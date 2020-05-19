DHA YURT BÜLTENİ- 22
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ- 22

Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın HATAY'ın Dörtyol ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

DHA YURT BÜLTENİ- 22
19.05.2020 03:22 | Son Güncelleme: 19.05.2020 03:22

Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

 

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Küçük çaplı patlamaların da yaşandığı yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor.

İlçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi E-5 Karayolu üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hurdaların bulunduğu kısımda çıkan yangında ara ara küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis, jandarma ve zabıta ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Birkaç saat süren çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı  

Ekiplerin çalışması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yangından görüntü-Yangın sırasında küçük çaplı patlamalar-İtfaiye erlerinin müdahalesi

Haber:  Sedat İSKENDEROĞLU - Kamera:  DÖRTYOL (Hatay), ======================================================

Adana'da abart egzos uygulmasında araçlara ceza yağdı 

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, - ADANA'da gürültü kirliliğine neden olan abart egzoslu araçlara yönelik uygulamada, çeşitli suçlardan 105 araca ceza yazıldı. 

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, merkez Çukurovo ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda gürültü kirliliği yapan araçlara yönelik uygulama gerçekleştirildi. Şüpheli görülen otomobil ve motosikletleri durduran polisler, detaylı arama ve incelemelerde bulundu. Gece yarısına kadar devam eden uygulamada 311 aracı denetleyen ekipler, 3'ü abart egzost taktıran toplamda 105 araca çeşitli suçlardan ceza yazdı.

Bu arada araçlarda sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 8 kişiye ise 6 bin 312 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek Haber
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Habertürk'e çıkan konuk, canlı yayında küfür etti Haber
Habertürk'e çıkan konuk, canlı yayında küfür etti
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin Haber
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi Haber
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık bulunmamaktadır
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık...
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Site bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu
Site bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu
İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde
İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Köylüler tedirgin! Çekirge beklerken sinek istilası başladı
Köylüler tedirgin! Çekirge beklerken sinek istilası başladı
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum
KKTC'de oteller 1 Haziran'dan itibaren hizmete açılacak
KKTC'de oteller 1 Haziran'dan itibaren hizmete açılacak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralını paylaştı
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süreyya Önder Mustafa Şentop Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Emrah Ersin Korkut Yılmaz Erdoğan Michael Jackson
Spor Neymar Falcao Hasan Şaş Fatih Terim Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Haziran 19 Mayıs Instagram
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ- 22 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 03:23:02. #1.14#
title