlattı.

Kaynak: DHA

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