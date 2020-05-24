DHA YURT BÜLTENİ - 22 Tunceli'de, 65 yaş ve üstü için çiçekle süslenmiş bayram kahvaltısıTUNCELİ'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince, çiçekle süslenmiş bayram kahvaltısı sürprizi yapıldı.

Tunceli'de, 65 yaş ve üstü için çiçekle süslenmiş bayram kahvaltısı

TUNCELİ'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince, çiçekle süslenmiş bayram kahvaltısı sürprizi yapıldı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in talimatıyla, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nda evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalara çiçekle süslenmiş kahvaltı sürprizi yapıldı. Koronavirüsle mücadele eden Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince evlerine getirilen çiçekle süslenmiş bayram kahvaltısı sürprizi için yaşlı ve kronik hastalar Vali Sonel'e teşekkürlerini illeti.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

TUNCELİ,

=========================

Bayramda şehit oğullarının mezarını ziyaret ettiler

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Selahattin ve Ayşe Azak çifti bayramda şehit oğulları Piyade Onbaşı Fahrettin Azak'ın mezarını ziyaret ederek dua etti.

Kaynarca'nın Şeyhtımarı Mahallesi'nde yaşayan Selahattin Azak ile Ayşe Azak, 18 Ağustos 1997 tarihinde Muş'ta bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan oğulları Piyade Onbaşı Fahrettin Azak'ın mezarını ziyaret ederek dua etti. Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarmalar şehit ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Selahattin Azak, "Bayramlarda oğlum bize gelirdi bu bayramda biz ona geldik.ö dedi. Ayşe Azak ise, "Oğlum şehit oldu, acısı yüreğimizden ve kalbimizden çıkmıyor. Nereye gitsek acısı bizimle beraber gidiyor. Mezarına sürekli gidip geliyoruz ama onun eksikliği belli oluyor bir türlü unutulmuyor. 3 tane evladım var hepsinin yeri ayrı.ö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ailenin şehit oğullarının mezarını ziyarreti Şehit ailesi ile röp.

HABER-KAMERA: Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya),

=======================

Evladıyla kabri başında bayramlaştı

AFYONKARAHİSAR'da 10 yıl önce şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Mergen'in annesi Leman Mergen, kabri başında ziyaret ettiği oğlu için dua etti.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Mergen'in annesi Leman Mergen evladını bayramın ilk günü kabri başında ziyaret ederek bayramlaştı. 2010 yılında oğlunu şehit veren Leman Mergen, evladının kabri başına geldiği anda gözyaşlarına hakim olamadı. Leman Mergen daha sonra evladı için uzun süre dualar etti.Jandarma Uzman Çavuş Yasin Mergen'i annesinin yanı sıra kardeşleriyle yeğeni Yunus Emre Yılmaz da ziyaret ederek, dualar etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Annenin kabrin başına gelişi ve ağlama görüntüleriKabrin başında dua ettiği anlardan detaylar

HABER-KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

========================

Bayram ziyareti bu kez torunlara yapıldı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması Ramazan Bayramı'nda esnetildi. Her bayramda büyüklere yapılan ziyaretler ise alışık olduğumuzun aksine bu kez, aile büyükleri tarafından küçüklere yapıldı.

Hafta sonlarında uygulanan ve özel günlerle birleştirilen sokağa çıkma kısıtlaması bu kez 81 ilde uygulanıyor. Ramazan Bayramı'nda koronavirüsün yayılımını azaltmak ve kontrol altında tutmak adına getirilen kısıtlama, bayram ziyaretlerini de değiştirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasından bugün muaf tutulan 65 yaş üstü vatandaşlar çocuklarının evlerine giderek torunlarıyla bayramlaştı. İzmir Kemalpaşa'da yaşayan 70 yaşındaki Fatma Demirci de oğlunun evine giderek çocukları ve torunlarıyla bir araya gelen yetişkinlerden biri oldu. Elinde bastonuyla, torunlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan Fatma Demirci, "Ben buradaydım. Çocuklarım koronavirüsten gelemediler. Ben geldim. Burada yaşıyorum ve burayı seviyorum. Çocuklarımın yanına geldim. Eski bayramlara pek benzemedi ama her şeyde var bir hayır. Bir şey diyemeyiz. Sağlığım yerinde. Çok şükür" dedi. Torunu Fatmanur Demirci de, "Bu bayram çok farklı oldu. Sarılamıyoruz, kucaklaşamıyoruz. Babaannemin elini öpemiyoruz. Biraz üzgün olsak da her şeyde vardır bir hayır" diye konuştu. Nisa Nur Demirci (6) ise, "Bu bayram iyi bir bayram. Korona da olsa iyi bayram oluyor" diye konuştu. Ablası Ayşenur Demirci(8), "Bu bayramda benim beklediğim gibi olmasa da ailemle buluştum. Sarılamasak da güzel bir bayram oldu. Hiç yoktan iyidir" dedi. Bu bayram yaşlı annesini alarak çocuklarıyla buluşturan baba Eyüp Demirci de şunları söyledi: "Bayram biraz buruk geçiyor. Genelde bayramlar arefe günü ikindi namazından sonra başlardı. Bu bayram kabirleri ziyaret edemedik. Bayram namazına gidemedik. Bunun burukluğunun yanında yine de ailece bir araya gelmek için özen gösterdik. Şükürler olsun annemi yanıma alıp abimizin evine geldik."

UMUTLAR BİR SONRAKİ BAYRAMA KALDIÇiğli ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Sinan Kerim Uçkaç (38) da bu bayram annesini evinde misafir etti. Farklı bir bayram yaşadıklarını dile getiren Uçkaç, "Malum pandemiden dolayı sokağa çıkamıyoruz. Bu bayram böyle oldu. Biz ülke olarak büyüklerimizle ve küçüklerimizle hep birlikte bayram geçirmeyi seven bir milletiz. Ancak bu sene ne yazık ki şartlar bunu gerektirdi. Her zaman biz annemizin elini öpmeye giderdik. Bugün 65 yaş üstündeki vatandaşlarımıza da sokağa çıkma izni verilince bu kez o bize geldi. Ellerini öpemedik ama yine de bir arada olmak bizi mutlu etti. Çocuğumuz da babaannesini çok özlemişti o da mutlu oldu" diye konuştu. Babaanne Hacer Uçkaç ise, "Evet bu bayram biraz buruk geçiyor. Daha önce hep evlatlarım yanıma gelirlerdi, böyle bir coşkuyla kutlardık. Bu kez ben onların yanına geldim. Kurban Bayramı'nda ümit ediyorum ki böyle hep birlikte evlatlarım yanımda evimde kutlarız inşallah" dedi. Babaannesinin yanında olmanın mutluluğunu yaşayan 5 yaşındaki Nisan Uçkaç da, büyüklerine şeker ve kolonya ikram ederek bayram geleneğini yaşayan çocuklardan biri oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Babaannenin eve gelişinden görüntü-Torunlarının onları karşılamasından görüntü-Salonda sosyal mesafeye uyarak oturan aile bireylerinden görüntü-Fatma Demirci ve torunlarıyla röp-Hacer Uçkaç ve oğluyla röp

Haber - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

==========================

Çatıya sıkışan yavru kargayı kurtardı, anne karganın saldırısına uğradı

KASTOMONU'nun Taşköprü ilçesinde Mehmet Teke (66) kulübenin çatısında sıkışan yavru kargayı kurtarırken, anne karganın saldırısı sonucu başından hafif yaralandı.

Türkiye genelinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara bayramın ilk günü 14.00- 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde oturan Mehmet Teke, izin saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki parkta yürüyüş yaptı. Bu sırada parktaki kulübenin çatısına yavru karganın sıkıştığını gören Teke, yardım etmek istedi. Teke, yavru kargayı sıkıştığı yerden çıkardıktan sonra anne karganın saldırısına uğradı. Teke, başından hafif yaralandı. Yavru karganın çatıdaki yağmur oluklarına sıkıştığını belirten Mehmet Teke, "Normalde kargalardan huylanırım; ama yavru olduğu için kıyamadım, kurtardım. Ama sonrasında anne, babası kafama saldırdı" dedi. Teke, Taşköprü Devlet Hastanesine giderek pansuman yaptırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kargaların saldırısından görüntü-Mehmet Teke ile röp-Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ(Kastamonu), -

===================

Malatya'da, çocuklara Nasreddin Hoca ve Keloğlan sürprizi

MALATYA'da Türk Kızılayı personeli, Ramazan Bayramı'nda kendilerini yalnız hissetmemeleri için çocuklara, Nasreddin Hoca ve Keloğlan kostümü giyen gönüllülerle birlikte şeker ve oyuncak dağıttı.

Türk Kızılayı Malatya Şubesi görevlileri, koronavirüs nedeniyle bu yıl bayramda sokağa çıkmaları yasaklanan çocukları unutmayarak sürpriz yaptı. Nasreddin Hoca ve Keloğlan kostümü giyen gönüllülerle bir araya gelen görevliler, Melekbaba Mahallesi'nde ev ev dolaşıp, çocuklara hem bayram şekeri hem de oyuncak hediye etti.Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Umut Yalçın, Ramazan Bayramı'nı evlerinde buruk yaşayan çocuklar için harekete geçtiklerini belirterek, "Sağ olsun Nasreddin Hoca ve Keloğlan bizi kırmadılar 'Çağlardan öteye buraya geliriz' dediler. Kızılay ekibiyle çocuklara şeker ve oyuncak dağıtarak, evde kapalı kalan çocukların bayramı mahzun geçirmelerinin önüne geçtiler. Kızılay gönüllülerimiz de bu işi kabul ettiler, mahallelerde şeker ve oyuncak dağıtımına başladık. Nasreddin Hocamız ve Keloğlan ne zaman ve nerede yorulursa oraya kadar oyuncak ve şeker dağıtarak, çocuklarımızın bayramlarını kutlayacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------- Nasreddin Hoca ve KeloğlanÇocuklardan detayUmut Yalçın'ın konuşmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHAGÖRÜNTÜ BOYUTU: 429 MB

======================

Bayramda 8 yavru doğuran köpeğe 'Şeker' adı verildi

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, veteriner hekimler Bayram Parmaksız ve Yunus Emre Dal, sezaryen ile 8 yavru dünyaya getiren sokak köpeğine 'Şeker' adını verdi.

Andırın ilçesinde yaşayan Samet Çuhadar, bir sokak köpeğinin doğum yapmak üzere olduğunu fark edince veteriner hekimler Bayram Parmaksız ve Yunus Emre Dal'dan yardım istedi. Veteriner hekimler de hemen köpeği alıp, kliniğe götürdü. İki veteriner, köpeğe sezaryenle doğum yaptırdı.8 yavru doğuran sokak köpeğine ise Ramazan Bayramı nedeniyle 'Şeker' adını verdiler.4'Ü NEFES ALMIYORDUVeteriner hekim Bayram Parmaksız, "Gelen ihbar üzerine meslektaşımla birlikte hemen harekete geçtik. Yanına gittiğimizde köpeğin durumu çok kötüydü. Kliniğimize getirerek sezaryene aldık. Dört yavrunun nefes almadığını fark ettik. Aspirasyon ile yavruları hayata döndürdük. Köpeğin ismini meslektaşımla birlikte 'Şeker' koyduk" dedi. SAĞLIK DURUMLARI İYİ Yavrulara ilk müdahalenin çok önemli olduğunu belirten Yunus Emre Dal da "Ameliyat ile 8 tane yavruyu kurtardık. Gayet başarılı bir operasyon oldu. İlaçlarını verip, iğnelerini yapıp, rehabilitasyona aldık. Şeker ve yavrularının sağlık durumları gayet iyi" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

- Yavruların görüntüleri

- Bayram Parmaksız ile röp.

- Yunus Emre Dal ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

=====================

Salgın nedeniyle hastaneye gitmek istemeyince eve bırakıldı

ZONGULDAK'ta, sahilde dolaşırken rahatsızlanan Ahmet Köseoğlu(73) salgın nedeniyle hastaneye gitmek istemeyince polis aracıyla evine bırakıldı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara verilen 6 saatlik izinde dışarı çıkan Ahmet Köseoğlu, sahilde yürüyüşe başladı. Ancak bel ağrısı çekmeye başladı. Çocuk Şube Müdürlüğü önünde fenalaşan Köseoğlu'na polisler müdahale etti. Yaşlı adam, ambulans çağırmak isteyen polis memurlarına, salgın nedeniyle hastaneye gitmek istemediğini söyledi. Bel fıtığı rahatsızlığı bulunduğunu ifade eden Köseoğlu, polis aracıyla evine götürüldü.

Kaynak: DHA