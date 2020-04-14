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Katar, Bursa, Güncel

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Katar'dan getirilen 60 kişi, karantinanın ardından memleketlerine gönderildi KATAR'dan dönen 60 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gündür karantina altında tutuldukları Bursa'daki öğrenci yurdundan tahliye edildi.

14.04.2020 01:43 | Son Güncelleme: 14.04.2020 01:43
DHA YURT BÜLTENİ - 22

Katar'dan getirilen 60 kişi, karantinanın ardından memleketlerine gönderildi

 

KATAR'dan dönen 60 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gündür karantina altında tutuldukları Bursa'daki öğrenci yurdundan tahliye edildi.

Dünya genelinde etkili olan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen vatandaşlar çeşitli şehirlerdeki öğrenci yurtlarında karantinaya alındı. Bu tedbirler kapsamında iki hafta önce Katar'dan gelen 60 Türk vatandaşı, Bursa'da bulunan Emir Sultan Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Öğrenci yurdundaki 14 günlük karantina süreleri sona eren 60 kişi, AFAD koordinesinde memleketlerine gönderildi.

Yurttan ayrılanlardan bazı vatandaşlar, karantinada geçirdikleri süre içinde kendilerine sunulan hizmet ve yakın ilgiden dolayı görevlilere teşekkür etti. Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı 60 kişi, sağlık kontrollerinin ardından AFAD'a ait araçlarla memleketlerine gönderildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİMehmet İNAN/BURSA,

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Ters yönden gelen motosiklet otomobil ile çarpıştı: 2 ağır yaralı  

İZMİR'in Bornova ilçesinde, iddiaya göre ters yönden ilerleyen motosiklet, otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu konumunda bulunan kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kamil Tunca Bulvarı numara 95 önünde meydana geldi. E.Ç. yönetimindeki 35 AIG 969 plakalı otomobil, Konak yönünden Bornova istikametine seyir halinde olduğu sırada, iddiaya göre ters yönden gelen Salih Bucak idaresindeki 35 ZUV 33 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Bucak ile arkasına yolcu konumunda bulunan arkadaşı Ufuk Irgit yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla Bucak'ı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Irgit'i ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların durumun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri otomobil sürücüsü E.Ç.'yi gözaltına aldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA 

Öte yandan, trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, E.Ç. otomobili ile seyir halinde olduğu sırada, ters yönden gelen Salih Bucak idaresindeki motosiklet ile çarpışıyor. 

Kazaya ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. 

Kaynak: DHA

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