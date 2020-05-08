DHA YURT BÜLTENİ - 22

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Doğu Karadeniz'de kar sürpriziDOĞU Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimler yağan karla beyaza büründü.

Doğu Karadeniz'de kar sürprizi

DOĞU Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimler yağan karla beyaza büründü.

Trabzon ile Gümüşhane sınırındaki Ziğana Dağı'nda öğlen saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı ile birlikte Ziğana Dağı beyaza büründü. Karayolundan araçlarıyla gelip geçen sürücüler, mayıs ayında yağan karla sürpriz yaşadı.Rize'nin İkizdere ilçesinin 2640 metre yükseklikteki Ovit Yaylasında kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile yaylaya çıkan yol ulaşıma kapandı.

Kaynak: DHA