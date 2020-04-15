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Nazilli, Aydın, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ-22

Aydın'da cezaevlerinde tahliyeler başladıAYDIN'ın Nazilli ilçesindeki E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evinde bulunan mahkumların tahliyelerine sabahın erken saatlerinde başlandı.

15.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:53
DHA YURT BÜLTENİ-22

Aydın'da cezaevlerinde tahliyeler başladı

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evinde bulunan mahkumların tahliyelerine sabahın erken saatlerinde başlandı. Nazilli ilçesinde bulunan ceza ve tutuk evinde bulunan 150 mahkumun af kapsamında tahliye edileceği öğrenildi.

Açık ve kapalı cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından bu gece tahliyeler başladı. Aydın'ın Nazilli ilçesinde de 150 mahkumun tahliye edilmesi için işlemlerin tamamlanması ile birlikte Ceza evinden tahliyeler başladı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan Nazilli E Tipi Ceza İnfaz Kurumu çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri cezaevine çıkan yolları barikatlar ve polis araçlarıyla kapattı. Hiçbir sivil araçların ve vatandaşların geçişlerine de izin verilmedi. Tahliye edilen mahkumlar memleketlerinin durumuna göre Karacasu Birlik, Sultanhisar Birlik, Kuyucak Birlik, Bozdoğan Birlik, Nazilli Birlik Minibüsleri ile koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ceza evi yolu üzerinde önlem alan polis ekiplerinden görüntüler.

-Cezaevi yolu üzerinden görüntüler.-Mahkumları ceza evinden almak üzere ceza evine gitmekte olan minibüslerden görüntüler-Mahkumları cezaevinden alıp memleketlerine götüren minibüslerden görüntülerHaber – Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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70 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu 

TUNCELİ'de koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan Hüseyin Demirci (70), alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

Tunceli'de bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıkan Hüseyin Demirci, hastanede tedaviye alındı. Demirci, tedaviye alındığı Tunceli Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının arından sağlığına kavuştu. Hastanede görev yapan sağlık görevlileri, taburcu edilen Demirci'yi alkışlarla evine uğurladı. 

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kent genelinde 7 koronavirüs vakası tespit edildiğini, bunlardan 5'inin taburcu edildiğini, 2'sinin ise halen tedavide olduğunu bildirdi.

Kaynak: DHA

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