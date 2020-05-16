DHA YURT BÜLTENİ - 22 TEKİRDAĞ YOLUNDA YASAK ÖNCESİ UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU İSTANBUL'da, sokağa çıkma yasağına saatler kala çok sayıda kişi Tekirdağ'da bulanan yazlıklarına gelmek için trafikte uzun araç kuyrukları oluşturdu.

İSTANBUL-TEKİRDAĞ YOLUNDA YASAK ÖNCESİ UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

İSTANBUL'da, sokağa çıkma yasağına saatler kala çok sayıda kişi Tekirdağ 'da bulanan yazlıklarına gelmek için trafikte uzun araç kuyrukları oluşturdu.Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 15 kente bu gece yarısından itibaren 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Kısıtlamanın başlamasına saatler kala İstanbul'dan Tekirdağ yönüne yoğun trafik oluştu. Tekirdağ'da bulunan yazlıklarına gelmek isteyen çok sayıda vatandaşa Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi uygulama noktasında polis ve jandarma tarafından seyahat izin belgesi kontrolü yapıldı. İzin belgesi bulunmayanlar geri çevrilirken, olanların geçişlerine izin verildi.

Kontrol noktasında yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, vatandaşlar saatlerce beklemek zorunda kaldı. Jandarma ekipleri de Tekirdağ'a izin belgesi bulunmayanların tarla yollarından geçişlerin önlemek için bölgelerde gece de devriye görevi yürüttü.

Kaynak: DHA