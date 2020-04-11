DHA YURT BÜLTENİ - 22 Marinalarda demirli yatlarında izole yaşam sürüyorlarMUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki yat sahipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağına uyarak marinalarda demirli yatlarında izole yaşam sürüyor.

Marinalarda demirli yatlarında izole yaşam sürüyorlar

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki yat sahipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağına uyarak marinalarda demirli yatlarında izole yaşam sürüyor. Yat sahipleri, kaptan ve personeliyle, günlük rutin işlerini yaparak zaman geçiriyor.

Deniz turizminin önemli merkezlerinden Marmaris'te fiyatları 1 milyon ila 25 milyon dolar arasında değişen lüks yatlar, ilçe merkezi ile kırsal mahallelerinde bulunan 6 özel marina ve Büyükşehir Belediyesi kontrolündeki Yat Limanı'nda demirli duruyor. Kentte 4 bin 350 lüks yat ve yelkenli bulunuyor. Bu lüks yatların 3 bininin başta İngiliz olmak üzere yabancılara ait olduğu belirtildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilince; bazı yat sahipleri, kaptan ve çalışanları ile yatlarda izole bir yaşam sürmeye karar verdi.

'SALGIN GEÇİNCEYE KADAR HERKES EVİNDE KALSIN'Karantinayı geçiren 24 metrelik motorlu özel yapım yelkenli tekne sahibi Batıkan Türkkünan (44), "Bize ne diyorlarsa onu yapıyorum. Yatımda telefon ve bilgisayarla uğraşıyorum. Günlük rutin yat işleri yapıyorum. Vatandaşlarımız lütfen evinde kalsın, dışarı çıkmasın. Tabii dışarı çıkmayan vatandaşların da yetkililer tarafından ihtiyaçları temin edilsin" dedi. İngiliz bir iş insanın 22 metrelik yatının kaptanlığını yapan Ümit Güleç (36), "Teknede rutin işleri yapıyoruz. Bizim hayatımız yatta geçiyor. İzole şekilde yaşam devam ediyor. Teknenin günlük temizlik ve bakımları yapılıyor. Arta kalan zamanda, televizyon seyrederek zaman geçiyor. Yapacak bir şey yok. Sabırla bekleyip, salgının geçmesini bekleyeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza sizlerin aracılığıyla evinizde kalın, sağlıklı olun çağrısı yapıyorum" dedi. 24 metrelik motor yat sahibi Buğra Kocamaz (38) ise, "Günlük işlerimizi yapıyoruz. Hayat normal devam ediyor. Halkımızın sokağa çıkmamasını istiyorum. Bizlerde izole şekilde tedbirlerimizi alarak yaşantımıza devam ediyoruz" dedi. Günübirlik gezi teknesi kaptanı Hüseyin Dursun (27), "Can sıkıntısından telefona bakıyoruz. Günlük temizlik ve bakım işleri yapıyoruz. Virüs salgını ile ilgili günlük dezenfekte ve temizlik yapıyoruz. Lütfen bu virüs geçinceye kadar herkes evinde kalsın ve tedbirini alsın" dedi.

Kaynak: DHA