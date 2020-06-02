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Siirt'te zırhlı araç devrildi: 8 asker yaralı SİİRT'in Pervari ilçesinde kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanan zırhlı araçta bulunan 8 asker yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 22
02.06.2020 00:02 | Son Güncelleme: 02.06.2020 00:02

Siirt'te zırhlı araç devrildi: 8 asker yaralı

 

SİİRT'in Pervari ilçesinde kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanan zırhlı araçta bulunan 8 asker yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Pervari ilçe girişinde meydana geldi. Devriye görevini yürüten askerlerin içerisinde bulunduğu zırhlı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 8 asker yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kaza yerinden alınan yaralılar, helikopterle Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, vatandaşlar kan bağışında bulunmak için acil servise akın etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT, - 

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Sivas'ta cenaze aracı devrildi; 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, kontrolden çıkan cenaze aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İmranlı ilçesi Sivas- Erzincan yolunun Piredere köyü mevkisinde meydana geldi. Gaziantep'ten Erzincan'a cenaze götürdükten sonra geri dönen Mehmet Özçelik (51) yönetimindeki 27 BSH 44 plakalı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Özçelik olay yerinde hayatını kaybetti, yedek şoför Mehmet Sait Aslan (48) ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve  İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUD) ekipleri sevk edildi. İMAYKUD ekiplerince araçtan çıkarılan Aslan, sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin yapılmasının ardından İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan, buradaki tedavisi sonrası Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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