DHA YURT BÜLTENİ-22 Yasağa rağmen alkollü halde sokağa çıkıp, ambulansa otostop çektiDENİZLİ'de, sokağa çıkma yasağına rağmen alkollü halde dolaşan Barış A. (25), yoldan geçen ambulansı otostop çekerek durdurmak istedi.

Yasağa rağmen alkollü halde sokağa çıkıp, ambulansa otostop çekti

DENİZLİ'de, sokağa çıkma yasağına rağmen alkollü halde dolaşan Barış A. (25), yoldan geçen ambulansı otostop çekerek durdurmak istedi. Polis, Barış A.'yı, 3 bin 150 lira para cezası kesip, evine bıraktı.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve geçen yıl bir üniversitenin kimya bölümünden mezun olduğu öğrenilen Barış A., sokağa çıkma yasağına rağmen alkollü halde dışarı çıktı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na gelen ve ayakta durmakta güçlük çeken Barış A., evine dönmek için otostop çekmek istedi. Yol ortasına oturan Barış A., bir ambulansı da otostop çekerek, durdurmak istedi.

Barış A.'ya devriye gezen polis ekipleri, müdahale etti. Oturduğu yerden kaldırılan Barış A.'nın 0.68 promil alkollü olduğu belirlendi. 3 bin 150 lira para cezası kesilen Barış A., polis ekiplerince evine bırakıldı.

Gece bir arkadaşının evinde kaldığını belirten Barış A., alkollü olduğu için evine gidemediğini ifade ederek, "Eve gidemiyorum. Sarhoşum. Otostop çekip eve gitmeye çalışıyorum. Evim aslında çok uzak değil, benim halim yok. Geceden kalmayım. Yol ortasında oturdum. Kimse almadı. Ambulansa bile otostop çektim. Daha ne yapayım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Barış A'nın yolda oturması

Barış A'nın otostop çekmesiBarış A'nın konuşmasıBarış A'ya alkol testi yapılması Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Sokağa çıkma yasağında kaldırımda sızdı

ADANA'da sokağa çıkma yasağına rağmen aşırı alkollü olarak kaldırımda sızan vatandaş, polis ve sağlık ekipleri tarafından uyandırılamayınca ambulansla hastaneye götürüldü.

Seyhan ilçesindeki Girne Bulvarı'nda, sokağa çıkma yasağı kapsamında devriye gezen motorize yunus ekipleri, Sabancı Merkez Camii'nin karşısındaki kaldırımda bir vatandaşın hareketsiz yattığını fark etti. Nabzının attığı belirlenen vatandaş için ambulans istendi.

Gelen sağlık ekiplerinin aşırı derecede alkollü olduğunu tespit ettiği vatandaş tüm çabalara rağmen uyandırılamadı. Kimliği henüz öğrenilemeyen vatandaş, ambulansla hastaneye götürüldü.

Görüntü dökümü-----------------------------Yerde yatan adamdan görüntülerPolis ekiplerinden görüntülerAmbulansın gelmesi112 Acil ekiplerinin müdahalesiAdamın ambulansa taşınmasıHaber: Nuri PİR-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

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23 Nisan'da doğan Nisa'ya öğretmenlerinden doğum günü sürprizi TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, bugün 8 yaşına giren Nisa Nehir Özcan'ın doğum günü, sokağa çıkma yasağı nedeniyle özel izin alan öğretmenleri tarafından evde kutlandı. Çok mutlu olduğunu belirten Nisa, hem doğum günü hem 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşadığını söyledi.

Malkara'nın Camiatik Mahallesi'nde yaşayan, İrfan Macar İlkokulu'nun 2'nci sınıf öğrencisi Nisa Nehir Özcan, 8'inci yaş gününü evinde kutladı. Okul müdürü Sezai Karakuş, müdür yardımcısı Hasan Tokdemir ve sınıf öğretmeni Melek Lütfüoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağı nedeniyle Nisa için özel izin alıp, evinde sürpriz yaptı. Nisa'ya doğum günü pastası getiren öğretmenleri, 100'üncü Yıl Marşı'nı marşını çaldı.

Çok mutlu olan ve şaşıran Nisa Nehir Özcan, öğretmenlerine teşekkür etti. Hem doğum günü hem 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşadığını söyleyen Nisa, "Öğretmenim, okul müdürüm ve okul müdür yardımcım, bugün doğum günümde, benim yanımda oldukları için çok mutluyum. İlk defa böyle oldu. Çok sevinçliyim. Getirdikleri hediyelere teşekkür ederim" dedi.

'8 YIL ÖNCE BUGÜN EVLADIMIZI KUCAĞIMIZA ALDIK'Baba Koray Özcan, anlamlı bir günde kızının doğum günü kutlandığı için teşekkür ederek, "Öncelikle bu güzel günde bizlere bu güzel sürprizi hazırlayan müdürümüz ve sınıf öğretmenimize çok teşekkür ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemize ve tüm çocuklara Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği çok güzel bir bayramdır. 8 yıl önce bugün evladımızı kucağımıza aldık. Allah bize bugünleri nasip etti. Bugünleri gördük. Çok şükür. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ülkelere barış getirsin istiyorum. İnşallah bu hastalıklar da son bulur. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anne Fatma Özcan ise "Bugün 23 Nisan. Bugün kızımın Nisa'mın doğum günü. Tüm çocukların bayramı. Çocukların bayramı kutlu olsun. Bugün yapılan doğum günü sürprizi karşısında İrfan Macar İlkokulu okul müdürümüze, müdür yardımcımıza ve sınıf öğretmenimiz Melek Lütfüoğlu'na yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA